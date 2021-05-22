Дрейф среди плавников: гибель крейсера Indianapolis

Дальнейшие указания предписывали Маквею следовать по направлению к острову Лейте и присоединиться к американским силам в этом регионе. Согласно полученным инструкциям прибыть в пункт назначения следовало в 11 утра 31 июля. 28 июля крейсер покинул Гуам, а днём ранее между ним и Лейте начала своё патрулирование подводная лодка Императорского флота Японии I-58 под командованием капитана Хасимото. Ввиду опасности со стороны вражеских подлодок, кораблям предписывалось выполнять манёвр в виде зигзага, чтобы усложнить попадание торпед. Позже Маквэй вспоминал, что весь день 29 июля Indianapolis действительно выполнял противолодочный манёвр. Однако после наступления темноты видимость снизилась, лунный свет лишь иногда пробивался сквозь облака, и поэтому командир приказал прекратить движение зигзагом.



Около 23 часов Хасимото принял решение об атаке и начал сближение с крейсером, шедшим на скорости 17-20 узлов. В конечном итоге торпедный залп был произведён с дистанции чуть менее 1 400 метров. Крейсер получил два торпедных попадания, одно за другим. В дальнейшем Маквэй утверждал, что попадания торпед произошли примерно в 00:15. Старший из дежуривших офицеров сразу же сообщил поднявшемуся на мостик командиру о выходе из строя связи. Один из офицеров ночной смены, лейтенант-коммандер Кейси Мур, спустился вниз для оценки повреждений. Отчёт его был неутешительным: офицер сообщил, что корабль быстро тонет и спросил, не желает ли командир приказать покинуть корабль. Тогда Маквэю ещё казалось, что крейсер можно спасти, но уже совсем скоро стала ясна бесперспективность борьбы за живучесть. Командир приказал спасаться. В общей сложности крейсер затонул за 12 минут.



Из 1 197 членов экипажа сразу с кораблём на дно ушли около 300 моряков. Порядка 880-890 человек оказались в воде. Они были разбросаны на несколько групп: причиной этому было то, что после торпедных попаданий корабль ещё какое-то время продолжал движение. Радисты Indianapolis перед гибелью корабля успели подать сигнал SOS, но никто не отреагировал. Один из офицеров, принявших сигнал, расценил это как уловку японцев. Американским морякам, уцелевшим после атаки I-58, пришлось ютиться на небольших спасательных плотах, а зачастую просто на обломках, цепляясь за всё, что не ушло под воду.



Жертв кораблекрушений преследуют множество опасностей: обезвоживание, гипотермия, солевое отравление, галлюцинации… Но, безусловно, самым страшным кошмаром, занимающим умы моряков, являются акулы. Даже принимая во внимание излишнюю демонизацию этих океанских хищников в СМИ, человек, находясь в океане, мало что может им противопоставить. Вопреки стереотипам массовой культуры, легендарные белые или тигровые акулы нападают на человека не так уж часто и почти всегда вблизи берега. В открытом море гораздо большую опасность представляют длиннокрылые серые акулы. Судя по рассказам выживших, именно этот вид акул причастен к смертям многих членов команды Indianapolis.