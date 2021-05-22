Лучшие работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021

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Представляем 11 лучших работ конкурса комедийной фотографии дикой природы. Конкурс проводится уже седьмой год и привлекает тысячи фотографов со всего мира. Всем хочется показать самые забавные моменты из жизни животных!
"Сюрприз!" - Артур Тревино
"Белоголовый орлан промахнулся, пытаясь схватить луговую собачку (это небольшой грызун), а она прыгнула на птицу и настолько ее этим изумила, что хватило времени спрятаться в ближайшую нору. Настоящая история Давида и Голиафа!"
"Ржу не могу!" - Джованни Керцани
"Молодой лев в национальном парке Серенгети, Танзания, который, очевидно, смеется над моими навыками фотографирования".
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"Промахнулся!" - Леа Скаддан
"То, что на фотографии выглядит как изящный танец, в действительности - драка двух западных серых кенгуру. Один пытался ударить второго в живот, но промазал".
"Ура - сегодня пятница!" - Люси Беверидж
"Молодая антилопа-прыгун, Трансграничный парк Кгалагади на юге Африки. Эти животные прыгают, чтобы продемонстрировать физическую форму и силу, тем самым отогнать хищников и привлечь партнеров. А еще они скачут, когда испытывают волнение и радость!"
5. "Сладкие губы - для поцелуев" - Филипп Штар
"Снимок сделан на Карибских островах, в Кюрасао. Эти рыбы семейства кузовковых не любят фотографироваться - дайверов они к себе подпускают, но, как только вы проявите к ним интерес, сразу поворачиваются к вам спиной. Я сделал хитрый ход: проплыл над рыбой на расстоянии полметра, стараясь ее не спугнуть, а камера была не впереди в руках, а внизу у груди, и направлена вниз. Вы только посмотрите на эти губищи!"
"Счастье" - Том Свенссон
"Эти пингвины катались на волнах и выглядели такими счастливыми".
7. "Хьюстон, у нас проблема!" - Тксема Гарсия Ласека
"Рыба будто удивлена, попавшись в ловушку птицы-рыболова".
"Настроение: утро понедельника" - Эндрю Мэйс
"Я сделал этот снимок, когда фотографировал группу пестрых скворцов, сидящих на дереве в заповеднике Ритвлей в Южной Африке. Он отлично отражает мое настроение по утрам понедельника".
9. "Жизнь на карантине" - Кевин Бискаборн
"Снимок сделан в Юго-Западном Онтарио, Канада. Еноты, живущие в дупле дерева всей своей большой семьей, крайне любопытны. Малыши постоянно стремятся выбраться и исследовать мир, но мать утрамбовывает их обратно".
"Йога для выпи" - К.Т. Вонг
"Желтая выпь изо всех сил пыталась занять удобную охотничью позицию. Я сделал этот снимок, когда она находилась между двумя стеблями лотоса".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Comedy Wildlife Awards Comedy Wildlife Photography Awards comedy wildlife photography дикая природа комедийная фотография фотоконкурс
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