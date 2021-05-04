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Опоссум решил поселиться в необычном месте

Опоссум решил поселиться в необычном месте (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 09:53
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   гриль   животные   опоссум   прикол   
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В Австралии мужчина захотел обжарить мясо на гриле, однако сидевший под крышкой опоссум нарушил его планы. Животное решило сделать установку для приготовления пищи своим домом и начало протестовать, когда его попытались выгнать.

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Метки: Австралия   видео   гриль   животные   опоссум   прикол   
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7  комментариев
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5k
Александр Иванов Час назад
Он там все опоссит и позовёт обосрума.
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345
cana61s 3 минуты назад
Может просто стоит включить гриль? Когда жопку припечет, зверёк сам выскочит.. Здоровья мохнатому, надеюсь дядька ему лопаткой по башке не настучал
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12k
Dmitry Obuhov Полчаса назад
Этот бедняга и так сильно испугался, а мужик его еще сильнее пугает. Если бы он просто отошел подальше, то опоссум бы просто убежал.
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33k
Лесли 🥰 46 минут назад
Ну чего стучишь ирод!)))))))
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8k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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6k
Сгусток позитива Час назад
забавная зверушка
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49k
stabskapitan Час назад
Это не опоссум, а поссум. Опоссумы водятся только в Америках. Учите биологию.
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