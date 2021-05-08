Редкие фотографии о Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война – самая страшная и разрушительная

война не только нашего народа, но и всего человечества. Это война предопределила итоги Второй Мировой войны и обеспечила победу

над фашизмом.

В подписи к фото бывают ошибки, прошу вас сильно не пинайте, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!

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