Военный самолёт упал на жилой квартал в Белоруссии

Группа из четырех учебно-тренировочных самолётов отрабатывала фигуры пилотажа в окрестностях Брановичей. И во время этих учений экипаж одного из Як-130 заметил техническую неисправность. Лётчики попытались увести самолёт от жилых домов, а после катапультировались. К сожалению, спастись им не удалось.