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10 полезных советов как обмануть свой мозг

10 полезных советов как обмануть свой мозг (11 фото)

Автор:
09 мая 2021 12:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: здоровые   лайфхак   организм   полезные советы   человек   
1513
11
Человеческое тело удивительно сложный механизм. Порой оно доставляет нам массу неудобств, но есть несколько полезных советов, как можно управлять им в сложных ситуациях.
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Метки: здоровые   лайфхак   организм   полезные советы   человек   
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726
likiloki Час назад
"То чувство, когда даешь своему мозгу задачу обмануть свой мозг"
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379
esb18 39 минут назад
Добавлю - если хочется чихнуть, а чихать нельзя (в засаде, например) надо потереть переносицу - реально помогает.
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−63
xxlist 54 минуты назад
карма не позволяет, но тут к месту "...этому человеку нужно разбить нос"
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