Победительница конкурса «Самые красивые ягодицы» рассказала о секрете своей подтянутой формы

Но такая «диета» понравится далеко не всем. Особенно - мужчинам.
В мире много странных конкурсов. В Финляндии бегают с жёнами на руках:
В Англии устраивают конкурс по гурнингу - выпячиванию нижней челюсти.
Там же, в Великобритании, устривают гонки за головкой сыра:
Источник:
В общем, веселья хватает. Но есть и другие конкурсы - в Бразилии проводится чемпионат на звание мисс «Самые красивые ягодицы»:
В этом году в конкурсе выиграла Ларисса (Лари) Сумпани.
Ну а после победы она рассказала, как сохранить свою пятую точку в идеальном состоянии. По её словам, нужно как можно чаще заниматься сексом: не менее 3 раз в неделю и каждый подход - не меньше 3 часов…
Секс отлично сжигает калории. – говорит Сумпани. – Он также помогает повысить самооценку.
Это и есть «главный ингредиент диеты»:
Благодаря моей уникальной диете мои ягодицы стали более упругими и приобрели еще более красивую форму. А еще снизился вес моего тела: три месяца назад я весила 67 кг, в начале июня – 63, а сейчас уже 60. – рассказала Лари.
И добавила:
Мужчинам моя диета нравится. Они всегда говорят мне, что это лучшая диета, которую они когда-либо пробовали. Все хотят помогать мне соблюдать её.
Но фотофактов своих «тренировок» не приложила. И не показала тех, кто может вытянуть трёхчасовую «диету» и не умереть от инфаркта.
Источник:
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То есть сексом начала заниматься всего три месяца назад? И то ради конкурса ягодиц?
-а кто сказал что её пердолит один? )
"Мужчинам моя диета нравится."
Ее по нескольку часов на дню, пердолят