FISHKINET
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Ещё один «храбрый блогер» обозвал Кадырова шайтаном Ещё один «храбрый блогер» обозвал Кадырова шайтаном 30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть 30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как появился забор с "ромбиками"? Как появился забор с "ромбиками"? Самые невероятные растения планеты Самые невероятные растения планеты Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду? Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду? От этих картинок придет в восторг каждый взрослый мальчик От этих картинок придет в восторг каждый взрослый мальчик "Святые" 90-е в России "Святые" 90-е в России Такой американской армией можно только гордиться! Такой американской армией можно только гордиться! Лучшие работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021 Лучшие работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021 Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы В 1983 году они захватили пассажирский самолет и пытались сбежать на Запад, а в 90-е стали бандитами В 1983 году они захватили пассажирский самолет и пытались сбежать... Гифки дня Гифки дня Вернуть ли смертную казнь для педофилов? Вернуть ли смертную казнь для педофилов? Как нацисты создали «Дору» — самую мощную и бесполезную пушку в истории Как нацисты создали «Дору» — самую мощную и бесполезную пушку в... Как Царь-пушку заряжали ядрами? Как Царь-пушку заряжали ядрами? Онихофора Тоторо: Стреляет в жертву клеем, который мгновенно твердеет. Невероятное существо, названное в честь аниме Миядзаки Онихофора Тоторо: Стреляет в жертву клеем, который мгновенно... Мэр шведского Гётеборга бросила политику и устроилась мусорщицей Мэр шведского Гётеборга бросила политику и устроилась мусорщицей
Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (25 фото)

Автор:
22 мая 2021 18:28
Метки: вопросы   находки   ответы   
1592
25

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: вопросы   находки   ответы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Eugene 3 часа назад
На 6 ой открывашка для 3 х литровых банок сока, а не краски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Anna Час назад
Комментарий к фото
о, у нас такая была в детстве, ну как у нас, у бабушки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Billi_Bons 3 часа назад
Нашел в гараже. Никак не вспомню, что это? Наверное склероз. )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
707
алексей светов 3 часа назад
На 10-гонг для часов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Иванов 3 часа назад
№2 у меня в буфете лежит. Правда, банки стеклянные редко покупаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу Загадки для любителей поломать голову Загадки для любителей поломать голову Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы 15 любопытных находок, сделанных в лесу 15 любопытных находок, сделанных в лесу
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3692630



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
30 сюрпризов, которые скрывает наше тело
17
108
30 сюрпризов, которые скрывает наше тело
25 драматических моментов истории
4
102
25 драматических моментов истории
﻿
Набирающие популярность
Дрейф среди плавников: гибель крейсера Indianapolis
0
2
Дрейф среди плавников: гибель крейсера Indianapolis
История печати на ткани
0
1
История печати на ткани
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
6
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#подборка#картинки#интересное#аварии#авто аварии#драка#кино#прикольные
#Юмор#интересно#животные#фотографии#шоу бизнес#автомобили#автомир#дети#китай#кот
#факты#люди#Россия#прикол#в мире#дтп#природа#забавно#СССР#красота

На что жалуетесь?

Вернуться