Как нацисты создали «Дору» — самую мощную и бесполезную пушку в истории

Словосочетание "сделано немецкими инженерами" у всего мира давно ассоциируется с чем-то очень надёжным, продуманным и практичным. Но во времена Второй мировой войны немецкая инженерия свернула куда-то не туда и пустилась во все тяжкие, строя то колоссы из бетона и стали, то огромные танки. Не обошли стороной они и артиллерию, построив монструозные по размерам и калибру снарядов пушки "Дора" и "Толстый Густав".
Одной из причин неистового желания построить что-то огромное был Версальский договор, который запрещал Германии иметь орудия калибра свыше 150 мм, а также любые противотанковые и зенитные пушки. Поэтому лидеры нацистской Германии считали, что создание мощной и крупнокалиберной артиллерии было делом престижа и чести.
История создания и предназначение
Немцов беспокоила Ли́ния Мажино́ — система французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона, включавшая в себя множество бетонных бункеров и укреплений. Именно для нанесения ударов по этим укреплениям и задумывалась "Дора". В 1936 году лидер Германии Адольф Гитлер посетил завод фирмы "Крупп" и потребовал от концерна разработать и построить новое сверхмощное артиллерийское орудие. К орудию предъявили следующие спецификации: оно должно было обладать углом вертикального наведения +65° и максимальной дальнобойностью 35—45 км, а снаряд орудия должен иметь калибр не менее 800 мм и пробивать броню толщиной 1 м, бетон толщиной 7 м и твёрдый грунт 30 м.
Перечить Гитлеру руководство "Круппа" не стало, и уже в 1937 году разработали проект. В том же 1937 году концерну "Крупп" выдали заказ на изготовление нового орудия, после чего началось его немедленное производство. К 1941 году "Крупп" построил первое орудие, которое назвали "Дора", в честь жены главного конструктора. В этом же году закончили строительство и второго 800 мм орудия, которое получило название "Толстый Густав", в честь директора концерна — Густава фон Болена и Гальбаха Круппа. Постройка двух гигантов обошлась немцам в огромную по тем временам сумму - 10 миллионов рейхсмарок. Для сравнения, на эти же деньги можно было изготовить около 250 шт. 149-мм гаубиц 15 cm sFH 18 или 20 шт. 240-мм пушек К3.
Также было спроектировано но не достроено третье орудие идентичного типа, но с калибром ствола 520 мм и длиной 48 метров, получившее название "Длинный Густав"
В 1941 году новые орудия испытали на полигоне в Хиллерслебен (Саксония) в 120 км к западу от Берлина и Рюгенвальде (Померания) в присутствии Адольфа Гитлера, Альберта Шпеера и других высокопоставленных армейских чинов. Испытания показали, что требования технического задания исполнены, не смотря на отсутствие у установок некоторых механизмов. К концу 1941 года орудия полностью прошли испытания и были готовы к боевому применению. На заводах к этому времени успели изготовить более тысячи снарядов калибра 800 мм.
Характеристики установки:
Масса: 1350 тонн
Длина: 47 метров
Длина ствола: 32 метра
Ширина: 7 метров
Высота: 11,5 метров
Экипаж (расчёт): 250 человек для подготовки орудия за 54 часа и 2500 человек дополнительного персонала, 2 батальона ПВО
Снаряд: 4,8 тонн фугасный; 7,1 тонн бетонобойный
Калибр: 807 мм
Прицельная дальность: до 39 км
Максимальная дальность: 52 км фугасный; 38 км бетонобойный
Масса взрывчатого вещества: 700 кг фугасный; 250 кг бетонобойный
По иронии судьбы применить "Дору" на Ли́нии Мажино́ немцам так и не довелось, а за четыре года войны она участвовала только при штурме Севастополя в 1942 году. Основной задачей нового орудия стал обстрел батарей Севастополя, портовых сооружений, заглубленных командных пунктов и складов боеприпасов в Крыму. Но на деле всё оказалось не так просто и радужно: орудие из-за своих огромных размеров и массы требовало колоссальных трудозатрат для развёртывания и ведения огня, плюс требовалась постоянная охрана комплекса от авианалётов.
Для обустройства огневой позиции в Крыму пришлось вырыть траншею-укрытие шириной около 200 м и глубиной до 10 м, и это ещё не самая трудозатратная часть. В месте развёртывания орудия пришлось построить целую сортировочную станцию. Сюда в 43 вагонах первого поезда прибыли обслуживающий персонал, кухня и средства маскировки. В 16 вагонах второго поезда привезли монтажный кран и вспомогательное оборудование. В 17 вагонах третьего — доставили части самой пушки и мастерскую. Четвертый поезд в 20 вагонах перевез 400-тонный 32-метровый ствол и механизмы заряжания. В 10 вагонах пятого поезда, в которых поддерживался искусственный климат (постоянная температура — 15°С), размещались снаряды и пороховые заряды.
