Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Некий причудливый резак. Нашел его среди старых вещей и совсем не знаю для чего он"
Ответ: "Это ножницы для дробления ореха бетеля"
2. "Ручной инструмент со скошенным роликом. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Такие ролики использовались ранее для закрепления обоев в углу, не царапая соседнюю стену"
3. "Что это за странный предмет?"
Ответ: "Это рефрактометр - прибор, с помощью которого исследуют показатель преломления света"
4. "Эта штуковина лежит у отца в гараже уже десятки лет, и мы не знаем для чего она"
Ответ: "С помощью этого инструмента перетягивают мебель. Выглядит этот подобным образом:"
5. "Нашел этот предмет среди бабушкиных вещей. Что это такое?"
Ответ: "С его помощью можно очистить линзы очков сразу с двух сторон"
6. "Что за штуковина? У кого-то есть идеи?"
Ответ: "Это предмет помогает стянуть обувь с ног не наклоняясь вниз. Работает это так:"
7. "Что это за стеклянное оборудование? Используется для химических целей или для чего-то еще?"
Ответ: "Оно предназначено для дистилляции жидкостей"
8. "Этот баллон (довольно тяжелый) лежит у отца в гараже уже несколько лет. Чем это может быть?"
Ответ: "Это гидроаккумулятор"
9. "Что это я нашел среди вещей своего дедушки?"
Ответ: "Это набор капсюлей. Они предназначены для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии"
10. "Какое-то пластиковое приспособление. Для чего его используют?"
Ответ: "С помощью этого предмета проводят замену звеньев в ремешке часов, либо добавляют новые или же убирают лишние. Выглядит это так:"
11. "Среди старых вещей в гараже я нашел эту штуковину. Что это?"
Ответ: "Это заслонка для трубы дымохода"
12. "Прищепка и стакан объединенные нитью. Что это такое и для чего?"
Ответ: "Данный предмет позволяет имитировать звуки, которые издает взрослый лось"
13. "Что это за аппарат? Кто знает?"
Ответ: "Это резак по дереву, который используется для изготовления разного рода рамок"
14. "Среди вещей своего дедушки я обнаружил это странное и непонятное мне приспособление. Что это?"
Ответ: "Это определенно ручной тахометр"
15. "Разбирая вещи в доме родителей, я наткнулся на эту штуковину. Линза увеличительная. Чем это может быть?"
Ответ: "Этот предмет часто называют "руки-помощники", он позволяет с удобством работать с очень мелкими деталями, фиксируя их. Выглядит это так:"
16. "Нашел случайно этот кусок стекла и понял, что он меняется в зависимости от того, под каким углом вы на него смотрите. Чем это может быть?"
Ответ: "Это похоже на дихроичный фильтр, используемый для коррекции цвета в фотопринтерах"
17. "Среди старых вещей нашел этот аппарат. Что это такое?"
Ответ: "Это магнитоэлектрическая машина для лечения нервных заболеваний. Приспособление созданное еще много лет назад, которое можно считать шарлатанским"
18. "Что это я нашел на распродаже антикварных вещей?"
Ответ: "Это определенно старый вариант ингалятора"
19. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это подставка для нот. Она фиксируется с помощью ремня на теле (или же инструменте) участника оркестра так, чтобы ноты были на уровне глаз"
20. "Эту ржавую штуковину я обнаружила у себя во дворе. Чем это может быть?"
Ответ: "Это крепеж, позволяющий прикрепить к дымоходу вашего дома телевизионную антенну"
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Или у тебя "трудности перевода" с пиндосско-дебильного на нормальный?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бетельhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Бетель
Что вы от него хотите?
Переводил не он, а гугль...