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Очень печальная история про медведицу, медвежонка и атомную подводную лодку

Очень печальная история про медведицу, медвежонка и атомную подводную лодку (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 ноября 2020 14:46
Сообщество : Животные
Метки: апл   медвеженок   медветь   подлодка   
1277
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Сегодня в пункт базирования атомных подлодок Тихоокеанского флота на Камчатке заплыла медведица с медвежонком. Животные забрались на борт АПЛ "Рязань" проекта 667 БДР "Кальмар"

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Метки: апл   медвеженок   медветь   подлодка   
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10k
Taximaxi 49 минут назад
Это результат работы жалостливых уй’ёбков,прикармливающих медведей на обочинах. Медведи после этого видят людей не угрозой,а источником пищи,при этом оставаясь медведями,хищниками ,в полцентнера весом,в любой момент готовыми порвать любого. Особенно,если рядом медвежонок.Имбецилы ,бросившие недоеденный бутерброд медведю,сидят попёрдывая перед телевизором,надуваясь собственной смелостью и благородством,а медведи после этого кидаются на местных рыбаков и охотников ,да местных жителей,т.к. не боятся их больше. Вахтовиков это тоже касается. Сколько задранных рабочих, прикормленных приехавшими и уехавшими уё’бками вы знаете? А их множество.
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2k
Arvo Laar 3 минуты назад
ВСЕ МЕДВЕЖАТА ПОПАДАЮТ В РАЙ!
ВСЕ МЕДВЕЖАТА ПОПАДАЮТ В РАЙ!
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−22
Вася с ложкой 9 минут назад
Зачем они это сделали, что вообше Ипанулись !!! Даже невозможно сосчитать способов как этого можно было избежать.Зачем было убивать то! И нет этому оправдания .Как бы тут не старались прикормленные тролли .
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355
Вадим Полчаса назад
С.ки стрелки поганые! Гореть вам в аду!
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37k
Сергей 36 минут назад
Вот ещё одна печальная история про медведя.
В пригородах Нижнего Тагила убили медведя, который повадился ходить на кладбище в поисках пищи.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, решение об отстреле животного было принято в начале ноября специалистами департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Зверь повалился ходить на действующее городское кладбище Дзержинского района Нижнего Тагила. Он собирал с могил приношения, лакомился конфетами и печеньем. А 31 октября раскопал могилу свежего захоронения и повредил тело умершего. Охранники кладбища обнаружили еще несколько поврежденных захоронений.
А медведь, однажды попробовавший человеческое мясо, становится крайне опасным.
Вот ещё одна печальная история про медведя. В пригородах Нижнего Тагила убили медведя, который повадился ходить на кладбище в поисках пищи. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, решение об отстреле животного было принято в начале ноября специалистами департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Зверь повалился ходить на действующее городское кладбище Дзержинского района Нижнего Тагила. Он собирал с могил приношения, лакомился конфетами и печеньем. А 31 октября раскопал могилу свежего захоронения и повредил тело умершего. Охранники кладбища обнаружили еще несколько поврежденных захоронений. А медведь, однажды попробовавший человеческое мясо, становится крайне опасным.
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2k
lastik8888 41 минуту назад
Уроды
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521
solosolovov Час назад
Если это правда, то командиру лодки киздец будет за незаконное убийство животных.
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71k
Броненосец Потелкам Горожанин 42 минуты назад
та шо вы говорите.....
ну найдите мне хоть одну армейскую машину, удовлетворяющую требованиям Евро-2 или 3..
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3k
Горожанин Броненосец Потелкам Полчаса назад
Да-да, а еще полигоны или военный космодром, например, в Плесецке не удовлетворяют нормы по шуму, а также загрязнениют природную среду, к примеру, падающими в тайгу ступенями ракет с остатками топлива...

Еще раз - есть объективные обстоятельства, в том числе связанные с производственной или военной спецификой. Все это зафикированно и определено в законах и подзаконных актах.

А убийство животных без необходимости защиты жизни и здоровья людей - это преступление, которое не имеет значения, кто и где его совершил. Это в любомй случае остается преступлением. Различие в деле - только в компетенции гражданских и военных контрольно-надзорных и следственных органов.
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7k
Otium7 Горожанин 21 минуту назад
В закрытую базу не пригласишь работников зоопарка.
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3k
Горожанин Otium7 19 минут назад
Они уже пригласили, опубликовав видео. Этого достаочно.
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3k
Горожанин 16 минут назад
Кроме того, военные прокуроы, в том числе, надзирают за соблюдением продоохранного законодательства на военных объектах. Это их обязанность - чтобы соблюдались все законы страны.
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15k
Lynx Час назад
Чо за пендёшь? Солдат ребёнка не обидит.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Da mne eto pohozhe na ewe odin [email protected] 3,14doralov .Po moemu voenie strelyali v vozduh chtob napugat ih a 3,14dorali srazu podhvatilis sdelat feik iz etogo .
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2k
x3matic Час назад
[мат].Дибилы.Мрази конченные.Чтоб он сдох, тот уйобок,у кого рука поднялась выстлелить в этих животных.А командующий,если у него есть хоть что то человеческое,обязан эту мразь при всех вые..бать в жопу,и спозором выгнать из армии.
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12k
хз x3matic Час назад
А ты бы ее в поселок или в базу отогнал? А потом трупы матерям сам бы отвез?
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32k
Элек Мек 2 часа назад
П.и.з.д.е.ц как гуманно.
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3k
panama 2 часа назад
Зачем убивать я не понимаю?!!!!
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4k
uutb 2 часа назад
На фига стрелять-то? Неужели, нельзя было усыпить, а потом вывезти в лес? Изверги сцуко!!!
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3k
panama uutb 2 часа назад
Конченые мрази слов нет
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12k
хз uutb Час назад
Чем вот ты усыплять их собрался? Ядерной бомбой?
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12k
хз panama Час назад
Мрази здесь только вы, тк для вас жизни людей дешевле медвежей. Вот отпугнули вы медведицу с медвежонком им идти только на базу или в поселок, в поселке женщины и дети в базе куча персонала без оружия, кого хоронить предлагаете?
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4k
uutb хз 51 минуту назад
Чем обычно усыпляют? Наверное снотворным? Или, вы хотите сказать, что в "медвежьем краю" нет службы/ветклиники, который может усыпить медведя? Да, в жизни не поверю! Скорее всего, не стали заморачиваться и просто застрелили. Хотя, есть еще вариант- объект режимный, посторонним вход воспрещен, военная тайна и т.д.. Поэтому и пришлось
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32k
Элек Мек хз 41 минуту назад
Тебя бы точно не помешало.
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−36
Алексей 2 часа назад
Написать апл рязань недостаточно? Обязательно нужно полное наименование с фото чтобы все знали как ввглядит эта апл?
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71k
Броненосец Потелкам Алексей 50 минут назад
леша, ты о чем ?
хохлы давным-давно все чертежи с Николаева пендосам продали...
что там "выглядит".....
до болтика известна.....
.
у пендосов от-того хипеж по "кинжалам" был, что не знали они про них....
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14k
СергейПименов 2 часа назад
Плывя и залезая на подлодку они надеялись на безопасность и спасение от того чтоб не утонуть. А тут такое...пичально.
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12k
хз СергейПименов Час назад
А на подлодке никто не хотел быть медведем порванным, а тем более не хотел, чтобы они в поселке кого задрали, это не печально. Сидите тут в теплых квартирах и мишек жалеете, а людей что-то совсем даже нет. Они там как могут так и выживают эти медведи далеко не первые и не последние.
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71k
Броненосец Потелкам СергейПименов 55 минут назад
Могли ведь просто пугнуть выстрелами, или пиропатроном......
Им ведь в берлогу уже пора, а они - к людям......
знать, не наели бока, не переживут зимовку....
можно было, канеш, заморочиться.....
сетку бросить и поймать ведмидей....
зоопарк или еще как, дать им перезимовать...
явно ведь не глухая тайга....
но.......
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71k
Броненосец Потелкам хз 53 минуты назад
ну, когда медведь у людей помощи ищет, с дитёнышем, а получает два жакана - это не охота
это просто уничтожение животинки
а то, что эти не первые и не последние.....
ну так и ты у своей - не первый, да и не последний.......
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10k
Taximaxi СергейПименов 47 минут назад
А нах’уя они на лодку плыли? За жратвой. Значит кто-то эту жратву им давал раньше. Тот,кому за это руки надо тем же медведем обглодать.
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