Военный самолёт упал на жилой квартал в Белоруссии

В белорусском городе Барановичи во время тренировочного полёта учебно-боевой Як-130 потерпел крушение. Лётчики пытались увести самолёт от жилых домов, а после катапультировались. Оба пилота погибли, сообщили в Минобороны страны.
19 мая в Барановичах военный самолёт упал на жилой квартал. Момент крушения воздушного судна попал на видео. В ролике виден столб дыма и огня.
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Группа из четырех учебно-тренировочных самолётов отрабатывала фигуры пилотажа в окрестностях Брановичей. И во время этих учений экипаж одного из Як-130 заметил техническую неисправность. Лётчики попытались увести самолёт от жилых домов, а после катапультировались. К сожалению, спастись им не удалось.
"При выполнении учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолёт от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолёта находится вне жилых домов, лётчики катапультировались. К сожалению, оба лётчика погибли", — сообщили в Министерстве обороны.
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