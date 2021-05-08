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Казнь главных нацистских преступников

Казнь главных нацистских преступников (4 фото)

Автор:
08 мая 2021 23:33
Метки: война   история   нацисты   
448
4

К сожалению, почти всей высшей верхушке нацисткой Германии удалось избежать трибунала и справедливой казни. Сам Гитлер то ли отравился, то ли застрелился, предварительно отравив свою овчарку Блонди, а затем и молодую жену Еву Браун. Геббельс с женой Магдой последовали за фюрером, сожрав цианид, перед этим отравив шестерых детей.

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Метки: война   история   нацисты   
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8  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
Слава Богу, эти скоты мучались. Жаль, что мало.
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Михаил Час назад
Жаль не всех вздернули. Паулюс, Манштейн и пр. сволота чудесным образом избежала казни.
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Палач армии США Джон Вудс заранее был доставлен в зал судебного заседания и заранее осматривал своих будущих "клиентов".
Этот чувак прекрасно знал свою работу.
Сталин не возражал против того, чтобы последнюю "грязную работенку" выполнили союзники.
Как казнили, так и казнили.
Собакам - собачья смерть!
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9k
Kucher 2 часа назад
Ну так это хорошо, что они не мгновенно сдохли а поплясали в петле. Жаль что недолго.
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13k
Сергей 2 часа назад
Мало мучались, жаль что не все....
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705
Сергей 2 часа назад
историю пишут победители
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