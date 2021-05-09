Змеелов рассказал австралийцам, что они в доме вовсе не одни

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Команда змееловов из города Роксберг в австралийском штате Квинсленд "порадовала" семью местных жителей, обнаружив у них на чердаке около 50 сброшенных змеиных кож. Впрочем, по мнению змееловов, бояться австралийцам нечего.
Команда змееловов из города Роксберг в австралийском штате Квинсленд обнаружила под крышей одного из городских омов около 50 сброшенных змеиных шкур. Змееловов вызвали жители, обнаружившие несколько сброшенных кож и пожелавшие проверить, не осталось ли у них в доме опасных гостей. К радости хозяев, змееловы не обнаружили змей - зато нашли еще несколько десятков шкур, свидетельствующих о том, что отсутствие змей - это ненадолго.
Шкуры принадлежали водяным удавам и древесным змеям - как утверждают змееловы, хотя эти рептилии часто встречаются в домах городских жителей, такое количество шкур, свидетельствующее об особой популярности этого жилища у ползающих соседей, они наблюдали впервые.
Шкуры принадлежали водяным удавам и древесным змеям - как утверждают змееловы, хотя эти рептилии часто встречаются в домах городских жителей, такое количество шкур, свидетельствующее об особой популярности этого жилища у ползающих соседей, они наблюдали впервые.
"Змеи часто прячутся под крыши домов, - рассказывает змеелов Стюарт Маккензи. - Им нравятся чердаки, поскольку там много грызунов, и змеям не составляет труда добыть еду. В основном, мы встречаем на чердаках неядовитых змей - водяных удавов и древесных змей. Ядовитых змей - коричневую или краснобрюхую - редко увидишь в доме. Так что, можно сказать, для жильцов это преимущество, поскольку змеи избавляют дом от грызунов".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я жил 3 месяца в дельте Волги под Астраханью на диком берегу в палатке.
Там этих змей всяких разных как тех астраханских помидоров и арбузов, до хуа.
Но, за три месяца ни одного нападения. Ни одного.