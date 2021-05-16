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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (25 фото)

Автор:
16 мая 2021 21:40
Метки: вопросы   гаходки   ответы   
1308
25

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   гаходки   ответы   
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
Старый стал, склероз. Никак не вспомню, что это и для чего. )))
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3k
★Lucifer★ 47 минут назад
Димон, это НЕ ремешок, это - браслет.
Или у тебя "трудности перевода" с пиндосско-дебильного на нормальный?
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2k
Пластичный Дятел Час назад
Давно бетель стал орехом??
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бетельhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Бетель
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724
Сергей 2 часа назад
походу половина объяснений придумана
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Димон

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