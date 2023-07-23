Победительница конкурса «Самые красивые ягодицы» рассказала о секрете своей подтянутой формы

Ну а после победы она рассказала, как сохранить свою пятую точку в идеальном состоянии. По её словам, нужно как можно чаще заниматься сексом: не менее 3 раз в неделю и каждый подход - не меньше 3 часов…

Секс отлично сжигает калории. – говорит Сумпани. – Он также помогает повысить самооценку.