Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что за набор штуковин? Кто знает?"
Ответ: "Это набор для изготовления помпонов из ниток"
2. "Что это за приспособление?"
Ответ: "Это старая советская открывалка для крышек стеклянных банок"
3. "Нашел среди вещей своей бабушки. Чем это может быть?"
Ответ: "Это штопальный гриб"
4. "Я нашла какой-то странный предмет и не могу понять, что это?"
Ответ: "Это кропило - разбрызгиватель святой воды. Он достаточно маленький, наверняка для того, чтобы его можно было легко носить в кармане при посещении домов, квартир или больниц"
5. "Странная безделушка, которую я нашел у себя дома. Что это?"
Ответ: "Это "точилка" кия, предназначенного для снукера"
6. "Что это за инструмент? Никогда прежде такой не видел"
Ответ: "Это открывалка для банок с краской"
7. "Какое-то старое устройство, досталось мне от дедушки. Что это?"
Ответ: "Это автопуск от фотоаппарата. Он позволял делать 10 секундную паузу перед срабатыванием камеры. Такими пользовались, чтобы сделать автопортрет или большое семейное фото так, чтобы в кадре были все сразу"
8. "Что это за деревянный ящик с решеткой?"
Ответ: "Это приспособление грубой работы предназначено для того, чтобы отделять камни и большие куски грязи от общей массы породы. Такими пользовались при добыче золота"
9. "Среди старых вещей была найдена эта штуковина. Что это такое?"
Ответ: "Это подставка, которая устанавливается сверху на тостер для разогревания булочек. Выглядит так:"
10. "Что это за медная катушка на столбе в моем подвале? Для чего она?"
Ответ: "Это катушка из старых часов, отвечающая за их звон:"
11. "Эти котелки моя мама нашла среди старых вещей у нас в доме. Для чего они могут быть нужны?"
Ответ: "Они предназначены для готовки соуса к блюду на открытом огне или в печи"
12. "Этот странный пластиковый предмет я нашел в доме у своего друга. Что за штуковина?"
Ответ: "Это зажим для системы очистки аквариума"
13. "Что это я нашел среди старых вещей своего дедушки?"
Ответ: "Судя по всему, это один из вариантов лага - прибора для измерения скорости судна"
14. "Нашел это в подвале во время уборки. Что за штуковина такая с шипами?"
Ответ: "Данный инструмент предназначен для измельчения льда"
15. "Некая причудливая деревянная конструкция. Для чего такая может понадобиться?"
Ответ: "Это своеобразный поднос/стойка для круглых крекеров и сыра. Выглядит это так:"
16. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это подкат для мотоцикла. Он работает в качестве домкрата вот таким образом:"
17. "Это часть какого-то инструмента? Никак не могу понять какого именно"
Ответ: "Это одна из тяжелых, отлитых из металла форм, которыми пользуются во время своей работы сапожники"
18. "Небольшая ручка, в которой нет ни грифеля, ни чернил. Сделана в сплошную из металла"
Ответ: "Вероятнее всего, подобная ручка используется для маркировки мягкого металла и дерева"
19. "Среди старых вещей, что хранятся у нас в школе нашел вот такую конструкцию. Для чего она?"
Ответ: "Это старая, практичная подставка под телевизор и видеомагнитофон, которая удобно вращается во все стороны и легко транспортируется из класса в класс. Явный раритет уже"
20. "Это приспособление выглядит старинным. Что это?"
Ответ: "Это старая монетница"
Авторский пост
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