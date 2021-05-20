Неприятный сюрприз от соседки

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Снимавшей квартиру девушке позвонила хозяйка жилища и заявила, что та топит квартиру соседа. Автор видео примчалась домой и застала ужасную картину.
Затопившая сразу двух соседей женщина была на даче и вернулась только через несколько часов. Видео снималось для хозяйки квартиры
Ролик, который был снят незадолго до случившегося
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