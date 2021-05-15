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Дважды Герой Советского Союза, единственный ныне здравствующий космонавт из первого отряда космонавтов Борис Волынов мог вообще не попасть на орбиту. Но ему повезло, и он стал первым в мире галахическим евреем, покорившим космос.
Чтобы понять суть материала, нужно кратко обратиться к истории вопроса. Почему после Великой Отечественной войны в СССР началась борьба с космополитизмом, носившим в основном антисемитский характер.
Чтобы понять суть материала, нужно кратко обратиться к истории вопроса. Почему после Великой Отечественной войны в СССР началась борьба с космополитизмом, носившим в основном антисемитский характер.
И почему, несмотря на эту борьбу, в СССР был осуществлен первый в мире полет галахического еврея в космос.
Космополитизм – течение с среде интеллигенции, которое предполагало главенство общемировых ценностей над ценностями отдельного государства или народа. То есть, это был первый шаг к созданию общемирового правительства.
В СССР космополитизм расценивался как отклонение в сторону западных ценностей. Соответственно, после окончания ВОВ и начала холодной войны началась борьба с космополитизмом.
Больше всего от нее пострадали именно евреи, которых было много в среде советской интеллигенции. Поскольку в те годы создавалось государство Израиль, которое поначалу пыталось лавировать между двумя сверхдержавами. Но в конце 1940-х годов Израиль был окончательно создан и сразу же начался его вооруженный конфликт с несколькими арабскими странами.
Арабы считались друзьями СССР. Это не добавляло уверенности советским евреям в завтрашнем дне. Кстати, часто именно поэтому многие из них меняли еврейские фамилии, чтобы пробиться в науку, в кино, театры, на эстраду и т.п.
Но, несмотря на завуалированную антисемитскую кампанию в СССР, старший летчик ВВС ПВО Борис Волынов, галахический еврей, был в 1960 году зачислен в первый отряд космонавтов как отличник летной, боевой и политической подготовки. Судя по моим наблюдениям, это единичный случай за всю историю советской космонавтики.
Космополитизм – течение с среде интеллигенции, которое предполагало главенство общемировых ценностей над ценностями отдельного государства или народа. То есть, это был первый шаг к созданию общемирового правительства.
В СССР космополитизм расценивался как отклонение в сторону западных ценностей. Соответственно, после окончания ВОВ и начала холодной войны началась борьба с космополитизмом.
Больше всего от нее пострадали именно евреи, которых было много в среде советской интеллигенции. Поскольку в те годы создавалось государство Израиль, которое поначалу пыталось лавировать между двумя сверхдержавами. Но в конце 1940-х годов Израиль был окончательно создан и сразу же начался его вооруженный конфликт с несколькими арабскими странами.
Арабы считались друзьями СССР. Это не добавляло уверенности советским евреям в завтрашнем дне. Кстати, часто именно поэтому многие из них меняли еврейские фамилии, чтобы пробиться в науку, в кино, театры, на эстраду и т.п.
Но, несмотря на завуалированную антисемитскую кампанию в СССР, старший летчик ВВС ПВО Борис Волынов, галахический еврей, был в 1960 году зачислен в первый отряд космонавтов как отличник летной, боевой и политической подготовки. Судя по моим наблюдениям, это единичный случай за всю историю советской космонавтики.
Для начала рассмотрим, что такое «галахический еврей». Согласно Галахе (древнему своду еврейских законов), если у ребенка отец любой национальности, а мама еврейка, то их ребенок также считается евреем.
То есть, в отличие от европейской традиции, именно национальность матери определяет национальность детей. Такие евреи и называются галахическими.
Мама Бориса Волынова – Евгения Израилевна. Была еврейкой по национальности. То есть, мы видим, что по Галахе Борис Валентинович – еврей.
Про отца космонавта известно мало. Биографы только упоминают его имя – Валентин Спиридонович. Видимо, участия в воспитании сына он не принимал по неизвестным причинам.
А теперь рассмотрим следующие события. В 1950-х годах становится понятно, что Израиль стал частью западной экономики и политического курса и стал союзником США. В отличии от многих арабских стран, которые симпатизировали Союзу.
Более того, до 1960 года произошло две арабо-израильские войны, последняя на тот момент – в 1956 году.
Некоторые функционеры в ЦК КПСС рассуждали примерно так. Если бы в таких условиях на орбиту отправили космонавта, которого израильские СМИ и МИД могли бы расценить как еврея, это был бы удар по дружественным арабо-советским отношениям.
Тем не менее, согласно записям в дневниках Н. П. Каманина, руководителям полетов удалось отстоять кандидатуру Волынова. Произошло это в начале 1969 года.
