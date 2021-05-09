Художник объединил два шедевра и создал «Звёздного Незнайку»

1977
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Вы когда-нибудь задумывались о том, что общего у героев культовой саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» и персонажей из замечательной сказки Николая Носова «Незнайка на Луне»?
В начале мая, а точнее 4 числа, поклонники «Звездных войн» отмечают свой неофициальный праздник. Вот и решил пофантазировать на эту тему большой фанат «Союзмультфильма» иллюстратор @prokky93.
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Он оправил персонажей «Незнайки на Луне» в далёкую-далёкую галактику. Тем более у них так много общего.
Кроме светлых волос Незнайку и Люка объединяют приключения. Ведь они оба покинули родной дом на космическом корабле и стали причиной разрушения злобной империи.
Звёздочка в роли принцессы Леи. Смелые и решительные героини, отважно противостоящие коварным злодеям.
Хан Соло однозначно считал себя самым главным знайкой в галактике.
Пончик в виде Чубакки получился очень добродушным. Так, наверное, выглядел бы Чубакка, если ел слишком много сладких пончиков.
Эти два талантливых механика из Цветочного города очень напоминают знаменитую парочку дроидов R2-D2 и C-3PO.
Инспектор лунной полиции Мигль прекрасно подходит для роли Дарта Вейдера.
Он не даёт спуску незнайкам, всезнайкам и ещё каким-нибудь чертяйкам, которые тревожат покой государства. Да и к тому же Мигль часто появляется в компании "глуповатых штурмовиков".
Он не даёт спуску незнайкам, всезнайкам и ещё каким-нибудь чертяйкам, которые тревожат покой государства. Да и к тому же Мигль часто появляется в компании "глуповатых штурмовиков".
Господин Спрутс просто олицетворение Императора Палпатина. Власть должна быть бесконечной!
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очередной дизайнер зарабатывает бонусы на чужой славе.
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