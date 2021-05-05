Они бомбили нас "сараями"

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Про ручные пушки русских варваров времен ВОВ, про летающие "сараи" и солдатскую смекалку. Есть текст, есть видео. Кому как удобней.
Битва за Сталинград стала одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны. Не менее тяжёлым для немецких войск стал и штурм Севастополя, а также десятков других городов. В целом же обе стороны по возможности избегали уличных боёв, предпочитая окружать населённые пункты и вынуждать противника спасать гарнизоны отступлением.
Причина для того одна – буквально каждый город мог легко превратиться в полноценную крепость. Если, конечно, у гарнизона такой крепости оставалась связь с тылом, в противном случае крепость превращалась в западню. Отличным примером служит легендарный дом, в котором три десятка красноармейцев 58 дней держались против многократно превосходящих сил врага. Ситуация усугублялась в старых городах с разветвлённой системой катакомб. Так, в Одессе отряд капитана Молодцова несколько недель «кошмарил» оккупантов, пользуясь отличным знанием подземных тоннелей города.
На начальном этапе войны штурмовые подразделения немецкой и советской армии могли позволить себе не много спецприспособлений для захвата укреплённых объектов. Обычно это были гранаты, мощности которых никак не хватало для разрушения баррикад и завалов. В бой приходилось бросать танки, которые едва могли протиснуться в узких улочках, да и вообще нередко превращались из охотников в жертв, так как у их орудий были весьма ограниченные углы вертикальной наводки.
В связи с этим вермахт начал разработку специальных штурмовых орудий. Одним из первых детищ стал StuIG 33B – конструкторы взяли самоходку StuG III и наварили на неё «сарай», в который засунули 75-мм гаубицу. Первая же партия была направлена в Сталинград, где и полегла, но показала высокую эффективность. Красная Армия оценила нововведение и ответила появлением на фронте сперва Су-122, а затем и Су-152.
Как бы то ни было, но действительно массовое появление штурмовых самоходок относится к 1943 году, до этого же момента пехоте приходилось справляться с врагом своими силами. И тут нередко выручала знаменитая русская смекалка, как всегда подогреваемая дефицитом всего и вся.
К 1941 году Красная Армия уже начала получать свои первые реактивные системы залпового огня – легендарные «Катюши». Глядя на их работу, бойцы смекнули, что для запуска снаряда вовсе не нужно тянуть в бой всю машину. Вместо этого они начали мастерить самодельные переносные направляющие для пуска только одной мины. Благо в то время вес снаряда составлял только 50 килограмм, что позволяло расчёту в два человека спокойно передвигаться с установкой.
Причина для того одна – буквально каждый город мог легко превратиться в полноценную крепость. Если, конечно, у гарнизона такой крепости оставалась связь с тылом, в противном случае крепость превращалась в западню. Отличным примером служит легендарный дом, в котором три десятка красноармейцев 58 дней держались против многократно превосходящих сил врага. Ситуация усугублялась в старых городах с разветвлённой системой катакомб. Так, в Одессе отряд капитана Молодцова несколько недель «кошмарил» оккупантов, пользуясь отличным знанием подземных тоннелей города.
На начальном этапе войны штурмовые подразделения немецкой и советской армии могли позволить себе не много спецприспособлений для захвата укреплённых объектов. Обычно это были гранаты, мощности которых никак не хватало для разрушения баррикад и завалов. В бой приходилось бросать танки, которые едва могли протиснуться в узких улочках, да и вообще нередко превращались из охотников в жертв, так как у их орудий были весьма ограниченные углы вертикальной наводки.
В связи с этим вермахт начал разработку специальных штурмовых орудий. Одним из первых детищ стал StuIG 33B – конструкторы взяли самоходку StuG III и наварили на неё «сарай», в который засунули 75-мм гаубицу. Первая же партия была направлена в Сталинград, где и полегла, но показала высокую эффективность. Красная Армия оценила нововведение и ответила появлением на фронте сперва Су-122, а затем и Су-152.
