Они бомбили нас "сараями"

Битва за Сталинград стала одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны. Не менее тяжёлым для немецких войск стал и штурм Севастополя, а также десятков других городов. В целом же обе стороны по возможности избегали уличных боёв, предпочитая окружать населённые пункты и вынуждать противника спасать гарнизоны отступлением.



Причина для того одна – буквально каждый город мог легко превратиться в полноценную крепость. Если, конечно, у гарнизона такой крепости оставалась связь с тылом, в противном случае крепость превращалась в западню. Отличным примером служит легендарный дом, в котором три десятка красноармейцев 58 дней держались против многократно превосходящих сил врага. Ситуация усугублялась в старых городах с разветвлённой системой катакомб. Так, в Одессе отряд капитана Молодцова несколько недель «кошмарил» оккупантов, пользуясь отличным знанием подземных тоннелей города.



На начальном этапе войны штурмовые подразделения немецкой и советской армии могли позволить себе не много спецприспособлений для захвата укреплённых объектов. Обычно это были гранаты, мощности которых никак не хватало для разрушения баррикад и завалов. В бой приходилось бросать танки, которые едва могли протиснуться в узких улочках, да и вообще нередко превращались из охотников в жертв, так как у их орудий были весьма ограниченные углы вертикальной наводки.



В связи с этим вермахт начал разработку специальных штурмовых орудий. Одним из первых детищ стал StuIG 33B – конструкторы взяли самоходку StuG III и наварили на неё «сарай», в который засунули 75-мм гаубицу. Первая же партия была направлена в Сталинград, где и полегла, но показала высокую эффективность. Красная Армия оценила нововведение и ответила появлением на фронте сперва Су-122, а затем и Су-152.



Как бы то ни было, но действительно массовое появление штурмовых самоходок относится к 1943 году, до этого же момента пехоте приходилось справляться с врагом своими силами. И тут нередко выручала знаменитая русская смекалка, как всегда подогреваемая дефицитом всего и вся.



К 1941 году Красная Армия уже начала получать свои первые реактивные системы залпового огня – легендарные «Катюши». Глядя на их работу, бойцы смекнули, что для запуска снаряда вовсе не нужно тянуть в бой всю машину. Вместо этого они начали мастерить самодельные переносные направляющие для пуска только одной мины. Благо в то время вес снаряда составлял только 50 килограмм, что позволяло расчёту в два человека спокойно передвигаться с установкой.