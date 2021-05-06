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Японская компания разработала переносной аквариум

Японская компания разработала переносной аквариум (8 фото)

Автор:
06 мая 2021 15:08
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: аквариум   живая рыба   забавно   изобретение   переносной   разработка   японцы молодцы   
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Хотите вывести своего питомца-рыбку на прогулку? Теперь это возможно. Японская компания Ma Corporation разработала оригинальную сумку-переноску для живой рыбы, которая подойдет как владельцам аквариумов, желающим прогуляться со своей любимой рыбкой, так и любителям свежайшего сашими.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аквариум   живая рыба   забавно   изобретение   переносной   разработка   японцы молодцы   
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7  комментариев
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244
Sandmann 2 часа назад
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17k
Ego sum qui sum 6 минут назад
следующий шаг

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30
Fisher1979 22 минуты назад
Теперь можно и рыбку выгулять.
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Что у нас там выходит: длина порядка 5 дм, диаметр явно >2 дм.
Т.е. объем цилиндра V=π*(r квадрат)*h=15,7 дм или почти 16 л воды + вес самого аквариума с прибором (плотность рыбы приравняем к плотности воды).
То еще удовольствие таскать его...
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10k
ГородДомов 2 часа назад
я ещё в школе этим пользовался . .
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41k
Максим Т. 2 часа назад
Япошка!
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