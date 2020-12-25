Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры

В Японии сумоисты очень почитаемы, они хорошо зарабатывают - правда, это относится только к профессионалам. Начинающий борец не получает зарплату, живет в полном затворничестве, т.к. в первый год обучения спортсменам не разрешают покидать стены школы. Денег им также не дают и даже мобильными телефонами пользоваться можно лишь в крайних случаях.