Как бы то ни было, но действительно массовое появление штурмовых самоходок относится к 1943 году, до этого же момента пехоте приходилось справляться с врагом своими силами. И тут нередко выручала знаменитая русская смекалка, как всегда подогреваемая дефицитом всего и вся.
К 1941 году Красная Армия уже начала получать свои первые реактивные системы залпового огня – легендарные «Катюши». Глядя на их работу, бойцы смекнули, что для запуска снаряда вовсе не нужно тянуть в бой всю машину. Вместо этого они начали мастерить самодельные переносные направляющие для пуска только одной мины. Благо в то время вес снаряда составлял только 50 килограмм, что позволяло расчёту в два человека спокойно передвигаться с установкой.
Тактика применения во время штурма населённого пункта была проста. Ракета направлялась на окно дома, где засел враг, после чего замыкалась электроцепь, и мина прямой наводкой неслась в здание. Снести дом таким образом было сложновато, но вот внутри от взрыва солдаты противника если не погибали, то получали тяжёлые контузии.
Такие переносные «Катюши» стали своеобразным прототипом советских гранатомётов, который полюбился солдатам больше, чем ленд-лизовские «Базуки» и трофейные «Фаустпатроны». Они были хоть и удобнее, но слабее.
Тем не менее, мощи у всего лишь одного снаряда было всё ещё маловато. Тогда солдатская конструкторская мысль разделилась на две школы – количественную и качественную. Первая заключалась в постройке «Катюш» прямо в чистом поле и сперва поговорим именно о ней.
Из подручных материалов, чаще всего это были доски от ящиков, сооружалась конструкция сразу с несколькими направляющими. В неё заряжались реактивные снаряды и производился пуск. Конструкция была несовершенна, поэтому снаряды нередко цеплялись за неё и всё это изобретение одной большой кучей неслось к врагу.
На месте взрыва противник обнаруживал погибших товарищей, огромную воронку и кучи разбросанных вокруг дымящихся досок. Немцы называли такие красноармейские подарки «летающими сараями Сталина».
Вот только ущерб от попадания сарая был скорее моральным, нежели реальным. Точность у таких самоделок была крайне низкой, а расход боеприпасов крайне высоким, поэтому командование постановило больше не запугивать врага падающими с неба сараями.
Качественный вариант понравился генералам куда больше.
Теперь же речь пойдёт о другом пути развития первого советского гранатомёта – превращении его в сухопутную торпеду.
Использование реактивных снарядов отдельно от «Катюш» стало крайне популярным на фронте. Вот только мощности первых мин для уничтожения вражеских укреплений всё ещё не хватало. Как удалось выяснить опытным путём, запускать целым скопом сразу несколько снарядов было бесполезно, так как меткость у такой конструкции была сомнительной.
Тогда бойцы решили пойти иным путём и начали максимально усиливать одну единственную мину. Для этого из фанеры, досок или старых труб собирался герметичный каркас, в центр которого помещалась реактивная мина. А всё свободное пространство заливалось тротилом. Иногда масса дополнительной взрывчатки достигала ста килограмм.
Такие переносные «Катюши» стали своеобразным прототипом советских гранатомётов, который полюбился солдатам больше, чем ленд-лизовские «Базуки» и трофейные «Фаустпатроны». Они были хоть и удобнее, но слабее.
Тем не менее, мощи у всего лишь одного снаряда было всё ещё маловато. Тогда солдатская конструкторская мысль разделилась на две школы – количественную и качественную. Первая заключалась в постройке «Катюш» прямо в чистом поле и сперва поговорим именно о ней.
Из подручных материалов, чаще всего это были доски от ящиков, сооружалась конструкция сразу с несколькими направляющими. В неё заряжались реактивные снаряды и производился пуск. Конструкция была несовершенна, поэтому снаряды нередко цеплялись за неё и всё это изобретение одной большой кучей неслось к врагу.