После окончания подготовительных работ началась сборка самого орудия, которая длилась неделю! При этом использовались два железнодорожных подъемных крана с двигателями мощностью по 1000 л. с.. Ни о какой мобильности и возможности маневрирования с этим орудием речи не шло. По сути, это была недвижимость от рода артиллерии. Наземная охрана позиции легла на караульную часть численностью около 300 солдат, а также большую группу военной полиции и специальную команду со сторожевыми собаками.
От атак с воздуха "Дору" дополнительно прикрывал усиленный артиллерийский дивизион ПВО численностью 400 человек, из батареи 88-мм зенитных орудий и батареи 20-мм зенитных автоматов. Военно-химическое подразделение в 500 человек было предназначено для постановки дымовых завес. Имелась также полевая почта и даже публичный дом. Общая численность войск для обслуживания и работы "Доры" достигала более 4000 человек. Это целый городок, и всё только ради одного орудия.
Эффективность установки и выводы
Свою первую боевую стрельбу "Дора" начала утром 5 июня 1942 года. В 5 часов 35 минут произошел первый выстрел, который вызвал эффект небольшого землетрясения. Грохот от сгорания за 6 миллисекунд огромного количества пороха и выталкивания 7-тонного снаряда был колоссальным. Звуковой волной на станции Бахчисарай и близлежащих домах были выбиты стекла, а звук выстрела услышали даже в Симферополе за 35 км. Через 45 сек выпущенный "Дорой" снаряд взорвался в районе цели № 1 — склада боеприпасов 95-й дивизии.
Всего "Дора" произвела около 42 выстрелов по целям, но к ужасу немцев они практически не нанесли урона. При стрельбе снаряды "Доры" в среднем ложились в 100-750 метрах от цели. Эффективность огромного орудия стремилась к нулю, как и его надёжность. К моменту последнего выстрела по целям Крыма из ствола "Доры" (с учетом полигонных испытаний) было сделано уже около 300 выстрелов и ее ствол ввиду износа перестал быть пригодным для стрельбы.
Интересно, что за стрельбу из "Доры" по советскому складу боеприпасов артиллеристы получили нагоняй от самого фюрера, о чем свидетельствует запись в дневнике боевых действий 54-го армейского корпуса: "Из штаба группы "Юг" последовал звонок. Фюрер заметил, что стрельба по складу боеприпасов "Сухарная балка" не цель для "Доры", так как она предназначена, прежде всего, для разрушения железобетонных сооружений. "Доре" фюрер разрешает стрелять только по таким целям.
Военное руководство Германии прекрасно понимало бестолковость затеи с огромным орудием, вот что они говорили о ней: начальник Генерального штаба сухопутных войск нацистской Германии, генерал-полковник Франц Гальдер:
"Настоящее произведение искусства, однако совершенно бесполезное".
22 апреля 1945 года союзники в 36 километрах от города Ауэрбах (Бавария) обнаружили остатки взорванных немцами орудий "Дора" и "Густав". Позднее остатки "Доры" вывезли в СССР и начали изучать. Наши инженеры сделали заключение, что ничего нового и полезного в конструкции "Доры" нет, и тем более не имеет никакого смысла строить орудия таких размеров. В начале 60-х годов остатки орудий отправили на переплавку, а осталась от них только одна громадная гильза орудия, которая долгое время использовалась в качестве пожарной бочки, а затем была отреставрирована.
Источник:
- Реальные истории и забористые факты обо всём, которые впечатлят и расскажут нечто новое
- Русская смекалка против настоящего немецкого качества
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"..знаменитая пушка «Дора» калибра 800 мм. Она была спроектирована для разрушения наиболее мощных сооружений линии Мажино, однако использовать её там для этого не пришлось. Это было чудо артиллерийской техники. Ствол имел длину порядка 30 м, а лафет достигал высоты трехэтажного дома. Потребовалось около 60 железнодорожных составов, чтобы по специально проложенным путям доставить это чудовище на огневую позицию. Для его прикрытия постоянно стояло наготове два дивизиона зенитной артиллерии. В целом эти расходы, несомненно, не соответствовали достигаемому эффекту. Тем не менее, это орудие одним выстрелом уничтожило большой склад боеприпасов на северном берегу бухты Северной, укрытый в скалах на глубине 30 м."
Подавление ПВО Севастополя и уничтожение склада боеприпасов и определило исход обороны Севастополя.
Рискованно иметь один непререкаемый авторитет во всех областях.