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Как нацисты создали «Дору» — самую мощную и бесполезную пушку в истории

Как нацисты создали «Дору» — самую мощную и бесполезную пушку в истории (5 фото)

Автор:
22 мая 2021 14:22
Метки: война   история   оружие   
799
5

Словосочетание "сделано немецкими инженерами" у всего мира давно ассоциируется с чем-то очень надёжным, продуманным и практичным. Но во времена Второй мировой войны немецкая инженерия свернула куда-то не туда и пустилась во все тяжкие, строя то колоссы из бетона и стали, то огромные танки. Не обошли стороной они и артиллерию, построив монструозные по размерам и калибру снарядов пушки "Дора" и "Толстый Густав".

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Метки: война   история   оружие   
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5  комментариев
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Помню, что наши мегаорудия под Ленинградом могли наводиться по горизонту, а немецкое дерьмо наводилось правильной прокладкой рельсов
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981
zenon Час назад
Так в Фильме Чарли Чаплина "Великий диктатор" задолго до Доры стреляло вот такое оружие. Первым выстрелом снаряд в щепки разбил клозет во дворе. А второй снаряд пушка выплюнула.
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
У Манштейна, который, в отличие от Гальдера, воевал реально, было другое мнение.
"..знаменитая пушка «Дора» калибра 800 мм. Она была спроектирована для разрушения наиболее мощных сооружений линии Мажино, однако использовать её там для этого не пришлось. Это было чудо артиллерийской техники. Ствол имел длину порядка 30 м, а лафет достигал высоты трехэтажного дома. Потребовалось около 60 железнодорожных составов, чтобы по специально проложенным путям доставить это чудовище на огневую позицию. Для его прикрытия постоянно стояло наготове два дивизиона зенитной артиллерии. В целом эти расходы, несомненно, не соответствовали достигаемому эффекту. Тем не менее, это орудие одним выстрелом уничтожило большой склад боеприпасов на северном берегу бухты Северной, укрытый в скалах на глубине 30 м."

Подавление ПВО Севастополя и уничтожение склада боеприпасов и определило исход обороны Севастополя.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
"Перечить Гитлеру руководство "Круппа" не стало..."
Рискованно иметь один непререкаемый авторитет во всех областях.
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649
Hunde Beißer2 3 часа назад
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