Дрейф среди плавников: гибель крейсера Indianapolis

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В то время как Европа постепенно возвращалась к мирной жизни, на Тихом океане всё ещё гремели бои. Япония не признавала своего поражения, хотя уже многим было очевидно её безнадёжное положение. В этих обстоятельствах решение об атомной бомбардировке Японии было продиктовано, в том числе, желанием побыстрее закончить войну.
Ведь ни для кого не было секретом, что вторжение сухопутных сил союзников на японские острова приведёт к неисчислимым потерям среди войск. Однако с территории США произвести бомбардировку было невозможно — самолёты просто не могли преодолеть такое расстояние. Это означало, что требовалась доставка бомбы к стартовой точке, которая была бы ближе к Японии. Для этого задания был выбран крейсер Indianapolis, командиром которого был Чарльз Маквэй III.
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Indianapolis принадлежал к типу Portland — это крейсеры промежуточного типа между Northampton и New Orleans. Вступившие в строй через два года после заключения Лондонского морского соглашения 1930 года, эти корабли соответствовали принятым ограничениям. Стандартное водоизмещение Indianapolis составляло чуть больше 10 000 тонн. На вооружении крейсер имел девять 203-мм орудий главного калибра, а экипаж состоял из почти 1 200 человек.
Летом 1945 года Indianapolis находился в Сан-Франциско, где спешно устранялись повреждения, полученные им в марте после атаки с воздуха в битве за Окинаву. 15 июля капитан Маквей был приглашён на совещание с адмиралом Парнелом, где ему сообщили о подробностях предстоящего задания. Indianapolis должен был доставить компоненты атомной бомбы на тихоокеанский остров Тиниан, где располагалась база стратегических бомбардировщиков. Операция была столь секретной, что крейсеру не выдали никакого сопровождения. Знали о её проведении лишь единицы, а капитану Маквэю предписывалось идти с максимально возможной скоростью. Точных подробностей не знал даже он. Забегая вперёд стоит отметить, что подспудно был даже побит рекорд времени перехода до Пёрл-Харбора, где была запланирована дозаправка.
В 8 часов утра 16 июля Indianapolis со зловещим грузом на борту вышел из Сан-Франциско и, пройдя под мостом «Золотые ворота», устремился к Гавайям. По воспоминаниям Маквэя, в первый день корабль шёл со скоростью 28, а следующие двое суток — 29 узлов и прибыл в Пёрл-Харбор через 74 часа. Поскольку корабль опережал график, было принято решение идти до Тиниана на 24 узлах, с расчётным временем прибытия утром 26 июля. Получилось всё так, как и планировали. Груз был доставлен, а Indianapolis тотчас же отбыл на соседний остров Гуам, где США также располагали военной базой. Здесь экипаж корабля пополнил запасы топлива, боеприпасов и продовольствия, а после этого выполнил плановые учения ПВО.
Летом 1945 года Indianapolis находился в Сан-Франциско, где спешно устранялись повреждения, полученные им в марте после атаки с воздуха в битве за Окинаву. 15 июля капитан Маквей был приглашён на совещание с адмиралом Парнелом, где ему сообщили о подробностях предстоящего задания. Indianapolis должен был доставить компоненты атомной бомбы на тихоокеанский остров Тиниан, где располагалась база стратегических бомбардировщиков. Операция была столь секретной, что крейсеру не выдали никакого сопровождения. Знали о её проведении лишь единицы, а капитану Маквэю предписывалось идти с максимально возможной скоростью. Точных подробностей не знал даже он. Забегая вперёд стоит отметить, что подспудно был даже побит рекорд времени перехода до Пёрл-Харбора, где была запланирована дозаправка.
В 8 часов утра 16 июля Indianapolis со зловещим грузом на борту вышел из Сан-Франциско и, пройдя под мостом «Золотые ворота», устремился к Гавайям. По воспоминаниям Маквэя, в первый день корабль шёл со скоростью 28, а следующие двое суток — 29 узлов и прибыл в Пёрл-Харбор через 74 часа. Поскольку корабль опережал график, было принято решение идти до Тиниана на 24 узлах, с расчётным временем прибытия утром 26 июля. Получилось всё так, как и планировали. Груз был доставлен, а Indianapolis тотчас же отбыл на соседний остров Гуам, где США также располагали военной базой. Здесь экипаж корабля пополнил запасы топлива, боеприпасов и продовольствия, а после этого выполнил плановые учения ПВО.
