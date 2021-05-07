А может не жевали уже, т.к. вымерли. А быть может еще не появились, а растения уже были. В общем собрание красивых отпечатков удивительных растений, которые жили задолго до нас...
Каламиты, примитивное дерево без косточек, росли на болотах около 300 миллионов лет назад, в каменноугольный период.
Охватывал промежуток времени от от мел-палеогенового вымирания (примерно 66 млн лет назад) до начала последнего ледникового периода (около 1,8 млн лет назад).
Палеоген начался 66,0 млн лет назад, закончился 23,03 млн лет назад
Известен с европейского каменноугольного периода около 300 миллионов лет назад.
Эоцен — вторая геологическая эпоха палеогенового периода. Начался 56,0 и закончился 33,9 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 22 млн лет.
Вымерший олиготипный род цветковых растений неопределённого класса. Нижний мел, 145,0—100,5 млн лет
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