На месте взрыва противник обнаруживал погибших товарищей, огромную воронку и кучи разбросанных вокруг дымящихся досок. Немцы называли такие красноармейские подарки «летающими сараями Сталина».
Вот только ущерб от попадания сарая был скорее моральным, нежели реальным. Точность у таких самоделок была крайне низкой, а расход боеприпасов крайне высоким, поэтому командование постановило больше не запугивать врага падающими с неба сараями.
Качественный вариант понравился генералам куда больше.
Теперь же речь пойдёт о другом пути развития первого советского гранатомёта – превращении его в сухопутную торпеду.
Использование реактивных снарядов отдельно от «Катюш» стало крайне популярным на фронте. Вот только мощности первых мин для уничтожения вражеских укреплений всё ещё не хватало. Как удалось выяснить опытным путём, запускать целым скопом сразу несколько снарядов было бесполезно, так как меткость у такой конструкции была сомнительной.
Тогда бойцы решили пойти иным путём и начали максимально усиливать одну единственную мину. Для этого из фанеры, досок или старых труб собирался герметичный каркас, в центр которого помещалась реактивная мина. А всё свободное пространство заливалось тротилом. Иногда масса дополнительной взрывчатки достигала ста килограмм.
В штурмовых частях изобретение быстро прижилось, а солдаты прозвали это чудо-оружие «летающими торпедами». Из-за возросшей массы снаряды летали недалеко, но в городских условиях, когда бой идёт на крайне малом расстоянии, от «торпеды» требовалось по прямой преодолеть максимум пару сотен метров, что она с успехом проделывала. Попадание такого «подарка» в подвал, где укрывался враг, приводило к моментальной ликвидации всего дома. С успехом «торпеды» использовались и для пробития укреплённых дверей бункеров.
Первое по-настоящему массовое применение солдатского изобретения относится к штурму Кёнигсберга, а это было начало 1945 года. Как видно, даже массовое появление самоходных штурмовых орудий не сказалось на популярности «торпед». Совсем наоборот, командование специально выделяло огромные запасы тротила сапёрам для производства этих боеприпасов, которыми затем снабжались штурмовые части. Именно с такими «летающими торпедами» советские части штурмовали в том числе и Берлин.
Интересно, что после Второй мировой войны идея такого использования реактивных боеприпасов не умерла. Вьетнамские партизаны легко протаскивали через непроходимые джунгли уже 122-мм снаряды от «Градов» и прямой наводкой торпедировали позиции американцев практически в упор. Мало кто может быть готов к неожиданному вылету из кустов внушительной ракеты, несущейся прямо на тебя.
Первое по-настоящему массовое применение солдатского изобретения относится к штурму Кёнигсберга, а это было начало 1945 года. Как видно, даже массовое появление самоходных штурмовых орудий не сказалось на популярности «торпед». Совсем наоборот, командование специально выделяло огромные запасы тротила сапёрам для производства этих боеприпасов, которыми затем снабжались штурмовые части. Именно с такими «летающими торпедами» советские части штурмовали в том числе и Берлин.
Интересно, что после Второй мировой войны идея такого использования реактивных боеприпасов не умерла. Вьетнамские партизаны легко протаскивали через непроходимые джунгли уже 122-мм снаряды от «Градов» и прямой наводкой торпедировали позиции американцев практически в упор. Мало кто может быть готов к неожиданному вылету из кустов внушительной ракеты, несущейся прямо на тебя.
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Не приказы были, с карами, что бы не забывали винты снимать.
2. Для Вьетнама были разработаны и переданы вьетконгу специальные станки для 1 выстрела. Вот с них и стреляли. Вполне себе эффективное оружие. На ю-тюбе есть видео его боевого применения со стороны войск ДНР под Авдеевкой в 2014 году. Там накрыли блок-пост ВСУ.