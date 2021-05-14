ПРО Китая является одной из самых молодых. Полноценная противоракетная оборона в стране начала строиться в начале 1990-х годов. За основу были взяты советские и российские технологии. Из открытых источников известно, что на боевом дежурстве Поднебесной имеются следующие военные комплексы:

ЗРС С-300ПМУ (два полка)

ЗРС С-300ПМУ-1 (четыре полка)

HQ-9 (аналог российской С-300)

Морские системы защиты HHQ-9

Aegis (аналог французской Thomson-CSF TAVITA).





В настоящее время Китай работает над созданием единой системы предупреждения. Главная цель ПРО Китая — подавление возможной атаки баллистических ракет.