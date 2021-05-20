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Неприятный сюрприз от соседки

Неприятный сюрприз от соседки (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 мая 2021 09:57
Метки: видео   затопило   неудача   потолок   потоп   
1448
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Снимавшей квартиру девушке позвонила хозяйка жилища и заявила, что та топит квартиру соседа. Автор видео примчалась домой и застала ужасную картину.

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Метки: видео   затопило   неудача   потолок   потоп   
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1k
просто программист 2 часа назад
Корзина для белья под струей - это что-то
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32k
Alex Полчаса назад
Да уж...
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1k
Влад Чернов 2 часа назад
если у вас натяжной потолок то делается отверстие небольшое и воду максимально можно собрать . ( корзинкой для белья собирать воду не рекомендуется ) если квартира застрахована то пофиг можно и с камерой бегать .
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172
АлександрОрлов Влад Чернов 21 секунду назад
В ПВХ потолках, которые более распространены вода сливается либо через отверстие под лампу, оно обычно проклеено бандажной вставкой, либо вынимается край потолка из профиля и происходит слив. В других случаях потолок лопнет.
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8k
ScorpionDS 2 часа назад
У девушки такой грустный "Бл*ть ..."))

За потолок я бы сильно переживал, не такой он и дорогой, а вот ламинату может стать плохо, а еще бы я выключил электричество ...

Когда у меня отец въехал в новую квартиру и буквально через день сорвало фильтр холодной воды, затопило на 3 этажа вниз, когда отец пришел к соседям снизу, то из розеток водопады были ...
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