FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Комиксы 61 пост • 28 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Комиксы 
Художник объединил два шедевра и создал «Звёздного Незнайку»

Художник объединил два шедевра и создал «Звёздного Незнайку» (9 фото)

Автор:
09 мая 2021 14:28
Сообщество : Комиксы
Метки: art   звездные войны   иллюстрации   классика   незнайка   союзмультфильм   
1977
9
Вы когда-нибудь задумывались о том, что общего у героев культовой саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» и персонажей из замечательной сказки Николая Носова «Незнайка на Луне»?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Комиксы"
Метки: art   звездные войны   иллюстрации   классика   незнайка   союзмультфильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Corvus Corax 2 часа назад
Своих идей нет, посему воруем чужие и миксуем - profit!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
29k
bgv Час назад
редкостная куета
очередной дизайнер зарабатывает бонусы на чужой славе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
245
manul74 bgv 6 минут назад
И у него получается.. имея в портфолио такие скетчи, его возьмут куда угодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Netyn 2 часа назад
А почему два шедевра?
Сказочка об отцах люков в подметки не годится творению Носова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
Лучший Друг vit Час назад
По патриотическим...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
редкостная х@ета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−66
xxlist 3 часа назад
Что он там объединил? Вещество с алкашкой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото) Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото) Слияние искусства, науки и мистики в работах Даниэля Мартина Диаса Слияние искусства, науки и мистики в работах Даниэля Мартина Диаса "Главные мировые проблемы" в иллюстрациях Нильса Сьоберга "Главные мировые проблемы" в иллюстрациях Нильса Сьоберга Чудесные иллюстрации Александры Хитровой Чудесные иллюстрации Александры Хитровой Реальность и вселенная "Звездных войн" объединились в работах Жана О'Филда Реальность и вселенная "Звездных войн" объединились в работах Жана О'Филда Как можно рисовать моду Как можно рисовать моду
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93087



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится
9
108
Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится
16 комиксов, которые поймут только кошатники
0
32
16 комиксов, которые поймут только кошатники
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тонкая работа: изысканные татуировки Евы Карабудак
0
4
Тонкая работа: изысканные татуировки Евы Карабудак
В кабмине утвердили дорожную карту по отучению и отлучению россиян от пристрастия к табаку
0
108
В кабмине утвердили дорожную карту по отучению и отлучению россиян от пристрастия к табаку
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#забавно#Россия#день победы#сша#фотографии#кино#художник
#история#красота#люди#картинки#9 мая#подборка#война#актеры#питомцы#прикол
#интересно#СССР#Юмор#факты#отдых#природа#ВОВ#Победа#прикольные#собака

На что жалуетесь?

Вернуться