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Змеелов рассказал австралийцам, что они в доме вовсе не одни

Змеелов рассказал австралийцам, что они в доме вовсе не одни (3 фото)

Автор:
09 мая 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   животные   змееловы   змеи   змея в доме   находки   нежданные соседи   соседство   
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Команда змееловов из города Роксберг в австралийском штате Квинсленд "порадовала" семью местных жителей, обнаружив у них на чердаке около 50 сброшенных змеиных кож. Впрочем, по мнению змееловов, бояться австралийцам нечего.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   животные   змееловы   змеи   змея в доме   находки   нежданные соседи   соседство   
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16k
Егор 2 часа назад
Это уже не их дом
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2k
Mellivora 15 минут назад
И что? Соблюдай правила сожительства.
Я жил 3 месяца в дельте Волги под Астраханью на диком берегу в палатке.
Там этих змей всяких разных как тех астраханских помидоров и арбузов, до хуа.
Но, за три месяца ни одного нападения. Ни одного.
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522
Шурман Час назад
Видать у них это норма :) был прикол , приехали в Хорватию все отлично а рыболовных магазинов нет ну я пошел после дождя по кругу виллы :) нашел странных белых червей положил их в воду и думаю вечером на рыбалку пойду :) приходит хозяин виллы поговорить и принес свой собственный самогон я ему говорю как думаете на это клюет ? у него глаза на лоб ты где их набрал я говорю да вот за домом :) говорит выброси нафиг и подальше это гадюки :) но и это фигня решил шашлык жарить иду за дровами поднимаю лист а под ним штук 10 гадюк я отпрыгнул пошел брать дрова в другом месте а там еще и скорпионы :))))))))) фотки в инете поставил друзья спрашивают ты точно в Хорватии ?:)
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