Японская компания разработала переносной аквариум

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Хотите вывести своего питомца-рыбку на прогулку? Теперь это возможно. Японская компания Ma Corporation разработала оригинальную сумку-переноску для живой рыбы, которая подойдет как владельцам аквариумов, желающим прогуляться со своей любимой рыбкой, так и любителям свежайшего сашими.
Этот переносной аквариум, который называется "сумка кацугё", представляет собой прозрачный контейнер цилиндрической формы с ручкой для переноски и датчиком, отслеживающим насыщение воды кислородом. Элегантная, эффективная и экологически чистая альтернатива обычному пластиковому пакету с водой!
Сумка кацугё в настоящее время все еще находится в разработке, так что желающим ее приобрести придется немного подождать. Создатели новинки заняты сейчас тем, что проверяют работу устройства, помещая в него различные виды рыб, и тщательно документируют свои эксперименты в Инстаграме.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Т.е. объем цилиндра V=π*(r квадрат)*h=15,7 дм или почти 16 л воды + вес самого аквариума с прибором (плотность рыбы приравняем к плотности воды).
То еще удовольствие таскать его...