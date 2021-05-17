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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
17 мая 2021 08:49
Метки: Юмор   картинки   приколы   
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25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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6  комментариев
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37k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
а я великий полководец, играю в Героев 3)
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4k
Константин Безумов 23 минуты назад
Комментарий к фото
С моим сяоми та же хрень, но короче.
Работа 20минут зарядка 3,5 часа
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741
Сергей Час назад
Комментарий к фото
тэкс, а кто из этих на фото гей с ДЦП, кто трасгендер с аутизмом? Какое то писание не полное.
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741
Сергей Час назад
Комментарий к фото
походу у бабки какая то пилоточная грыжа
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28k
Acu900 2 часа назад
И не только жопу...
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