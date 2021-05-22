Лучшие работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021

"Снимок сделан на Карибских островах, в Кюрасао. Эти рыбы семейства кузовковых не любят фотографироваться - дайверов они к себе подпускают, но, как только вы проявите к ним интерес, сразу поворачиваются к вам спиной. Я сделал хитрый ход: проплыл над рыбой на расстоянии полметра, стараясь ее не спугнуть, а камера была не впереди в руках, а внизу у груди, и направлена вниз. Вы только посмотрите на эти губищи!"