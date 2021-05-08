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Маршалы и Адмиралы флота СССР. Альбом

Маршалы и Адмиралы флота СССР. Альбом (47 фото)

Автор:
08 мая 2021 22:01
Метки: Маршалы   СССР   адмиралы   история   фотографии   
350
47
Звание Маршал Советского Союза было введено 22 сентября 1935 года постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА», вводящим для личного состава Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ) персональные военные звания.
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Метки: Маршалы   СССР   адмиралы   история   фотографии   
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1  комментарий
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DENIS-KA 2 часа назад
Некоторые фигуры спорные, но большинство очень крутые люди!
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