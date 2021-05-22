Как появилась Точка Немо и что там сейчас происходит

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На нашей планете есть место, настолько удалённое от всех частей суши, что ближе всех из представителей человечества к ней оказались космонавты МКС, которые находятся всего в 400 километрах от “океанического полюса недоступности”. Что же такое Точка Немо и для чего это место используют люди
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Эта уникальная точка на карте мира появилась недавно: в 1992 году при помощи компьютерного моделирования её вычислил хорватский инженер-исследователь Хрвойе Лукатела.
Он искал наиболее удалённое от суши место в океане. Занимает эта область 37 миллионов квадратных километров в южной части Тихого океана, точные её координаты 48°52 ю. ш. 123°23 з. д.
Ближе всего к Точке Немо находится необитаемый атолл Дюсси, расположенный в 2688 километрах от неё, ближайшая же населённая местность - остров Пасхи.
Самой удалённой Точка Немо оказалась не только от суши и людей, но и в принципе от представителей фауны. В этой области, где господствуют сильнейшие течения, оказались способны выжить только бактерии и простейшие организмы. По сути, Точка Немо была самой чистой областью на нашей планете. Но вскоре ей нашли применение.
Максимальная удалённость “океанического полюса недоступности” от всего живого привела представителей различных космических агентств к мысли о том, чтобы топить здесь отслужившие своё космические корабли. По данным ВВС, в Точке Немо уже затоплено более сотни аппаратов. По мнению исследователей, ущерб природе и людям наносится минимальный. Но, увы, Точку Немо уже нельзя назвать самым чистым местом на планете.
Он искал наиболее удалённое от суши место в океане. Занимает эта область 37 миллионов квадратных километров в южной части Тихого океана, точные её координаты 48°52 ю. ш. 123°23 з. д.
Ближе всего к Точке Немо находится необитаемый атолл Дюсси, расположенный в 2688 километрах от неё, ближайшая же населённая местность - остров Пасхи.
Самой удалённой Точка Немо оказалась не только от суши и людей, но и в принципе от представителей фауны. В этой области, где господствуют сильнейшие течения, оказались способны выжить только бактерии и простейшие организмы. По сути, Точка Немо была самой чистой областью на нашей планете. Но вскоре ей нашли применение.
Максимальная удалённость “океанического полюса недоступности” от всего живого привела представителей различных космических агентств к мысли о том, чтобы топить здесь отслужившие своё космические корабли. По данным ВВС, в Точке Немо уже затоплено более сотни аппаратов. По мнению исследователей, ущерб природе и людям наносится минимальный. Но, увы, Точку Немо уже нельзя назвать самым чистым местом на планете.
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400 метров? Серьезно? МКС в атмосфере летает что ли?
Шта?
Ладно с километрами/метрами разобрались, но ведь большая часть поверхности океанов находится дальше 400 километров от суши. Это раз.
А во-вторых, у самой удалённой от суши точки не может быть одной ближайшей точки, по определению. "...Ближе всего к Точке Немо находится необитаемый атолл Дюсси..." Их как минимум должно быть три, причём все на одинаковых расстояниях.
Что имею, то и введу