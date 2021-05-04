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История первого советского робинзона Павла Вавилова

История первого советского робинзона Павла Вавилова (8 фото)

Автор:
04 мая 2021 05:59
Метки: СССР   интересное   история   робинзон   
595
8
Историй, когда человек оказывался на необитаемом острове после кораблекрушения или по чужой воле, известно немало. Но случай, произошедший с советским моряком Павлом Вавиловым, можно считать особым. Этот человек попал не на тропический остров, а на скалистый клочок суши в Карском море – одном из самых суровых на планете.
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Метки: СССР   интересное   история   робинзон   
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2  комментария
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100
Евгений Эдельштейн 2 часа назад
Вот,что я думаю об этом: Не отсюда ли частично взят сюжет интересной книги Дмитрия Чевычелова " Остров на карте не обозначен'?
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10k
Дядя Саша Час назад
Последний герой по-русски
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