Очень печальная история про медведицу, медвежонка и атомную подводную лодку

Сегодня в пункт базирования атомных подлодок Тихоокеанского флота на Камчатке заплыла медведица с медвежонком. Животные забрались на борт АПЛ "Рязань" проекта 667 БДР "Кальмар"
Сегодня в пункт базирования атомных подлодок Тихоокеанского флота на Камчатке заплыла медведица с медвежонком. Животные забрались на борт АПЛ "Рязань" проекта 667 БДР "Кальмар", где их и застрелили.
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Метки: апл медвеженок медветь подлодка
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В пригородах Нижнего Тагила убили медведя, который повадился ходить на кладбище в поисках пищи.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, решение об отстреле животного было принято в начале ноября специалистами департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.
Зверь повалился ходить на действующее городское кладбище Дзержинского района Нижнего Тагила. Он собирал с могил приношения, лакомился конфетами и печеньем. А 31 октября раскопал могилу свежего захоронения и повредил тело умершего. Охранники кладбища обнаружили еще несколько поврежденных захоронений.
А медведь, однажды попробовавший человеческое мясо, становится крайне опасным.
ну найдите мне хоть одну армейскую машину, удовлетворяющую требованиям Евро-2 или 3..
Еще раз - есть объективные обстоятельства, в том числе связанные с производственной или военной спецификой. Все это зафикированно и определено в законах и подзаконных актах.
А убийство животных без необходимости защиты жизни и здоровья людей - это преступление, которое не имеет значения, кто и где его совершил. Это в любомй случае остается преступлением. Различие в деле - только в компетенции гражданских и военных контрольно-надзорных и следственных органов.
хохлы давным-давно все чертежи с Николаева пендосам продали...
что там "выглядит".....
до болтика известна.....
.
у пендосов от-того хипеж по "кинжалам" был, что не знали они про них....
Им ведь в берлогу уже пора, а они - к людям......
знать, не наели бока, не переживут зимовку....
можно было, канеш, заморочиться.....
сетку бросить и поймать ведмидей....
зоопарк или еще как, дать им перезимовать...
явно ведь не глухая тайга....
но.......
это просто уничтожение животинки
а то, что эти не первые и не последние.....
ну так и ты у своей - не первый, да и не последний.......