Здесь стоит напомнить, что в 1967 году произошла Шестидневная война Израиля против Египта, Сирии и Иордании. В результате которой арабы потерпели сокрушительное поражение и лишились части своих земель. Соответственно, внимание к галахическому еврею в ЦК КПСС было особо пристальным.
Вот цитата из книги Каманина «Скрытый космос»:
В самые последние дни (перед стартом в 1969 году - прим. автора) приходили письма из ЦК с призывом: «Не посылайте евреев в космос!».
И все-таки по настоянию Каманина и его товарищей кандидатура Волынова была утверждена. Он стал командиром корабля «Союз 5». Полет состоялся 15-18 января 1969 года.
То есть, в отличие от европейской традиции, именно национальность матери определяет национальность детей. Такие евреи и называются галахическими.
Мама Бориса Волынова – Евгения Израилевна. Была еврейкой по национальности. То есть, мы видим, что по Галахе Борис Валентинович – еврей.
Про отца космонавта известно мало. Биографы только упоминают его имя – Валентин Спиридонович. Видимо, участия в воспитании сына он не принимал по неизвестным причинам.
А теперь рассмотрим следующие события. В 1950-х годах становится понятно, что Израиль стал частью западной экономики и политического курса и стал союзником США. В отличии от многих арабских стран, которые симпатизировали Союзу.
Более того, до 1960 года произошло две арабо-израильские войны, последняя на тот момент – в 1956 году.
Некоторые функционеры в ЦК КПСС рассуждали примерно так. Если бы в таких условиях на орбиту отправили космонавта, которого израильские СМИ и МИД могли бы расценить как еврея, это был бы удар по дружественным арабо-советским отношениям.
Тем не менее, согласно записям в дневниках Н. П. Каманина, руководителям полетов удалось отстоять кандидатуру Волынова. Произошло это в начале 1969 года.
Здесь стоит напомнить, что в 1967 году произошла Шестидневная война Израиля против Египта, Сирии и Иордании. В результате которой арабы потерпели сокрушительное поражение и лишились части своих земель. Соответственно, внимание к галахическому еврею в ЦК КПСС было особо пристальным.
Вот цитата из книги Каманина «Скрытый космос»:
В самые последние дни (перед стартом в 1969 году - прим. автора) приходили письма из ЦК с призывом: «Не посылайте евреев в космос!».
И все-таки по настоянию Каманина и его товарищей кандидатура Волынова была утверждена. Он стал командиром корабля «Союз 5». Полет состоялся 15-18 января 1969 года.
Космонавту Борису Волынову, можно сказать, повезло. Видимо, его отец был русским. А поскольку мы проживали на территории СССР, где превалировали европейские традиции и нормы генеалогии, то и его сын считался и числился в метриках русским по национальности.
Сам Борис Волынов сказал так (цитируем):
… чего-то еврейского в моем детстве было мало, если оно вообще было…
Таким образом, он стал первым в мире галахическим евреем, которому покорился космос. В дальнейшем эту эстафету подхватили американские астронавты.
Тем не менее, космонавт Борис Волынов побывал в космосе и второй раз. Видимо, начальство оценило его смелость, мужество и подготовку.
Напомним, во время спуска корабля «Союз 5» на Землю приборный отсек не отделился от спускаемого аппарата. В результате спуск производился по баллистической траектории с огромной скоростью. И вместо ожидаемых перегрузок 3,5-4g , космонавт ощутил перегрузки 10g . А сам аппарат не долетел до расчетной точки приземления 0,6 тысячи километров. Борис Валентинович получил несколько серьезных травм.
Возможно, это стало одной из причин того, что ему дали «добро» на новый полет. Который состоялся с 6 июля по 24 августа на корабле «Союз 21». И это несмотря на то, что в 1973 году снова состоялся арабо-израильский конфликт, от чего отношение к известным советским евреям в высшем руководстве СССР не улучшилось.
В дальнейшем Борис Волынов оставался в строю и занимал разные должности в космической отрасли и отряде космонавтов до 1990 года. Таким образом, он является человеком, который дольше всех в мире находился в отряде космонавтов (30 лет подряд). И, повторимся, это единственный ныне здравствующий участник первого отряда космонавтов СССР.
Здоровья и активного долголетия вам, Борис Валентинович!
Сам Борис Волынов сказал так (цитируем):
… чего-то еврейского в моем детстве было мало, если оно вообще было…
Таким образом, он стал первым в мире галахическим евреем, которому покорился космос. В дальнейшем эту эстафету подхватили американские астронавты.
