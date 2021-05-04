Опоссум решил поселиться в необычном месте

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В Австралии мужчина захотел обжарить мясо на гриле, однако сидевший под крышкой опоссум нарушил его планы. Животное решило сделать установку для приготовления пищи своим домом и начало протестовать, когда его попытались выгнать.
Барбекю отменяется.
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