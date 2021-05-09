10 полезных советов как обмануть свой мозг

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Человеческое тело удивительно сложный механизм. Порой оно доставляет нам массу неудобств, но есть несколько полезных советов, как можно управлять им в сложных ситуациях.
Всеми процессами в организме управляет мозг. Но есть хитрые приемы, которые позволяют обмануть мозг и тем самым заставить тело выполнять то, что нужно человеку. Кое-что может и сработать.
Дискомфорт в горле
Запершило в горле, но под рукой нет ни таблеток, ни воды, да и кашлять не вариант? Не беда, вам поможет массаж ваших ушей. Аккуратно разотрите мочки и слегка помассируйте ухо изнутри мизинцем. Это активирует ушные рецепторы и рефлекторно вызовет спазм в горле, который облегчит першение.
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Как остановить кровь из носа
Есть очень простой способ, как быстро остановить носовое кровотечение. И это не холодная ткань на переносице. Все гораздо проще.
Положите кусочек ваты на десну за уздечкой, находящейся на верхней челюсти и сильно прижмите. Это повысит давление на переднюю часть носовой перегородки и уменьшит кровотечение.
Положите кусочек ваты на десну за уздечкой, находящейся на верхней челюсти и сильно прижмите. Это повысит давление на переднюю часть носовой перегородки и уменьшит кровотечение.
Заложило нос
Нос заложило так, что дышать можно только ртом? Есть очень простой способ, как избавиться от этого – точечный массаж! Нужно плотно прижать язык к нёбу и указательным пальцем помассировать между бровями. Повторить эту процедуру два-три раза. Заложенность проходит обычно уже через 30 секунд.
Зубная боль
Что делать если, заболел зуб ночью, и нет возможности добраться до стоматолога быстро. Тут на помощь придёт кубик льда. Его нужно приложить на тыльную сторону ладони в перепонке, образующейся между большим и указательным пальцами. Холодный массаж поможет заблокировать болевые сигналы от больного зуба к мозгу.
Затекла рука
Крайне неприятное чувство, когда во время сна затекает рука. Часто это бывает связано с защемлением нервов шейными мышцами. Чтобы избавиться от неприятного чувства достаточно просто медленно и осторожно покрутить головой в разные стороны.
Двигательная активность поможет освободить нервы, и чувствительность руки восстановится.
Двигательная активность поможет освободить нервы, и чувствительность руки восстановится.
Ночная изжога
Сон на левом боку поможет вам избавиться от ночной изжоги. Дело в том, что при положении на левом боку угол между пищеводом и желудком уменьшается, и попадание в пищевод кислоты становится затруднительным. А если еще и не наедаться перед сном, то проблема ночной изжоги значительно уменьшится.
Ожог
При небольшом ожоге пальца уменьшить боль и избежать возникновения волдыря на месте ожога поможет мочка уха. Да-да, нужно просто приложить больной палец к уху. Или же к чистой подушечке другого пальца. Но помогает это только при незначительном ожоге.
Головокружение
Если вы случайно перебрали с алкоголем и вас качает даже лежа, то избавиться от таких «вертолетов» можно. Необходимо упереться кулаком в пол или в стену. Главное — чувствовать точку, в неподвижности которой вы уверены. И для большей уверенности опустите ногу на пол, чтобы ступня чувствовала твердый пол.
Только тактильные ощущения помогают мозгу легче переносить это состояние.
Только тактильные ощущения помогают мозгу легче переносить это состояние.
Очень нужно в туалет
Иногда, наш мочевой напоминает о себе в самый неподходящий момент. Тут есть два варианта. Итак если вы женщина, то нужно энергично почесать ногу в районе икры несколько секунд. Это отвлечет мозг на некоторое время. А вот с мужчинами этот фокус не срабатывает. Но и для них есть полезный совет. Нужно заставить себя подумать о сексе, ведь мочеиспускание и секс — это взаимоисключающие понятия.
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