От Антарктиды откололся самый гигантский айсберг в мире

Его площадь составляет невообразимые 4200 квадратных километров.
Самый большой в мире айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в море Уэдделла на западе Антарктиды, сообщает Европейское космическое агентство (EKA).
"Площадь айсберга, получившего обозначение А-76, составляет около 4 320 кв. км, что в настоящее время делает его самым большим в мире. Айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км. По размерам он немного превышает испанский остров Мальорка", - говорится на сайте космического ведомства.
Айсберг обнаружила Британская антарктическая служба и подтвержден Национальным ледовым центром США после изучения снимков со спутника наблюдения Земли Sentinel-1.
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Название этого острова по-испански пишется Mallorca. По-русски пишут Мальорка или Майорка.