Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры

Анатолий Михаханов, весивший 295 килограммов, был одним из самых крупных спортсменов сумо. Он сделал неплохую карьеру на спортивном поприще в Японии, но в 2018 году решил заняться здоровьем и вернулся на родину.
37-летний Анатолий Михаханов родом из Бурятии. Еще в детстве мальчик выделялся своими габаритами среди сверстников.
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На этом фото Михаханову 5-6 лет. Думаем, вы без труда сможете найти его среди одногруппников в детском саду.
В первом классе ребенок весил около сотни килограммов, а к 16 годам ему приходилось сидеть за партой на двух стульях (кстати, это умение после здорово пригодилось молодому спортсмену при частых перелетах).
Ни одна из кроватей не могла выдержать вес юного богатыря, потому спать ему приходилось на полу.
Ни одна из кроватей не могла выдержать вес юного богатыря, потому спать ему приходилось на полу.
Команда сумоистов летит на соревнование
В 1999 году Анатолия заметил руководитель российско-японского проекта по инновациям Заригто Саханов и предложил парню заняться сумо. Тот согласился. Сначала юноша переехал в Санкт-Петербург, а затем - в Японию, где стал прилежно постигать искусство японской борьбы.
В Японии сумоисты очень почитаемы, они хорошо зарабатывают - правда, это относится только к профессионалам. Начинающий борец не получает зарплату, живет в полном затворничестве, т.к. в первый год обучения спортсменам не разрешают покидать стены школы. Денег им также не дают и даже мобильными телефонами пользоваться можно лишь в крайних случаях.
Сумоисты чистят овощи для супа
Практически все время борцы тренируются. Но между тренировками есть время для обязательного отдыха.
Кстати, едят они не так и много. Объемы пищи велики, а вот количество приемов ограничено. Начинающие сумоисты помогают в приготовлении пищи.
Кстати, едят они не так и много. Объемы пищи велики, а вот количество приемов ограничено. Начинающие сумоисты помогают в приготовлении пищи.
Трапеза сумоиста после утренней тренировки: суп из курицы, рис и разные "вкусняшки"
Чтобы пробиться из младшей лиги сумоисты упорно тренируются 2-3 года , а после их заработок будет напрямую зависеть от квалификации. Чем больше выигрываешь соревнований, тем больше заработашь. Удачливым борцам в месяц может посчастливиться заработать до 60 000$ и больше.
Водные процедуры после утренней тренировки
За 8 лет карьеры Михаханов "дослужился" до ранга "Макусита", т.е. вошел в третью лигу. В 2017 году в весе 285 кг он стал самым тяжёлый сумоистом в истории спорта. В Японии Михаханова прозвали "Северное Сияние".
В 2018 году спортсмен решил оставить карьеру и вернуться на родину в Бурятию. Пришло время позаботиться о себе и своем здоровье.
Тогда же в Токио состоялась особая церемония - обрезание причёски, которую носят только сумоисты.
Тогда же в Токио состоялась особая церемония - обрезание причёски, которую носят только сумоисты.
Пусок, который смягчает удары при падении, обрезают, что знаменует завершение карьеры сумоиста.
Сейчас Михаханов возвращается к нормальному весу. Ему уже удалось сбросить 112 килограммов. На этом Анатолий останавливаться не планирует и продолжает худеть дальше.
Если сравнить с тем, как он выглядел в своем предельном весе, то разница ощутима! Сейчас бывший сумоист занимается общественной деятельностью, много путешествует и посещает популярные ток-шоу.
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Каждая школа может иметь 1 или 2 иностранца, если память не изменяет. Плюс язык, чужая культура. В общем однозначно красавец, смотрел передачу про него несколько лет назад.