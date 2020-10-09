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В московском дворе возвели жилкомплекс для бродячих кошек

В московском дворе возвели жилкомплекс для бродячих кошек (8 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 09:02
Сообщество : Животные
Метки: Свиблово   бездомные   домик   животные   забота   котики   москва   
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По своему устройству этот мини-ЖК напоминает курортный отель: 11 бунгало и двухэтажный главный корпус с надписью "Дом кота". Есть также зона для развлечений и ресторанчик с кормушками...

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Метки: Свиблово   бездомные   домик   животные   забота   котики   москва   
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6  комментариев
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25k
labuda.blog 2 часа назад
А это уже кошачий городок в парке курортной Алании. Котам виднее, насколько им там комфортно, но выглядит на порядок цивилизованнее, чем в российской столице...

Стесняюсь спросить, а в Алании бывают морозы -30? Цивилизованные вы наши!

Что же вы за люди такие, ищите любой повод чтобы уколоть Россию. Специально это делаете, или уже вошло в привычку хаить всё родное?
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190
Nane First NameLast 16 минут назад
Ми-ми-ми, а что на это скажут пенсионеры дома?
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619
Виктор Чикалев 17 минут назад
Говно кто убирать будет? ;)
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383
Мистер Фикс Час назад
На Кипре просто кошачье царство)
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772
Bearn 2 часа назад
В Стамбуле очень много кошачьих домиков в парках. Люди кормят там кошек. Сухой корм в основном.
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