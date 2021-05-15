FISHKINET
Так я выгляжу, когда иду из магазина Так я выгляжу, когда иду из магазина 18 людей, которые обнаружили тайники и секретные комнаты в своих домах 18 людей, которые обнаружили тайники и секретные комнаты в своих домах Американцы в панике скупают бензин Американцы в панике скупают бензин Пляж из икры появился на Сахалине Пляж из икры появился на Сахалине Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как строили римские дороги Как строили римские дороги Как выглядят растения, у которых мы едим только «подземные» части Как выглядят растения, у которых мы едим только «подземные» части Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы В заповеднике Ботсваны нашлись реальные Тимон и Пумба В заповеднике Ботсваны нашлись реальные Тимон и Пумба Учитель-герой Учитель-герой Фотоподборка Фотоподборка 130 лет исполнилось со дня рождения Михаила Булгакова 130 лет исполнилось со дня рождения Михаила Булгакова Китайский зонд успешно приземлился на поверхность Марса Китайский зонд успешно приземлился на поверхность Марса Подвиг Героя-пионера Марата Казея Подвиг Героя-пионера Марата Казея Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Минималистичные рисунки мемных котов Минималистичные рисунки мемных котов Необычные продукты питания в американских магазинах Необычные продукты питания в американских магазинах Ученые засняли, как охотится гигантский кальмар Ученые засняли, как охотится гигантский кальмар Из коллекции Кунсткамеры: Невесты и Молодухи Из коллекции Кунсткамеры: Невесты и Молодухи
Первый в мире и единственный в СССР космонавт - еврей. Трудный путь Бориса Волынова в космос

Первый в мире и единственный в СССР космонавт - еврей. Трудный путь Бориса Волынова в космос (4 фото)

Автор:
15 мая 2021 18:04
Метки: Борис Волынов   СССР   еврей   космонавт   космос   
324
4
Дважды Герой Советского Союза, единственный ныне здравствующий космонавт из первого отряда космонавтов Борис Волынов мог вообще не попасть на орбиту. Но ему повезло, и он стал первым в мире галахическим евреем, покорившим космос.
Чтобы понять суть материала, нужно кратко обратиться к истории вопроса. Почему после Великой Отечественной войны в СССР началась борьба с космополитизмом, носившим в основном антисемитский характер.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Борис Волынов   СССР   еврей   космонавт   космос   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
39
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Maks Es 2 часа назад
Евреев среди населения СССР по переписи 1970 года 0.89% (2.2 млн на 246 миллионов советских граждан).
Вопрос. Сколько должно было быть евреев в отряде космонавтов, состоящим на тот момент времени из менее чем 60 человек?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
653
Homem 7 минут назад
Советую автору создать пост на тему о том.Сколько русских космонавтов сегодня?Не российских,а русских.При Союзе были национальности и каждый мог своей национальностью гордиться,но была общность-советский народ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман 13 минут назад
Блин, зацепило! Автор, ты ещё напиши про национальность Ильи Чёрта, и тогда тебя точно оприходуют!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман 18 минут назад
Автор поста не прав. -;Летит спутник по орбите, с перигея в апогей, а на нём кронштейн прикручен, первый в космосе еврей.
Частушка из цикла: "Кругом одни евреи". Это я к чему? Мне было есть и будет абсолютно наплевать на национальность хорошего человека!!!! А за тккие посты непло хо бы автору морду бить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Bill 50 минут назад
В космос Мойши не летали,
их с Земли не выпускали -
где гарантия, что жид
в космосе не убежит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
312
Вася Bill 37 минут назад
Спутник мчится по орбите с перигея в апогей,
В нем кронштейн летит прибитый - первый в космосе еврей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RALEXXX 2 часа назад
"Но, несмотря на завуалированную антисемитскую кампанию в СССР, старший летчик ВВС ПВО Борис Волынов, галахический еврей, был в 1960 году зачислен в первый отряд космонавтов как отличник летной, боевой и политической подготовки."
Я к нему в паспорт не смотрел, но ставлю 1000 против одного, что там в пятой графе у него было написано "русский". В противном случае чёрта с два он был бы зачислен в отряд космонавтов, будь он хоть десятикратный отличник лётной, боевой и политической подготовки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Кемерову очень нравится новое слово, которое он узнал.
Ждем новых статей на тему галахических евреев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RALEXXX 2 часа назад
"Но в конце 1940-х годов Израиль был окончательно создан и сразу же начался его вооруженный конфликт с несколькими арабскими странами."
Типичный пример полуправды, которая по сути является ложью. 14 мая 1948 года Израиль провозгласил независимость. Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен не согласились с решением ООН о разделе, ввели в Палестину регулярные войска и начали серию военных операций против еврейских вооружённых сил и поселений, часть которых принадлежала провозглашённому накануне Израилю, стремясь переломить ход военных действий, оказавшихся на первом этапе неудачными для арабских иррегулярных военных формирований. Конечной целью действий стран Арабской лиги было недопущение реализации Плана ООН по разделу Палестины, уничтожение вновь образованного еврейского государства и, согласно декларации арабских стран при вторжении, «создание объединённого государства Палестины на основе демократических принципов, которые обеспечат за всеми его жителями равенство перед законом». Израильтяне отразили нападение, отстояли существование Израиля и захватили ещё больше арабской территории, в дополнение к захваченной на первом этапе войны. Боевые действия продолжались до 18 июля 1949 года.
Война сопровождалась массовым (по разным оценкам от 520 до более чем 900 тысяч человек) исходом палестинского арабского населения с территорий, попавших под контроль Израиля. С другой стороны, после решения ООН о разделе Палестины свыше 800 тысяч евреев были изгнаны или бежали из арабских стран в Израиль и некоторые другие страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 2 часа назад
Полковник ВВС Израиля Илан Рамон на "Колумбии" полетел. Не повезло мужику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Виталий Касандров 2 часа назад
Таких не берут в космонавты ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86
Alex 2 часа назад
Среди евреев могло бы быть больше космонавтоф. Просто у многих из-за носа забрало шлема не закрывается)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
parallax 2 часа назад
Оч. хорошо! Ждём когда появится первый еврей шахтёр, каменщик, штукатур, сантехник...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
Показать ещё
Так я выгляжу, когда иду из магазина Так я выгляжу, когда иду из магазина Покорители космоса: как космонавтов показывали в кино Покорители космоса: как космонавтов показывали в кино Советская космонавтика в невероятных фактах, о которых вы раньше не знали + ПРИЗ Советская космонавтика в невероятных фактах, о которых вы раньше не знали + ПРИЗ Кем стала главная героиня кинофильма «Большое космическое путешествие» Кем стала главная героиня кинофильма «Большое космическое путешествие» Что выпало на долю старшего брата и сестры Юрия Гагарина Что выпало на долю старшего брата и сестры Юрия Гагарина 10 редких фотографий Юрия Гагарина 10 редких фотографий Юрия Гагарина
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1733700



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Москва в кино
0
7
Москва в кино
Один против пятерых на танцплощадке
5
138
Один против пятерых на танцплощадке
﻿
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#факты#животные#дтп#люди#Россия#фотографии#Разное#забавно#смешно
#Юмор#история#СССР#прикол#неожиданно#кино#автомир#Москва#картинки#авто аварии
#интересно#подборка#интересное#автомобили#шоу бизнес#сша#прикольные#аварии#китай#война

На что жалуетесь?

Вернуться