FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10169 постов • 1228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Женщина нашла в своей постели шесть новорожденных грызунов

Женщина нашла в своей постели шесть новорожденных грызунов (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 мая 2021 09:23
Сообщество : Животные
Метки: видео   грызуны   детеныши   животные   крысята   находка   фото   
336
5
1

Женщина, проживающая в Орегоне, США, разместила в Интернете видео, на котором она показала, как обнаружила в одеяле на своей кровати 6-х крысят.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   грызуны   детеныши   животные   крысята   находка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
280
робт Час назад
мда...
если в твоем бичатнике крысы личинок в кровать откладывают, вряд ли стоит об этом сообщать в интернеты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Дмитрий ! Час назад
Это не дом, а хлев, если крысы в нём хозяева.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Cornho Час назад
"В ролике также хорошо видно, как от крысят пострадало одеяло женщины..."

Ну, пострадало оно, положим, не от них, а от их мамаши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
175
Татьяна 2 часа назад
Живу в своем доме. Осенью в дом лезут мыши-полевки, а у меня кошка. По ночам она на этих мышей охотится. Поймает и несет мне в кровать, похвастаться. Однажды просыпаюсь от того, что у меня под ухом что-то пищит, а это моя Муся поймала мышку и принесла мне её на подушку. И ругать кошку за это нельзя, но и радости мне от такой охоты мало. Но куда деваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
insaider 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Horosho chto ne nashla zmiyu ili klubok zmei .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мистер Фикс 2 часа назад
О чем новость?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото) Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото) Милота: малыш обезьяны катается верхом на тигренке Милота: малыш обезьяны катается верхом на тигренке В Японии кошка спасла жизнь человеку и на один день стала начальником полиции В Японии кошка спасла жизнь человеку и на один день стала начальником полиции Ягуар хотел утащить детёныша выдры Ягуар хотел утащить детёныша выдры В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности В Австралии стафф подружился со спасённой сорокой В Австралии стафф подружился со спасённой сорокой
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

362339



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову
1
61
25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову
Размер имеет значение... Решающее значение
1
54
Размер имеет значение... Решающее значение
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тонкая работа: изысканные татуировки Евы Карабудак
0
4
Тонкая работа: изысканные татуировки Евы Карабудак
Красную телефонную будку в Лондоне продают по цене однушки в Москве
0
4
Красную телефонную будку в Лондоне продают по цене однушки в Москве
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#красота#в мире#подборка#9 мая#природа#фотографии#аварии#авто аварии
#история#люди#сша#СССР#картинки#забавно#ВОВ#день победы#знаменитости#прикольные
#интересно#Юмор#Россия#факты#прикол#отдых#дтп#война#питомцы#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться