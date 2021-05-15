Девушка нашла под полом семейство опоссумов

Пользовательница TikTok из техасского города Остин с ником emmapearlhere в середине мая благодаря своему псу сделала неожиданное открытие. После того, как ее корги по имени Портер начал настойчиво лаять на ковер на полу, Эмма с мужем решили разобрать половицы и посмотреть, что так напугало собаку.

Оказалось, что под полом в их доме поселилась самка опоссума с восемью малышами. Увидев людей, собаку и камеру, животное начало шипеть и показывать зубы, защищая детенышей, а потому супруги решили их не беспокоить и частично закрыли щель.