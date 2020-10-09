В московском дворе возвели жилкомплекс для бродячих кошек

По своему устройству этот мини-ЖК напоминает курортный отель: 11 бунгало и двухэтажный главный корпус с надписью "Дом кота". Есть также зона для развлечений и ресторанчик с кормушками...
Выполнен этот кошачий городок добрыми руками жителей района Свиблово. Домики утепленные и непромокаемые. Перед входом в каждый из них уложены коврики для кошачьих лапок.
Сооружения стоят не на земле, а на ящиках из-под фруктов, внутри виднеются одеялки.
Для пущего комфорта усатых-полосатых оборудовали также дорожку, покрытую искусственным газоном.
Для пущего комфорта усатых-полосатых оборудовали также дорожку, покрытую искусственным газоном.
Многоэтажка выполнена с еще более креативным подходом.
Агентство городских новостей "Москва" даже выпустило небольшой видеорепортаж по этому поводу.
Агентство городских новостей "Москва" даже выпустило небольшой видеорепортаж по этому поводу.
Похожий по исполнению "кошкин дом" встретился мне в прошлом году в Стамбуле. С маленьким национальным флагом у входа...
И дополнительным преимуществом в виде порта и рыночка морепродуктов по соседству.
И дополнительным преимуществом в виде порта и рыночка морепродуктов по соседству.
А это уже кошачий городок в парке курортной Алании. Котам виднее, насколько им там комфортно, но выглядит на порядок цивилизованнее, чем в российской столице...
Самые избалованные кошечки могут поваляться на подушках. А на табличке - просьба не давать котятам колбасы и прочей острой еды.
А вам встречались достойные пристанища для бесхозных котов?
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Стесняюсь спросить, а в Алании бывают морозы -30? Цивилизованные вы наши!
Что же вы за люди такие, ищите любой повод чтобы уколоть Россию. Специально это делаете, или уже вошло в привычку хаить всё родное?