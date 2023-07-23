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Победительница конкурса «Самые красивые ягодицы» рассказала о секрете своей подтянутой формы

Победительница конкурса «Самые красивые ягодицы» рассказала о секрете своей подтянутой формы

Автор:
23 июля 2023 19:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   девушки   диета   конкурсы   ларисса сумпани   секрет   тренировки   форма   ягодицы   
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Но такая «диета» понравится далеко не всем. Особенно - мужчинам.

В мире много странных конкурсов. В Финляндии бегают с жёнами на руках:

В Англии устраивают конкурс по гурнингу - выпячиванию нижней челюсти.

Там же, в Великобритании, устривают гонки за головкой сыра:

В общем, веселья хватает. Но есть и другие конкурсы - в Бразилии проводится чемпионат на звание мисс «Самые красивые ягодицы»:

В этом году в конкурсе выиграла Ларисса (Лари) Сумпани.

Ну а после победы она рассказала, как сохранить свою пятую точку в идеальном состоянии. По её словам, нужно как можно чаще заниматься сексом: не менее 3 раз в неделю и каждый подход - не меньше 3 часов…

Секс отлично сжигает калории. – говорит Сумпани. – Он также помогает повысить самооценку.

Это и есть «главный ингредиент диеты»:

Благодаря моей уникальной диете мои ягодицы стали более упругими и приобрели еще более красивую форму. А еще снизился вес моего тела: три месяца назад я весила 67 кг, в начале июня – 63, а сейчас уже 60. – рассказала Лари.

И добавила:

Мужчинам моя диета нравится. Они всегда говорят мне, что это лучшая диета, которую они когда-либо пробовали. Все хотят помогать мне соблюдать её.

Но фотофактов своих «тренировок» не приложила. И не показала тех, кто может вытянуть трёхчасовую «диету» и не умереть от инфаркта.


Источник:

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Метки: Бразилия   девушки   диета   конкурсы   ларисса сумпани   секрет   тренировки   форма   ягодицы   
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23  комментария
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16k
K7OO Час назад
Думал - шлюха, а это, оказывается, диета такая. Чуть человека не обидел.
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5k
Трям Полчаса назад
Опять полтора метра с пердаком...
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2k
Артур Котовой 36 минут назад
целлюлитная пздц
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34k
Korolev 40 минут назад
Чё накинулись-то? Красивая тётя, живёт в своё удовольствие. Здоровья и долгих лет ей...
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1k
Мария Коненкова 46 минут назад
"три месяца назад я весила 67 кг, в начале июня – 63, а сейчас уже 60. – рассказала Лари. "
====
То есть сексом начала заниматься всего три месяца назад? И то ради конкурса ягодиц?
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698
grigorenko vladislav 51 минуту назад
Семь кило за три месяца... С такой диетой к новому году её за@бут-замучают, как Пол Пот КампУчию.
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3k
Выхухоль (Нагайна) 52 минуты назад
Мозоли не натрёт с такой "диетой"?
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9k
Garpia121 55 минут назад
Теперь это называется диета. Раньше то называлось б*ядством, и сообщать об этом всем было позорно.
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19k
Bill Час назад
Она начала заниматься сексом только 3 месяца назад, или я не понял этой математики?
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13k
Djeff Час назад
И на сайте для взрослых засветилась...
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19k
Александр Час назад
Волосатая жопа)
Ссылка www.youtube.com
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1k
Сергей Час назад
сизая от наколок, тху!
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
-"И не показала тех, кто может вытянуть трёхчасовую «диету» и не умереть от инфаркта."-
-а кто сказал что её пердолит один? )
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13k
Djeff 2 часа назад
Что-то странный у неё график работы. Всего 3 раза в неделю по 3 часа...
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8k
sedoisever 2 часа назад
"Но такая «диета» понравится далеко не всем. Особенно - мужчинам."
"Мужчинам моя диета нравится."
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Секрет прост - много давать за деньги, а на вырученное - нанять пластического хирурга
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499
Makfatym 2 часа назад
У неё такая ж@п@, в общем я её люблю!!!
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August

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