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Военный самолёт упал на жилой квартал в Белоруссии

Военный самолёт упал на жилой квартал в Белоруссии (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 мая 2021 11:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Белорусия   видео   крушение   лётчики   самолёт   упал самолёт   
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В белорусском городе Барановичи во время тренировочного полёта учебно-боевой Як-130 потерпел крушение. Лётчики пытались увести самолёт от жилых домов, а после катапультировались. Оба пилота погибли, сообщили в Минобороны страны.

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Метки: ynews   Белорусия   видео   крушение   лётчики   самолёт   упал самолёт   
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14  комментариев
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41
MerryGoRound 2 часа назад
Они же катапультировались! Как вдруг они оба погибли?!?!
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−3
Sergey 24 минуты назад
По данным черного ящика, пилоты не катапультировались, их выбросило в момент падения.
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978
zenon 39 минут назад
Сколько домов было в квартале?
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28k
LEPA 50 минут назад
Хорошо,что мирные жители не пострадали.
"А город подумал ученья идут"©
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21k
Inter 54 минуты назад
поздно катапультировались??
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