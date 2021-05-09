Женщина нашла в своей постели шесть новорожденных грызунов

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Женщина, проживающая в Орегоне, США, разместила в Интернете видео, на котором она показала, как обнаружила в одеяле на своей кровати 6-х крысят.
Оливия Лонгстафф (Olivia Longstaff) быстро поняла, почему её кровать так скрипит, и разместила видео в TikTok, в котором она отчётливо продемонстрировала крошечных розовых пищащих грызунов.
«Мы только что нашли это в постели. Мы уезжали на пару дней — они были в нашем одеяле», — объяснила она. «Я села и кое-что услышала… ой, детки», — говорит она во время своего короткого ролика.
Крошечные розовые крысы только родились, поскольку ещё слепы и не имеют на своём тельце шерсти. В ролике также хорошо видно, как от крысят пострадало одеяло женщины, на котором образовалась выгрызенная дыра. Лонгстафф совсем недавно переехала в дом, расположенный на ферме, где она собирается жить следующие 2 месяца.
Видео спровоцировало реакцию со стороны пользователей: некоторые люди предлагали ей немедленно переехать в другой дом, в то время как другие призывали её хорошенько позаботиться о только появившихся на свет созданиях.
«Я бы избавилась от этого дома», — написала Шеннон Сантини (Shannon Santini). «Оставьте этот дом и начните всё заново», — добавила пользователь с ником Snookie. «Ой, они такие красивые маленькие штучки. Пожалуйста, позаботьтесь о них, их маленькие жизни имеют значение. Пожалуйста, не слушайте, что говорят люди, просто оставьте их», — умоляла Тарша Марри (Tarsha Marrie). Позже Лонгстафф заявила, что в настоящее время она проживает на этой ферме и что это «не самая безумная вещь, которую она нашла внутри».
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Ну, пострадало оно, положим, не от них, а от их мамаши.