Тем не менее, космонавт Борис Волынов побывал в космосе и второй раз. Видимо, начальство оценило его смелость, мужество и подготовку.
Напомним, во время спуска корабля «Союз 5» на Землю приборный отсек не отделился от спускаемого аппарата. В результате спуск производился по баллистической траектории с огромной скоростью. И вместо ожидаемых перегрузок 3,5-4g , космонавт ощутил перегрузки 10g . А сам аппарат не долетел до расчетной точки приземления 0,6 тысячи километров. Борис Валентинович получил несколько серьезных травм.
Возможно, это стало одной из причин того, что ему дали «добро» на новый полет. Который состоялся с 6 июля по 24 августа на корабле «Союз 21». И это несмотря на то, что в 1973 году снова состоялся арабо-израильский конфликт, от чего отношение к известным советским евреям в высшем руководстве СССР не улучшилось.
В дальнейшем Борис Волынов оставался в строю и занимал разные должности в космической отрасли и отряде космонавтов до 1990 года. Таким образом, он является человеком, который дольше всех в мире находился в отряде космонавтов (30 лет подряд). И, повторимся, это единственный ныне здравствующий участник первого отряда космонавтов СССР.
Здоровья и активного долголетия вам, Борис Валентинович!
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Метки: Борис Волынов СССР еврей космонавт космос
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Вопрос. Сколько должно было быть евреев в отряде космонавтов, состоящим на тот момент времени из менее чем 60 человек?
Частушка из цикла: "Кругом одни евреи". Это я к чему? Мне было есть и будет абсолютно наплевать на национальность хорошего человека!!!! А за тккие посты непло хо бы автору морду бить!
их с Земли не выпускали -
где гарантия, что жид
в космосе не убежит?
В нем кронштейн летит прибитый - первый в космосе еврей.
Я к нему в паспорт не смотрел, но ставлю 1000 против одного, что там в пятой графе у него было написано "русский". В противном случае чёрта с два он был бы зачислен в отряд космонавтов, будь он хоть десятикратный отличник лётной, боевой и политической подготовки.
Все тёплые и непыльные места были забиты евреями.
Встречаются два еврея в "Останкино".
- Как дела, Абрам ?
- П-п-лохо..
- Что так ?
- Х-х-хотел у-у-у-строиться ди-ди-диктором на-на те-те-телевидение.
- Ну ?
- Не-не-не взяли.
- Почему ?
- Е-е-еврей..
В моей профессиональной практике, таких примеров был вагон и маленькая тележка. Стоило одному еврею пролезть на привелигированное место и он начинал тащить туда своих. Притчи про особые еврейские таланты, рассказывайте кому нибудь другому. Среди ваших соплеменников бездарей и лентяев не меньше чем в любой другой нации. А вот ушлых и пронырливых, действительно непропорционально много.
Ждем новых статей на тему галахических евреев.
Автор просто ловит хайп. Сучий пост. Жидята, когда им выгодно, и человек приобрёл известность, кричат "он же галахический еврей" (по матери), а когда такой человек сугубо отрицателен говорят "ну русские корни". Кстати, по документам Борис Волынов русский, вот его прямые слова "чего-то еврейского в его детстве, по его словам, было "мало, если оно вообще было"".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волынов,_Борис_Валентиновичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Волынов,_Борис_Валентинович
Типичный пример полуправды, которая по сути является ложью. 14 мая 1948 года Израиль провозгласил независимость. Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен не согласились с решением ООН о разделе, ввели в Палестину регулярные войска и начали серию военных операций против еврейских вооружённых сил и поселений, часть которых принадлежала провозглашённому накануне Израилю, стремясь переломить ход военных действий, оказавшихся на первом этапе неудачными для арабских иррегулярных военных формирований. Конечной целью действий стран Арабской лиги было недопущение реализации Плана ООН по разделу Палестины, уничтожение вновь образованного еврейского государства и, согласно декларации арабских стран при вторжении, «создание объединённого государства Палестины на основе демократических принципов, которые обеспечат за всеми его жителями равенство перед законом». Израильтяне отразили нападение, отстояли существование Израиля и захватили ещё больше арабской территории, в дополнение к захваченной на первом этапе войны. Боевые действия продолжались до 18 июля 1949 года.
Война сопровождалась массовым (по разным оценкам от 520 до более чем 900 тысяч человек) исходом палестинского арабского населения с территорий, попавших под контроль Израиля. С другой стороны, после решения ООН о разделе Палестины свыше 800 тысяч евреев были изгнаны или бежали из арабских стран в Израиль и некоторые другие страны.