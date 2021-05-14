На территории детского сада в ЮАО спасли пятерых лисят

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В среду, 12 мая, на юге столицы заметили лису, которая бегала по территории детского сада. После были обнаружены пятеро лисят, которые прятались под верандой.
Для спасения животных на место прибыли пожарные. С помощью сачка они поймали взрослую лисицу. Чтобы достать лисят, не навредив им, они вскрыли пол и подняли настил веранды с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
Животных передали специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Позже семейство выпустили на волю в ТиНАО. Сначала мама осмотрелась, а после на лужайку выбежали лисята. Место для них присмотрели заранее. На выбранной территории есть старая лисья нора, возможно, она станет новым домом для зверей.
Животных передали специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Позже семейство выпустили на волю в ТиНАО. Сначала мама осмотрелась, а после на лужайку выбежали лисята. Место для них присмотрели заранее. На выбранной территории есть старая лисья нора, возможно, она станет новым домом для зверей.
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