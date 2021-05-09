Змеелов рассказал австралийцам, что они в доме вовсе не одни

Команда змееловов из города Роксберг в австралийском штате Квинсленд обнаружила под крышей одного из городских омов около 50 сброшенных змеиных шкур. Змееловов вызвали жители, обнаружившие несколько сброшенных кож и пожелавшие проверить, не осталось ли у них в доме опасных гостей. К радости хозяев, змееловы не обнаружили змей - зато нашли еще несколько десятков шкур, свидетельствующих о том, что отсутствие змей - это ненадолго.

Шкуры принадлежали водяным удавам и древесным змеям - как утверждают змееловы, хотя эти рептилии часто встречаются в домах городских жителей, такое количество шкур, свидетельствующее об особой популярности этого жилища у ползающих соседей, они наблюдали впервые.