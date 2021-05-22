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Как появилась Точка Немо и что там сейчас происходит

Как появилась Точка Немо и что там сейчас происходит (3 фото)

Автор:
22 мая 2021 18:29
Метки: Точка Немо   Хрвойе Лукатела   океанический полюс недоступности   тихий океан   
1314
3
На нашей планете есть место, настолько удалённое от всех частей суши, что ближе всех из представителей человечества к ней оказались космонавты МКС, которые находятся всего в 400 километрах от “океанического полюса недоступности”. Что же такое Точка Немо и для чего это место используют люди

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Метки: Точка Немо   Хрвойе Лукатела   океанический полюс недоступности   тихий океан   
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20
MET59rus 3 часа назад
"...космонавты МКС, которые находятся всего в 400 метрах от “океанического полюса недоступности”.

400 метров? Серьезно? МКС в атмосфере летает что ли?
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27k
АнтонПолднев Минуту назад
Точка (ТОЧКА) размером 37млн кв километров. Самая большая страна в мире (Россия, кто не знал) 17 125 191 кв километр. Мы даже близко не точка
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20k
sportage030 48 минут назад
Точка G моей соседки вообще никогда не видела людей….
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7k
Billi_Bons 56 минут назад
Так и тянет написать про самую удалённую точку от человечества, расположенную по адресу Охотный Ряд д. 1, но боюсь, что приедут люди в чОрных костюмах. )))
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13k
Роман Час назад
> Занимает эта область 37 миллионов квадратных километров в южной части Тихого океана

Шта?
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8k
Andrei 2 часа назад
"...ближе всех из представителей человечества к ней оказались космонавты МКС, которые находятся всего в 400 метрах..."
Ладно с километрами/метрами разобрались, но ведь большая часть поверхности океанов находится дальше 400 километров от суши. Это раз.

А во-вторых, у самой удалённой от суши точки не может быть одной ближайшей точки, по определению. "...Ближе всего к Точке Немо находится необитаемый атолл Дюсси..." Их как минимум должно быть три, причём все на одинаковых расстояниях.
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94k
InfoVoin 3 часа назад
Расстояние от Точки Немо до орбиты МКС составляет приблизительно 400 км – ближе, чем от любого другого места на планете.
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9k
zlopisec 3 часа назад
Чего-то сериал вспомнил, Мертвые как я)))) Сидишь такой в самом чистом и недоступном месте на земле и на тебе по голове сидушкой от унитаза со станции Мир))) После смерти опять пашешь, собирая души.....
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981
Yus 3 часа назад
Серьезно?
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10k
Джон Уик 3 часа назад
Все? Это все? Блин не пост а пустозвон.
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Переводчик-синхронист.
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