Для начала рассмотрим, что такое «галахический еврей». Согласно Галахе (древнему своду еврейских законов), если у ребенка отец любой национальности, а мама еврейка, то их ребенок также считается евреем.



То есть, в отличие от европейской традиции, именно национальность матери определяет национальность детей. Такие евреи и называются галахическими.



Мама Бориса Волынова – Евгения Израилевна. Была еврейкой по национальности. То есть, мы видим, что по Галахе Борис Валентинович – еврей.



Про отца космонавта известно мало. Биографы только упоминают его имя – Валентин Спиридонович. Видимо, участия в воспитании сына он не принимал по неизвестным причинам.



А теперь рассмотрим следующие события. В 1950-х годах становится понятно, что Израиль стал частью западной экономики и политического курса и стал союзником США. В отличии от многих арабских стран, которые симпатизировали Союзу.



Более того, до 1960 года произошло две арабо-израильские войны, последняя на тот момент – в 1956 году.



Некоторые функционеры в ЦК КПСС рассуждали примерно так. Если бы в таких условиях на орбиту отправили космонавта, которого израильские СМИ и МИД могли бы расценить как еврея, это был бы удар по дружественным арабо-советским отношениям.



Тем не менее, согласно записям в дневниках Н. П. Каманина, руководителям полетов удалось отстоять кандидатуру Волынова. Произошло это в начале 1969 года.



Здесь стоит напомнить, что в 1967 году произошла Шестидневная война Израиля против Египта, Сирии и Иордании. В результате которой арабы потерпели сокрушительное поражение и лишились части своих земель. Соответственно, внимание к галахическому еврею в ЦК КПСС было особо пристальным.



Вот цитата из книги Каманина «Скрытый космос»:



В самые последние дни (перед стартом в 1969 году - прим. автора) приходили письма из ЦК с призывом: «Не посылайте евреев в космос!».



И все-таки по настоянию Каманина и его товарищей кандидатура Волынова была утверждена. Он стал командиром корабля «Союз 5». Полет состоялся 15-18 января 1969 года.