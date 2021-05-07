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Ископаемое искусство: 20 прекрасных отпечатков растений, которые когда-то жевали динозавры

Ископаемое искусство: 20 прекрасных отпечатков растений, которые когда-то жевали динозавры (20 фото)

Автор:
07 мая 2021 14:56
Сообщество : Исторические факты
Метки: древности   знания   ископаемые   истоические факты   красота   отпечатки   растения   
843
20

А может не жевали уже, т.к. вымерли. А быть может еще не появились, а растения уже были. В общем собрание красивых отпечатков удивительных растений, которые жили задолго до нас...

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Метки: древности   знания   ископаемые   истоические факты   красота   отпечатки   растения   
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Игорь 44 минуты назад
WOLLEMIA (ВОЛЛЕМИЯ) эти растения жили и 65 млн. лет назад. Как раз их и жрали динозавры. Найдено в Австралии в 1994 году, в виде нескольких рощ, общей площадью 0,5 га. В прошлом году их спасал от пожаров настоящий десант. Спасли. Хотя всё ущелье выгорело. Но рощи с ними живы. Вне рощи, в публичных местах, растения содержат в клетках.
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