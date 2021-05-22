Как нацисты создали «Дору» — самую мощную и бесполезную пушку в истории

Одной из причин неистового желания построить что-то огромное был Версальский договор, который запрещал Германии иметь орудия калибра свыше 150 мм, а также любые противотанковые и зенитные пушки. Поэтому лидеры нацистской Германии считали, что создание мощной и крупнокалиберной артиллерии было делом престижа и чести.

История создания и предназначение

Немцов беспокоила Ли́ния Мажино́ — система французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона, включавшая в себя множество бетонных бункеров и укреплений. Именно для нанесения ударов по этим укреплениям и задумывалась "Дора". В 1936 году лидер Германии Адольф Гитлер посетил завод фирмы "Крупп" и потребовал от концерна разработать и построить новое сверхмощное артиллерийское орудие. К орудию предъявили следующие спецификации: оно должно было обладать углом вертикального наведения +65° и максимальной дальнобойностью 35—45 км, а снаряд орудия должен иметь калибр не менее 800 мм и пробивать броню толщиной 1 м, бетон толщиной 7 м и твёрдый грунт 30 м.

Перечить Гитлеру руководство "Круппа" не стало, и уже в 1937 году разработали проект. В том же 1937 году концерну "Крупп" выдали заказ на изготовление нового орудия, после чего началось его немедленное производство. К 1941 году "Крупп" построил первое орудие, которое назвали "Дора", в честь жены главного конструктора. В этом же году закончили строительство и второго 800 мм орудия, которое получило название "Толстый Густав", в честь директора концерна — Густава фон Болена и Гальбаха Круппа. Постройка двух гигантов обошлась немцам в огромную по тем временам сумму - 10 миллионов рейхсмарок. Для сравнения, на эти же деньги можно было изготовить около 250 шт. 149-мм гаубиц 15 cm sFH 18 или 20 шт. 240-мм пушек К3.



Также было спроектировано но не достроено третье орудие идентичного типа, но с калибром ствола 520 мм и длиной 48 метров, получившее название "Длинный Густав"



В 1941 году новые орудия испытали на полигоне в Хиллерслебен (Саксония) в 120 км к западу от Берлина и Рюгенвальде (Померания) в присутствии Адольфа Гитлера, Альберта Шпеера и других высокопоставленных армейских чинов. Испытания показали, что требования технического задания исполнены, не смотря на отсутствие у установок некоторых механизмов. К концу 1941 года орудия полностью прошли испытания и были готовы к боевому применению. На заводах к этому времени успели изготовить более тысячи снарядов калибра 800 мм.