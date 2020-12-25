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Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры

Человек-гора: как выглядит бурятский сумоист Михаханов после окончания карьеры (18 фото)

Автор:
25 декабря 2020 14:24
Сообщество : