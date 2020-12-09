В отравлении Бари Алибасова виагрой обвинили мартышку Машу

Обезьянка полюбила играть с таблетницами, в результате чего лекарства перемешались между собой. Горжанкин проверил таблетницу и заметил, что в некоторых разделах таблеток больше, чем нужно.

— Кстати, сегодня она пыталась сделать то же самое. Когда мы это увидели — нам сразу стало ясно, кто устроил передозировку. Хорошо, что она сама не объелась виагры и других лекарств, — пояснил PR-менеджер.

Не знаю зачем вам эта информация, но теперь ясно, что у Алибасова есть обезьянка, и что он пьёт виагру 😂😂😂