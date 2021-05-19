От Антарктиды откололся самый гигантский айсберг в мире

Самый большой в мире айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в море Уэдделла на западе Антарктиды, сообщает Европейское космическое агентство (EKA).





"Площадь айсберга, получившего обозначение А-76, составляет около 4 320 кв. км, что в настоящее время делает его самым большим в мире. Айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км. По размерам он немного превышает испанский остров Мальорка", - говорится на сайте космического ведомства.