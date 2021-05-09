10 полезных советов как обмануть свой мозг

Иногда, наш мочевой напоминает о себе в самый неподходящий момент. Тут есть два варианта. Итак если вы женщина, то нужно энергично почесать ногу в районе икры несколько секунд. Это отвлечет мозг на некоторое время. А вот с мужчинами этот фокус не срабатывает. Но и для них есть полезный совет. Нужно заставить себя подумать о сексе, ведь мочеиспускание и секс — это взаимоисключающие понятия.