Крутые корпуса ПК в оригинальной сборке

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Несмотря на обилие ноутбуков на рынке, люди продолжают сами собирать компьютеры, укомплектовывая под свои потребности. Наличие деталей позволяет собрать такой ПК, какой требует душа. Есть разные корпуса, от которых голова кругом. И с подсветкой, и прозрачные!
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