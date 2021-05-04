История первого советского робинзона Павла Вавилова

Спустя месяц полярной робинзонады Павлу улыбнулась удача – его заметили с проходящего мимо парохода «Сакко». В этот день Вавилов устроил сигнальный костер из последних дров и понимал, что в случае неудачи может умереть в ближайшие дни. С «Сакко» спустили шлюпку, но она не смогла причалить к берегу из-за больших волн и повернула назад. Отчаянье Павла трудно описать, но у него появилась надежда.



Следующим утром над Белухой появился гидросамолет, но из-за шторма приводниться он не смог. С воздушного судна моряку сбросили тюк с одеждой, сигаретами и продуктами. В нем была также записка, в которой говорилось, что терпящего бедствие непременно заберут с острова, едва это позволит сделать погода.



Самолет прилетал три дня подряд, но безрезультатно. Лишь на четвертый раз летчик, рискуя жизнью, посадил машину на воду у острова и забрал Павла на борт. Всего кочегар с ледокола «Александр Сибиряков» провел на острове 37 суток. После спасения Вавилов не оставил свою профессию и ходил по северным морям всю войну и еще много лет в мирное время.