Дальнейшие указания предписывали Маквею следовать по направлению к острову Лейте и присоединиться к американским силам в этом регионе. Согласно полученным инструкциям прибыть в пункт назначения следовало в 11 утра 31 июля. 28 июля крейсер покинул Гуам, а днём ранее между ним и Лейте начала своё патрулирование подводная лодка Императорского флота Японии I-58 под командованием капитана Хасимото. Ввиду опасности со стороны вражеских подлодок, кораблям предписывалось выполнять манёвр в виде зигзага, чтобы усложнить попадание торпед. Позже Маквэй вспоминал, что весь день 29 июля Indianapolis действительно выполнял противолодочный манёвр. Однако после наступления темноты видимость снизилась, лунный свет лишь иногда пробивался сквозь облака, и поэтому командир приказал прекратить движение зигзагом.
Около 23 часов Хасимото принял решение об атаке и начал сближение с крейсером, шедшим на скорости 17-20 узлов. В конечном итоге торпедный залп был произведён с дистанции чуть менее 1 400 метров. Крейсер получил два торпедных попадания, одно за другим. В дальнейшем Маквэй утверждал, что попадания торпед произошли примерно в 00:15. Старший из дежуривших офицеров сразу же сообщил поднявшемуся на мостик командиру о выходе из строя связи. Один из офицеров ночной смены, лейтенант-коммандер Кейси Мур, спустился вниз для оценки повреждений. Отчёт его был неутешительным: офицер сообщил, что корабль быстро тонет и спросил, не желает ли командир приказать покинуть корабль. Тогда Маквэю ещё казалось, что крейсер можно спасти, но уже совсем скоро стала ясна бесперспективность борьбы за живучесть. Командир приказал спасаться. В общей сложности крейсер затонул за 12 минут.
Из 1 197 членов экипажа сразу с кораблём на дно ушли около 300 моряков. Порядка 880-890 человек оказались в воде. Они были разбросаны на несколько групп: причиной этому было то, что после торпедных попаданий корабль ещё какое-то время продолжал движение. Радисты Indianapolis перед гибелью корабля успели подать сигнал SOS, но никто не отреагировал. Один из офицеров, принявших сигнал, расценил это как уловку японцев. Американским морякам, уцелевшим после атаки I-58, пришлось ютиться на небольших спасательных плотах, а зачастую просто на обломках, цепляясь за всё, что не ушло под воду.
Жертв кораблекрушений преследуют множество опасностей: обезвоживание, гипотермия, солевое отравление, галлюцинации… Но, безусловно, самым страшным кошмаром, занимающим умы моряков, являются акулы. Даже принимая во внимание излишнюю демонизацию этих океанских хищников в СМИ, человек, находясь в океане, мало что может им противопоставить. Вопреки стереотипам массовой культуры, легендарные белые или тигровые акулы нападают на человека не так уж часто и почти всегда вблизи берега. В открытом море гораздо большую опасность представляют длиннокрылые серые акулы. Судя по рассказам выживших, именно этот вид акул причастен к смертям многих членов команды Indianapolis.
Около 23 часов Хасимото принял решение об атаке и начал сближение с крейсером, шедшим на скорости 17-20 узлов. В конечном итоге торпедный залп был произведён с дистанции чуть менее 1 400 метров. Крейсер получил два торпедных попадания, одно за другим. В дальнейшем Маквэй утверждал, что попадания торпед произошли примерно в 00:15. Старший из дежуривших офицеров сразу же сообщил поднявшемуся на мостик командиру о выходе из строя связи. Один из офицеров ночной смены, лейтенант-коммандер Кейси Мур, спустился вниз для оценки повреждений. Отчёт его был неутешительным: офицер сообщил, что корабль быстро тонет и спросил, не желает ли командир приказать покинуть корабль. Тогда Маквэю ещё казалось, что крейсер можно спасти, но уже совсем скоро стала ясна бесперспективность борьбы за живучесть. Командир приказал спасаться. В общей сложности крейсер затонул за 12 минут.
Из 1 197 членов экипажа сразу с кораблём на дно ушли около 300 моряков. Порядка 880-890 человек оказались в воде. Они были разбросаны на несколько групп: причиной этому было то, что после торпедных попаданий корабль ещё какое-то время продолжал движение. Радисты Indianapolis перед гибелью корабля успели подать сигнал SOS, но никто не отреагировал. Один из офицеров, принявших сигнал, расценил это как уловку японцев. Американским морякам, уцелевшим после атаки I-58, пришлось ютиться на небольших спасательных плотах, а зачастую просто на обломках, цепляясь за всё, что не ушло под воду.
