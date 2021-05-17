FISHKINET
Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой "Вот эта малина - тысячу?": турист в Сочи изумился местным ценам "Вот эта малина - тысячу?": турист в Сочи изумился местным ценам Толпа дагестанцев попыталась отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС Толпа дагестанцев попыталась отбить у полиции задержанного за... В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров Зачем взорвали гору "Кинжал" в Минводах Зачем взорвали гору "Кинжал" в Минводах 10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения 10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии... 25 редких моментов в истории 25 редких моментов в истории Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки От простого к сложному: 5 видов отжиманий на брусьях От простого к сложному: 5 видов отжиманий на брусьях 15 поразительных вещей, которые возможны только в Дубае 15 поразительных вещей, которые возможны только в Дубае Девушка отведала "веганскую" сосиску в тесте Девушка отведала "веганскую" сосиску в тесте Агрессивный обочечник с пистолетом из Подмосковья Агрессивный обочечник с пистолетом из Подмосковья 27 снимков, которые вызывают много вопросов 27 снимков, которые вызывают много вопросов Подросток против автохама: полиция задержала водителя BMW, ехавшего по тротуару Подросток против автохама: полиция задержала водителя BMW,... Покупатель старой фототехники обнаружил архивные снимки времен Великой Отечественной войны Покупатель старой фототехники обнаружил архивные снимки времен... Ретро фотографии Ретро фотографии Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Истории из жизни на позитиве Истории из жизни на позитиве Ночная охота выдры на щуку Ночная охота выдры на щуку
История садистских стишков

История садистских стишков (2 фото + 2 видео)

Автор:
17 мая 2021 17:24
Метки: СССР   садист   стишок   
779
2
2
«Маленький мальчик нашел пулемет…», — думаю, что каждому из вас известна вторая строчка этого стихотворения. Однако же уверен, что практически никто не знает авторов легендарного цикла садистских стишков о похождениях маленького советского мальчика, места рождения сего народного фольклора, условий и причин зарождения цикла, а также о последствиях, оказанных стишками на культуру позднего СССР.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   садист   стишок   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Олегbl4 2 часа назад
Я спросил у дяди Феди:
"Почему машина едет?"
Дядя Федя нос потер
И сказал:"У ей мотор"
Я поправил дядю Федю
"Не у "ей", а у нее!"
Возмутился Дядя Федя:
"Ах ты ж, сука, ё-моё!"
Я на всякий случай в руку
Взял осколок кирпича
И ответил:"Я не сука!
Я орленок Ильича!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Olga Raudis 16 минут назад
Сама лично несколько штук придумала. Сейчас уж и не вспомню все.

Мальчик один вдоль забора ходил
Палкой большую собаку дразнил.
Дырка в заборе. Хрустнули кости.
Уж не придет он к бабушке в гости.

Мальчик под липой нашел динамит.
Он до сих пор на той липе висит...

А эти не мои, но очень нравятся:
Бабушка внучку из школы ждала
Калий цианистый в ступке толкла.
Дедушка бабушку опередил:
Внучку к забору гвоздями прибил.

Мать с огорчением смотрит на Вовку:
Нет, не войдет целиком он в духовку.
Папа в кладовке ищет пилу-
Очень нужна буженина к столу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
468
Римма 18 минут назад
Маленький мальчик нашёл пулемёт
Больше в деревне никто не живёт)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
888
Александр Куканов 21 минуту назад
Маленький мальчик по стройке гулял
В бочку с соляркой случайно упал
Стал задыхаться, высунул нос
Добренький дядя спичку поднес

Девочка Нина пошла по малину
Девочка Нина наткнулась на мину
Долго я буду видеть во сне
Ее голубые глаза на сосне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
alexis 58 минут назад
Петров лежал с открытым ртом
В фуфайке на спине,
И сверху вниз кубинский ром
Лить приходилось мне.

Вдруг замечаю что за черт!
Осталось мне так мало
Я лью да лью, а он уж мертв,
Грамм восемьсот пропало.

Олег Григорьев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 Час назад
Дети в подвале играли в гестапо
Зверски замучен сантехник Потапов

Дети в подвале играл в сс
сантехник Потапов бесследно исчез

Маленький мальчик купил кимоно
пару приемов узнал из кино
с криком "кия" и ударом ноги
папины яйца стекли в сапоги

Маленький мальчик в коляске лежит,
Глазом единственным в небо глядит,
Чешет беспалою ручкой протез,
Мучает Вову болезнь - диатез.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Парагвайский шпион Час назад
Мне бы этот пост, да 40 лет назад. Я бы в фееричном авторитете был
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
АнтонПолднев 2 часа назад
У нас про ногу такая версия была:
Осень настала
Пожухла трава
Чахоточный мальчик рубит дрова
Впился топор в безащитное тело
Кончилось детство
Нога отлетела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278k
Booharik 2 часа назад
Девочки в поле цветы собирали,
Мальчики рядом в "индейцев" играли,
Лена нагнулась - в )I(опе топор,
Метко кидает индеец Егор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой Огромные архивы из СССР: радио, кино, документы, календари, мультики, учебники и прочее-прочее. Часть 2 Огромные архивы из СССР: радио, кино, документы, календари, мультики, учебники и прочее-прочее.... Ностальгия ассортиментная: виды продуктов из СССР, о которых вы, вероятно, не слышали Ностальгия ассортиментная: виды продуктов из СССР, о которых вы, вероятно, не слышали Советское нижнее белье: никакой тебе эротики Советское нижнее белье: никакой тебе эротики Советские чистомены: почему в СССР были так любимы и популярны субботники Советские чистомены: почему в СССР были так любимы и популярны субботники Сухой закон: мера, заведомо обреченная на провал Сухой закон: мера, заведомо обреченная на провал
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1735480



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Ностальгия
1
89
Ностальгия
«Детишки БАМа»
1
20
«Детишки БАМа»
﻿
Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой
Cubot X50 - бюджетный смартфон с квадрокамерой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#история#картинки#прикол#интересное#новости#прикольные#Россия#наука#приколы
#Юмор#животные#дтп#люди#дети#сатира#подборка#bmw#оружие#ретро
#интересно#СССР#факты#фотографии#аварии#авто аварии#спорт#быдло#позитив#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться