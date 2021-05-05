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Они бомбили нас "сараями"

Они бомбили нас "сараями" (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 19:45
Метки: ВОВ   Великая Отечественная   артиллерия   вторая мировая   ручные пушки   самоделки войны   
442
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Про ручные пушки русских варваров времен ВОВ, про летающие "сараи" и солдатскую смекалку. Есть текст, есть видео. Кому как удобней.

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Метки: ВОВ   Великая Отечественная   артиллерия   вторая мировая   ручные пушки   самоделки войны   
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7  комментариев
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120k
Игорь 2 часа назад
У "Ванюши", М-28 который, деревянный ящик и есть пусковая установка. И запускали их из них. Прямо с земли. А вот в виде "сарая" они летели, когда расчёт забывал стопорные винты убрать, перед пуском. Так что "сараи" летали чисто по безолаберности и до конца войны. Вне зависимости от приказов начальства.
Не приказы были, с карами, что бы не забывали винты снимать.
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64k
Максим 54 минуты назад
А Кёнигсберг это эталонный штурм.. Крепость, которую немцы укрепляли более 5 лет, а Гитлер рассчитывал из неё сделать немецкий Сталинград (и не без оснований, в отличии от Сталинграда который на 41 год был небольшим городком практически без капитальной застройки не считай небольшого квартала Кенигсберг и без дополнительных укреплений был крепостью) задержав там наши войска на месяцы наши взяли моментально.. Потеряв 3 000 солдат.
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
1. Решение на разработку САУ было принято на пленуме артиллерийского комитета 14-15 апреля 1942 года по результатам зимней кампании. Задолго до Сталинграда и выступления немецких САУ
2. Для Вьетнама были разработаны и переданы вьетконгу специальные станки для 1 выстрела. Вот с них и стреляли. Вполне себе эффективное оружие. На ю-тюбе есть видео его боевого применения со стороны войск ДНР под Авдеевкой в 2014 году. Там накрыли блок-пост ВСУ.
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