Жертв кораблекрушений преследуют множество опасностей: обезвоживание, гипотермия, солевое отравление, галлюцинации… Но, безусловно, самым страшным кошмаром, занимающим умы моряков, являются акулы. Даже принимая во внимание излишнюю демонизацию этих океанских хищников в СМИ, человек, находясь в океане, мало что может им противопоставить. Вопреки стереотипам массовой культуры, легендарные белые или тигровые акулы нападают на человека не так уж часто и почти всегда вблизи берега. В открытом море гораздо большую опасность представляют длиннокрылые серые акулы. Судя по рассказам выживших, именно этот вид акул причастен к смертям многих членов команды Indianapolis.
Длиннокрылые акулы, которых также называют «морскими собаками», считаются ответственными за большинство нападений на жертв кораблекрушений
Длиннокрылых акул, вырастающих до 4 метров, знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто, нисколько не сомневаясь, называл самыми опасными из всех. Чаще всего они атакуют жертв кораблекрушений в открытом море, в то время как их более знаменитые сородичи чаще находятся вблизи берегов. Большую часть времени «морские собаки» лениво патрулируют океанские просторы в надежде обнаружить источник пищи. Во время Второй мировой войны эти хищники уже успели проявить себя, когда в 1942 году немецкая подлодка U-177 потопила у берегов Южной Африки транспортное судно Nova Scotia. Тогда почти вся команда погибла. Разумеется, большая часть подобных нападений не фиксируется. Считается, что из команды крейсера Indianapolis жертвами нападений стали по меньшей мере от 60 до 80 человек, хотя точные подсчёты провести весьма затруднительно. Красноречив и тот факт, что именно после гибели Indianapolis в мире стали вести статистику акульих нападений.
В общей сложности члены экипажа корабля провели в море почти четыре дня. За это время оборвались жизни многих из них. Лишь 2 августа остававшиеся в живых были замечены с разведывательного самолёта PV-1 Ventura. Вскоре за моряками пришла помощь, в том числе скоростные транспортные корабли Ringness и Register, подобравшие уцелевших. Из всего экипажа Indianapolis выжили лишь 316 человек, включая капитана Чарльза Маквэя. Теперь уже бывший командир крейсера утверждал, что за проведённые в открытом море дни каждый из членов команды потерял в среднем до 15% своего веса от голода и обезвоживания.
В общей сложности члены экипажа корабля провели в море почти четыре дня. За это время оборвались жизни многих из них. Лишь 2 августа остававшиеся в живых были замечены с разведывательного самолёта PV-1 Ventura. Вскоре за моряками пришла помощь, в том числе скоростные транспортные корабли Ringness и Register, подобравшие уцелевших. Из всего экипажа Indianapolis выжили лишь 316 человек, включая капитана Чарльза Маквэя. Теперь уже бывший командир крейсера утверждал, что за проведённые в открытом море дни каждый из членов команды потерял в среднем до 15% своего веса от голода и обезвоживания.
Кареты скорой помощи в ожидании госпитального судна USS Tranquility с выжившими членами экипажа USS Indianapolis, Гуам, 8 августа 1945 г
Вскоре после спасения последовало судебное разбирательство. Капитана Маквэя обвиняли в пренебрежении должными мерами безопасности и вменяли именно ему в ответственность гибель корабля. К судебному процессу в качестве свидетеля был привлечён даже командир I-58 Мотицура Хасимото, благо война была уже закончена. Честный японский офицер решительно отвергал вину Маквэя. Хасимото утверждал, что при шести торпедах, выпущенных с дистанции менее полутора километров, у крейсера не было никаких шансов спастись, даже при исполнении противолодочного зигзага.
ем не менее Маквэю это не помогло, и он был признан виновным. Хотя позже адмирал Честер Нимиц и отменил приговор, общественное осуждение преследовало последнего командира Indianapolis до конца жизни. Он так и не смог оправиться от пережитой трагедии и последовавшего порицания: в 1968 году, уже находясь в чине контр-адмирала в отставке, Чарльз Маквэй III покончил жизнь самоубийством. Лишь в конце 2000 года Сенат США принял резолюцию о полной его реабилитации. Кстати, одной из предпосылок этому окончательному решению стало письмо уже пожилого капитана Хасимото, всю жизнь отстаивавшего невиновность своего противника.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
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