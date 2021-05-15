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Крутые корпуса ПК в оригинальной сборке

Крутые корпуса ПК в оригинальной сборке (16 фото)

Автор:
15 мая 2021 06:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идеи   компьютер   корпус пк   процессор   
1091
16
Несмотря на обилие ноутбуков на рынке, люди продолжают сами собирать компьютеры, укомплектовывая под свои потребности. Наличие деталей позволяет собрать такой ПК, какой требует душа. Есть разные корпуса, от которых голова кругом. И с подсветкой, и прозрачные!
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Метки: идеи   компьютер   корпус пк   процессор   
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189
Александр Морковкин 37 минут назад
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neskaju20 8 секунд назад
Шел 2021, люди все еще продолжали маятся херней
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Алексей Игнатов 3 минуты назад
Моддинг увлекательная вещь
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8k
Шамсуддин 7 минут назад
у меня обычный но мечтаю сделать настенный
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471
beshh Полчаса назад
Всегда удивляли чудаки, ставящие на CPU (~80 ватт) здоровенное водяное охлаждение и оставляющие на GPU (300 ватт) стоковую перделку.
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870
Андрей Полчаса назад
На 5 фотке куллер на проце на чём держится?
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