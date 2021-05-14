ПРО имеется у многих стран мира, но комплексной противоракетной обороной обладают лишь некоторые. Предлагаю разобраться в самых продвинутых комплексах противоракетной обороны в этом посте.
Противоракетный щит Китая
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ПРО Китая является одной из самых молодых. Полноценная противоракетная оборона в стране начала строиться в начале 1990-х годов. За основу были взяты советские и российские технологии. Из открытых источников известно, что на боевом дежурстве Поднебесной имеются следующие военные комплексы:
- ЗРС С-300ПМУ (два полка)
- ЗРС С-300ПМУ-1 (четыре полка)
- HQ-9 (аналог российской С-300)
- Морские системы защиты HHQ-9
- Aegis (аналог французской Thomson-CSF TAVITA).
В настоящее время Китай работает над созданием единой системы предупреждения. Главная цель ПРО Китая — подавление возможной атаки баллистических ракет.
Залпы HQ-9
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Противоракетная оборона Индии
Индия по примеру Китая наращивает свою обороноспособность. К сожалению, о ПРО Индии мало свежей информации.
В 2018 году Россия поставила 5 полков системы ЗРС С-300. В 2020 году появилась информация о том, что Россия и Индия подписали контракт на поставку ЗРС С-400.
AAD
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На видео пример работы AAD (системы ПРО среднего и большого радиуса действия).
ПРО Японии
У Японии одна из самых молодых систем противоракетной обороны. Власти стали формировать ПРО в 1998 году. Основная цель ПРО Японии — противодействие потенциальной атаке КНДР.
ПРО Японии представляет собой эшелонированную систему защиты, которая включает системы противоракетной обороны морского и островного базирования. Боевые корабли оснащены системой Aegis ПРО с противоракетами SM-3. Также на вооружении состоят ракетные комплексы Patriot PAC-3. ПРО Японии включает также мобильные комплексы РЛС раннего предупреждения.
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ПРО Израиля
Если ПРО других стран отрабатывают свою работу на учениях, то армия Израиля имеет практический опыт противодействия ракетным ударам.
Израильская ПРО представляет собой комплексную многослойную систему, состоящую из системы "Хец" ("Стрела") — ПРО среднего и дальнего радиуса действия, а также "Железного купола" — системы малого радиуса действия.
Пример работы системы "Железный купол"
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"Железный купол" — это тактическая система ПРО, которая предназначена для защиты от неуправляемых ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.
Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. В период с 2011 по 2014 год на боевое дежурство заступили 9 батарей. За это время было сбито чуть более 1200 ракет, выпущенных с территорий соседних государств.
В настоящее время элементы системы "Железный купол" стоят на боевом дежурстве Сингапура и Азербайджана.
В 2019 году Израиль подписал с США экспортный контракт. Два комплекса "Железный купол" обеспечивают защиту баз США в Ираке и Афганистане.
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Пример работы системы "Хец" ("Стрела")
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Прототип системы "Хец" был готов в 1994 году, а его разработка началась в 1988 году. Над системой "Хец" трудились израильские компании, а также Агентство по противоракетной обороне США. Противоракетная система оказалась успешной, поэтому Израиль стал экспортировать систему ПРО в Южную Корею и Индию.
ПРО США
Работы над ПРО в США начались ещё в 1940-х годах. В те годы главной задачей ПРО стало противодействие баллистическим ракетам.
ПРО США также представляет собой многоуровневую систему морского и континентального базирования. ПРО США обеспечивают защиту не только самих США, но также союзных стран и военных баз по всему миру. В первую очередь современная система ПРО выстроена против России, Китая, Ирана и КНДР.
Системы малого радиуса действия:
MIM-104 Patriot PAC3
Системы среднего и большого радиуса действия:
THAAD
AEGIS
Четыре системы раннего предупреждения Cobra Dane расположены на Алеутских островах, Калифорнии, Британии и Гренландии.
MIM-104 Patriot PAC3
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THAAD
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ПРО России
Из-за большой протяжённости границ системы малого и среднего радиуса действия защищают только крупные города и особо важные промышленные и военные центры. Вдоль границы сосредоточены системы ПРО, ориентированные на поражение межконтинентальных ракет.
Комплексы ПРО малого радиуса действия, состоящие на вооружении России:
- Тунгуска
- Тор
- Панцирь-С1
Тунгуска
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Тор
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Панцирь-С1
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Комплексы ПРО среднего и большого радиуса действия, состоящие на вооружении России:
- С-300П
- С-300В
- С-400
- Бук
Бук
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С-300
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С-400
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Россия наряду с Израилем и США обладает лучшими системами ПРО.
А что с Европой?
Самостоятельной ПРО у Европы нет. США развернули комплексы ПРО В Польше, Румынии, Турции и Испании.
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