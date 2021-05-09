Женщина нашла в своей постели шесть новорожденных грызунов

«Я бы избавилась от этого дома», — написала Шеннон Сантини (Shannon Santini). «Оставьте этот дом и начните всё заново», — добавила пользователь с ником Snookie. «Ой, они такие красивые маленькие штучки. Пожалуйста, позаботьтесь о них, их маленькие жизни имеют значение. Пожалуйста, не слушайте, что говорят люди, просто оставьте их», — умоляла Тарша Марри (Tarsha Marrie). Позже Лонгстафф заявила, что в настоящее время она проживает на этой ферме и что это «не самая безумная вещь, которую она нашла внутри».