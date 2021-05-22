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Дрейф среди плавников: гибель крейсера Indianapolis

Дрейф среди плавников: гибель крейсера Indianapolis (6 фото)

Автор:
22 мая 2021 20:10
Метки: история   крейсер   сша   флот   
307
6
В то время как Европа постепенно возвращалась к мирной жизни, на Тихом океане всё ещё гремели бои. Япония не признавала своего поражения, хотя уже многим было очевидно её безнадёжное положение. В этих обстоятельствах решение об атомной бомбардировке Японии было продиктовано, в том числе, желанием побыстрее закончить войну.
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Метки: история   крейсер   сша   флот   
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13k
Александр 3 часа назад
Про акул... Тигровые акулы разве плотоядные?
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16
Дядя Витя 2 часа назад
"В этих обстоятельствах решение об атомной бомбардировке Японии было продиктовано, в том числе, желанием побыстрее закончить войну." Запугать СССР и заодно другие страны - вот для чего были эти две бессмысленные бомбёжки.
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