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Противоракетные щиты планеты. Что они из себя представляют

Противоракетные щиты планеты. Что они из себя представляют (1 фото + 16 видео)

Автор:
14 мая 2021 09:04
Сообщество : Военное
Метки: ПРО Израиля   ПРО Индии   ПРО Китая   ПРО России   ПРО США   противоракетная оборона   системы ПРО   
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ПРО имеется у многих стран мира, но комплексной противоракетной обороной обладают лишь некоторые. Предлагаю разобраться в самых продвинутых комплексах противоракетной обороны в этом посте.

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Метки: ПРО Израиля   ПРО Индии   ПРО Китая   ПРО России   ПРО США   противоракетная оборона   системы ПРО   
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Acu900 5 минут назад
В эти дни палестинские "братья" обстреливают территорию Израиля. И "железный купол" как раз делает себе рекламу для потенциальных покупателей. Из 100 запущенных хамасниками ракет - 90 сбивает "железный купол". Но к сожалению 10% ракет все таки достигают цели и без жертв среди мирного населения не обходится. Однако без него, жертв было бы гораздо больше. Да и вообще буквально всю прошедшую неделю эта система стоИт уже не просто на страже, она активно задействована из за продолжающихся обстрелов из сектора Газа. И если раньше хамасники стреляли по приграничным населенным пунктам,и максимум ракеты долетали до такихиэ более крупных городов как Ашкелон и Ашдод (про Сдерот я уже не говорю,они уже лет 25 живут при переодических обстрелах)и если редкая ракета долетит аж до Бер Шевы , то сегодня ракеты долетают уже и до Тель-Авива и что самое страшное - в зоне досигаемости международный аэропорт Бен Гурион, в котором уже отменили все взлеты и посадки, а те самолеты которые были по дороге в Израиль- посадили на Кипре....
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