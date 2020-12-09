В отравлении Бари Алибасова виагрой обвинили мартышку Машу

Угасающая звезда - жалкое зрелище. Бари Алибасов недавно поступил в больницу с подозрением на передозировку виагры. Позже в этом обвинили мартышку по имени Маша, которая живёт у Алибасова. Благодаря таким новостям россиянам и в цирк ходит не надо...
Про историю с "Кротом" все забыли, и Бари Алибасов снова стал неинтересен. Недавно он оказался в больнице с передозировкой виагры. По словам самого артиста, он не знает как так получилось. Спустя время PR-менеджер Алибасова Вадим Горжанкин заявил в Instagram, что во всём виновата мартышка Маша.
Обезьянка полюбила играть с таблетницами, в результате чего лекарства перемешались между собой. Горжанкин проверил таблетницу и заметил, что в некоторых разделах таблеток больше, чем нужно.
— Кстати, сегодня она пыталась сделать то же самое. Когда мы это увидели — нам сразу стало ясно, кто устроил передозировку. Хорошо, что она сама не объелась виагры и других лекарств, — пояснил PR-менеджер.
Не знаю зачем вам эта информация, но теперь ясно, что у Алибасова есть обезьянка, и что он пьёт виагру 😂😂😂
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И не вздумай на либизяну в суд подать, импотент хренов...
Эх,Маша...
И в цирк ходить не нужно!
СЦКА ГРЕБАНАЯ КУНСТКАМЕРА
Собака, хотя бы, могла Панина укусить.
А мартышку жалко...