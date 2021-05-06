Японская компания разработала переносной аквариум

Сумка кацугё в настоящее время все еще находится в разработке, так что желающим ее приобрести придется немного подождать. Создатели новинки заняты сейчас тем, что проверяют работу устройства, помещая в него различные виды рыб, и тщательно документируют свои эксперименты в Инстаграме.