Редкие фотографии о Великой Отечественной войне

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Великая Отечественная война – самая страшная и разрушительная
война не только нашего народа, но и всего человечества. Это война предопределила итоги Второй Мировой войны и обеспечила победу
над фашизмом.
В подписи к фото бывают ошибки, прошу вас сильно не пинайте, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
война не только нашего народа, но и всего человечества. Это война предопределила итоги Второй Мировой войны и обеспечила победу
над фашизмом.
В подписи к фото бывают ошибки, прошу вас сильно не пинайте, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
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