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На территории детского сада в ЮАО спасли пятерых лисят

На территории детского сада в ЮАО спасли пятерых лисят (2 фото)

Автор:
14 мая 2021 15:43
Метки: Москва   животные   лисы   
312
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В среду, 12 мая, на юге столицы заметили лису, которая бегала по территории детского сада. После были обнаружены пятеро лисят, которые прятались под верандой.

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Метки: Москва   животные   лисы   
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3  комментария
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15k
Топпер Харли 4 часа назад
Почему-то вспомнился мультик про маленького Вука)
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5k
Михаил Час назад
Всю зиму эта парочка в моем детсаду тусовалась, потом пропала, и вот, нате , нашлась
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2k
ддт 2 часа назад
Когда лис научили читать? И по чему лисы в ДС без очереди?
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