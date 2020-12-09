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В отравлении Бари Алибасова виагрой обвинили мартышку Машу

В отравлении Бари Алибасова виагрой обвинили мартышку Машу (2 фото)

Автор:
09 декабря 2020 14:47
Сообщество : Юмор
Метки: Алибасов   видео   обезьяна   прикол   старость   фото   цирк   юмор   
4550
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Угасающая звезда - жалкое зрелище. Бари Алибасов недавно поступил в больницу с подозрением на передозировку виагры. Позже в этом обвинили мартышку по имени Маша, которая живёт у Алибасова. Благодаря таким новостям россиянам и в цирк ходит не надо...

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Метки: Алибасов   видео   обезьяна   прикол   старость   фото   цирк   юмор   
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41  комментарий
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1k
ZillOFF 2 часа назад
Мамай клянусь все так и было!
Мамай клянусь все так и было!
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864
Alex Belarus 7 минут назад
Да кому это вообще, нахрен, интересно?
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24k
СезарДеБанан 8 минут назад
Карабасыч! Хорош жрать, что попало!

И не вздумай на либизяну в суд подать, импотент хренов...
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16k
бат св 8 минут назад
на мартышку Машу не встал и Маша решила помочь..
Эх,Маша...
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5k
Эх, Вася, Вася 12 минут назад
Обычно в конце таких новостей сообщают - "спешим вас успокоить, типо, ни одна мартышка не пострадала..."
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0
Евгений Жариков 17 минут назад
Мерзкие рожи и обезьянка
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36k
Андрей Бертон Полчаса назад
Мартышка - клофелинщица.
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121
cana61s 37 минут назад
В отравлении Бари Алибасова виагрой обвинили мартышку Машу
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117k
DeOrio 37 минут назад
Это она в отместку, поморосил и бросил.
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−6
Alexander 39 минут назад
мартышка отравила обезьяну, ох уж эти новости животного мира)))
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213
Александр Поликарпов 47 минут назад
Наверно залудить хотел мартыхе, вот и виновата.
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9k
Великий Кормчий 48 минут назад
Вот если бы все "звёзды" так отжигали!
И в цирк ходить не нужно!
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2k
Свирепый Бамбр 50 минут назад
Ибанутый дед.
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9k
KOSTELLO 52 минуты назад
Мартышка отравила алибасова Виагрой.
СЦКА ГРЕБАНАЯ КУНСТКАМЕРА
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2k
Ivan 56 минут назад
Блин...
Собака, хотя бы, могла Панина укусить.
А мартышку жалко...
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4k
Leo Sun 57 минут назад

В отравлении Бари Алибасова виагрой обвинили мартышку Машу
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3k
Citizenn 58 минут назад
А без виагры он с мартышкой уже никак?
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7k
Uron Час назад
началось...
началось...
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9k
Типа граф Час назад
В отравлении Бари Алибасова виагрой обвинили мартышку Машу
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
да ладно
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9k
Денис Трубочкин Час назад
Угасающая звезда... подумать только! а разве алибасов был когда-то звездой? напомните мне плиз что-нить из его звездного!
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