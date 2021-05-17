История садистских стишков

Ну и, точно, мало кто, слушая садистские стишки, задумывался о глубокой социально-политической подоплеке, которую в них и закладывали авторы. Поэтому, ностальгируя о беззаботном детстве, мы сейчас отследим весь путь эволюции этих стишков и отметим на этом пути жирными галочками его ключевых авторов.



Первое стихотворение такого рода было сочинено петербургским поэтом Олегом Григорьевым в 1961 году. И выглядело оно так:



«Я спросил электрика Петрова:

"Для чего ты намотал на шею провод?"

Ничего Петров не отвечал,

Лишь висел и ботами качал!»



Как вы можете видеть, на тот момент стихотворный размер немного отличался от того, который впоследствии станет классическим и будет писаться трехдольным дактилем. Но сформировавшийся в 70-е вид цикла уходит своими корнями именно в творчество Григорьева. Более того — стихи Григорьева в т.ч. ходили в народе как часть знаменитого цикла садистских куплетов. Помимо вышеприведенного это были, например:



«Девочка красивая

в кустах лежит нагой.

Другой бы изнасиловал,

а я лишь пнул ногой»



«Прохоров Сазон воробьев кормил,

Бросил им батон — 10 штук убил».



«Зажав кузнечика в руке,

Сидит ребенок на горшке.

— Нельзя живое истязать! —

Я пальцы стал ему ломать.»



«Мазохисту на лавке

Втыкали дети булавки,

Не от тоски, не от шалости,

А втыкали от жалости.»



«Шел я между пилорам —

Дальше шел я пополам»

«Однажды Сережа и Оля

Попали в магнитное поле.

Напуганные родители

Еле их размагнитили.»



«Растворил жену в кислоте...

Вот бы по кайфу зажили!

Да дети нонче пошли не те —

Взяли и заложили.»



«Девица в кустах полуголая

выдала странный стриптиз:

трусы сняла через голову,

а лифчик не верхом, а вниз!»



«Друг подавился треской,

Лежит на полу доской.

Из носа выходит пена

То сразу, то постепенно.»



«Не свались в колодец, Ольга,

Если прыгнешь в воду ты,

Потеряешь в весе столько,

Сколько вытеснишь воды.»



В период 60-70-х годов Григорьевым был заложен огромный пласт материала с краткими детскими стишками, изобилующими черным юмором, и творческий энтузиазм поэта на этом не иссякал, подарив СССР огромное количество стишков самых разных жанров, которые вирусным способом распространились по всей стране и начали жить отдельной от автора жизнью, считаясь народными. Жанры и формат хоть и были разными, но всегда отличались иронично-абсурдным содержанием. Эти стихи в те годы пересказывали друг другу все, но как это часто бывает, автор остался в тени.



«Сказал я девушке кротко:

— Простите за нетактичность,

Но бюст ваш, и торс, и походка

Напомнили мне античность.

Она в ответ мне со вздохом:

— Простите, но ваше сложение

Напомнило мне эпоху

Упадка и разложения.»



«На боку кобура болталась,

сзади шашка отцовская звякала.

впереди меня все хохотало,

а позади все плакало.»



«Много нас по подобию божию,

И все-таки каждый с изъяном.

Будем считать, что изъянами

Обязаны мы обезьянам.»



«Ученики по потолку

Идут без напряжения.

Не проходили, видно, тут

Закона притяжения.»



Судьбе самого Григорьева не было суждено сложиться столь же удачно, как судьбе его стихов.

Увы, поэт с двумя судимостями за плечами не смог найти себя в этой жизни, а потому вел маргинальный и полубродяжнический образ жизни, виной чему стал, как это часто бывает у творческих людей, алкоголизм на фоне творческой безвестности.



Первую судимость Григорьев получил по популярной в СССР статье «Тунеядство», в ходе чего сроком на два года был отправлен на принудительные работы в Вологодскую область. Именно там он сочинил этот знаменитый стишок:



«С бритой головою,

В форме полосатой

Коммунизм я строю

Ломом и лопатой»



В 1981 году Олег таки смог издать книгу своих стихов под названием «Витамин роста». Следующая книга была издана уже лишь в период гласности в 1989 году, впрочем, едва ли Григорьев это заметил, т.к. к тому времени уже окончательно опустился на социальное дно, буквально ни на миг не выбираясь из увлекательного алкогольного коматоза. Асоциальный образ жизни не мог не привести ко второй судимости, на сей раз за пьяный дебош и сопротивление милиции. Умер Григорьев в 1992 году от стандартной для алкоголиков язвы, оставив после себя отличный плацдарм для формирования жанра детских садистических стишков.



Свой окончательный вид жанр стал принимать в 1977 году, уже отдельно от Григорьева, стараниями студентов Ленинградского Государственного Университета (ЛГУ), а именно: Игоря Мальского, Феликса Виноградова, Антона Скобова и Андрея Антоненко. Пародии были и раньше (например, миллион вариаций пародийных переделок песни «А кто я есть? Простой советский парень», запущенных в обиход в 1975 году), в том числе руками студентов поднимались истинные жемчужины со дна моря:



«Я вас избил,

И синяки, быть может,

У вас еще исчезли не совсем,

Но пусть они вас больше не тревожат,

Я не ударю больше вас ничем.»



Но первые именно чернушные пародии когда Игорь Мальский сотоварищи заскучали на парах. Выглядела она так:



«Медленно ракеты улетают вдаль,

Встречи с ними ты уже не жди.

И хотя Америку немного жаль,

У Европы это впереди.



Скатертью, скатертью хлорциан стелется

И забирается под противогаз.

Каждому, каждому в лучшее верится.

Падает, падает ядерный фугас.



Может мы обидели кого-то зря,

Сбросили 15 мегатонн.

А теперь горит, и плавится земля,

Там где был когда-то Вашингтон.»



Стихотворение изначально состояло из 14 четверостиший, неизвестные энтузиасты увеличивали их количество аж до 26, но в народе осело лишь несколько из них, широко распространившись по стране в разных вариациях.



Вот как об этом вспоминал впоследствии один из участников тех давних и славных событий:



«Песенки такого рода пелись под гитару в узком кругу друзей и в экспедициях, а зачастую теми же компаниями и сочинялись: в ответ на гротеск придуманного мира патриотической песни образовался гротеск пародийный, и очень злой при этом.



Вероятно дальше ничего бы и не было, если бы году примерно в 1974 не появилась в продаже гибкая грампластинка с двумя песнями: «Воскресенье» с идиотскими бодряческими виршами на тему всеобщего воодушевления («даже птицы поют в небесах…») по случаю выходного дня, и «Саласпилс» — чрезмерно душещипательная баллада о саласпилском лагере смерти, где были такие строчки:



«На гранитную плиту

Положи свою конфету…»



«Вянут цветы, сохнет трава,

Мальчик чахоточный колет дрова.

Прошлой весной — эх, всем бы так, —

В этом дворе нашел он пятак.



Снова взлетает топор в небеса,

Мальчик доволен, трясет волоса.

С присвистом лезвие в мясо вошло,

Вместе с травой детство ушло.»



Незамысловатый на первый взгляд стих молниеносно разнесся по всему СССР. Да так, что впоследствии еще два десятка лет широко цитировался в отечественной рок музыке. Например, в 1984 по мотивам стишка была сочинена песня Ленинградской группы «Пикник» «Новозеландская песня», или, скажем, свою песню по стишку сочинил некий Михалок из далекой Белоруссии, впоследствии ставший известным, как Ляпис Трубецкой: