Редкие фотографии о Великой Отечественной войне

FISHKINET
Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото) Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото) В Бийске парень не устоял перед своим отражением в зеркале лифта В Бийске парень не устоял перед своим отражением в зеркале лифта Народный артист Назаров разозлил россиян, прочитав стих про «бессмысленный парад» Народный артист Назаров разозлил россиян, прочитав стих про... В Уфе на репетиции парада загорелся танк Т-26 В Уфе на репетиции парада загорелся танк Т-26 Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Прикольные СМС-сообщения, дошедшие до получателей и насмешившие всех Прикольные СМС-сообщения, дошедшие до получателей и насмешившие всех 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями Только Василий Шукшин не испугался подать руку оступившемуся актёру. Как Алексей Ванин после заключения вернулся в кино Только Василий Шукшин не испугался подать руку оступившемуся... 16 комиксов, которые поймут только кошатники 16 комиксов, которые поймут только кошатники Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Световое шоу дронов над мемориалом во Ржеве Световое шоу дронов над мемориалом во Ржеве Колоритные кадры, которые можно увидеть только в России Колоритные кадры, которые можно увидеть только в России Пассажирский лайнер в ШТОРМ Пассажирский лайнер в ШТОРМ А вы знаете, сколько стоит попрыгать на надувной горке в Выборге? А вы знаете, сколько стоит попрыгать на надувной горке в Выборге? Гифки Гифки Как СССР выиграл «газовую войну» за Европу Как СССР выиграл «газовую войну» за Европу То, чему противостояли наши отцы и деды То, чему противостояли наши отцы и деды Наглая чайка обчистила магазин Наглая чайка обчистила магазин Депутат умерил пыл попутавшему берега гегемону, советом вернуть Аляску хозяевам, прежде чем совать нос в Крым Депутат умерил пыл попутавшему берега гегемону, советом вернуть...
Редкие фотографии о Великой Отечественной войне

Редкие фотографии о Великой Отечественной войне (26 фото)

Автор:
08 мая 2021 20:19
Метки: СССР   заграница   история   люди   прошлое   фотографии   
762
26
Великая Отечественная война – самая страшная и разрушительная
война не только нашего народа, но и всего человечества. Это война предопределила итоги Второй Мировой войны и обеспечила победу
над фашизмом.
В подписи к фото бывают ошибки, прошу вас сильно не пинайте, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   заграница   история   люди   прошлое   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Александр 2 часа назад
На каждом фото - ГЕРОИ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото) Хрупкая девушка сменила пол и стала брутальным качком (6 фото) 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями Русская рулетка: реальные факты об игре со смертью Русская рулетка: реальные факты об игре со смертью Пропавшую без вести американку нашли спустя 5 месяцев Пропавшую без вести американку нашли спустя 5 месяцев 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов 26 посмертных масок известных исторических личностей 26 посмертных масок известных исторических личностей
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

493255



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Мастера советской фотографии. Эммануил Ноевич Евзерихин
1
5
Мастера советской фотографии. Эммануил Ноевич Евзерихин
Как СССР выиграл «газовую войну» за Европу
1
51
Как СССР выиграл «газовую войну» за Европу
﻿
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#люди#животные#красота#подборка#природа#забавно#интересное#автомобили#позитив
#интересно#Юмор#картинки#прикол#Россия#питомцы#кино#9 мая#наука#приколы
#история#в мире#факты#СССР#сша#дтп#отдых#аварии#новости#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться