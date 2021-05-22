Ответ: "Это кропило - разбрызгиватель святой воды. Он достаточно маленький, наверняка для того, чтобы его можно было легко носить в кармане при посещении домов, квартир или больниц"

5. "Странная безделушка, которую я нашел у себя дома. Что это?"