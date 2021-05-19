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От Антарктиды откололся самый гигантский айсберг в мире

От Антарктиды откололся самый гигантский айсберг в мире (3 фото)

Автор:
19 мая 2021 14:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: А-76   ЕКА   айсберг   антарктида   снимки с космоса   
1476
3

Его площадь составляет невообразимые 4200 квадратных километров.

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Метки: А-76   ЕКА   айсберг   антарктида   снимки с космоса   
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11  комментариев
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3k
rutt Час назад
Тащите его в африку, дайте людям водички
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8k
Lev Asriev 18 минут назад
"самый гигантский"-звучит неграмотно и косноязычно. Слово "гигантский", сам по себе несет превосходную степень, и в дополнительном усилении не нуждается.
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
"И вот, братцы, от Антарктиды оторвался кусок и плывёт прямо к нам. Скоро он приплывет и всех нас задавит!"
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40k
Raush 43 минуты назад
Что такое Мальорка? Майорку знаю, а вот Мальорка...
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13k
Объект реальности 47 минут назад
запускайте Титаник 2
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5k
Олег 48 минут назад
Погнали?

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−44
vova old 57 минут назад
почти как населенная часть Израиля И уж точно больше чем Сектор Газа
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8k
Vacony Час назад
Ну что ж, пора.. - сказал айсберг, глядя на карту маршрута нового ТИтаника...
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8k
Andrey Час назад
Совпадение? Не думаю! ))))

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12k
alexis Час назад
Из точки А, начал движение гигантский айсберг, а из точки В Титаник 2.0. .....
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