Крутые корпуса ПК в оригинальной сборке

Несмотря на обилие ноутбуков на рынке, люди продолжают сами собирать компьютеры, укомплектовывая под свои потребности. Наличие деталей позволяет собрать такой ПК, какой требует душа. Есть разные корпуса, от которых голова кругом. И с подсветкой, и прозрачные!

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1. Прозрачные и подсвечивающиеся модули в моде 0 Источник:

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2. В стиле Harley Davidson 0 Источник:

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5. Все на виду 0 Источник:

6. Кастомная сборка 0 Источник:

7. Нестандартный настенный ПК 0 Источник:

8. Уверенные пользователи ПК точно оценят этот пост 0 Источник:

9. В стиле стимпанк 0 Источник:

10. Некоторые идейки можно взять на вооружение 0 Источник:

11. С 3Д-печатью 0 Источник:

12. Лицевая панель R9 Fury X 0 Источник:

13. С фронтальной сеткой 0 Источник:

14. Переделка старого корпуса 0 Источник: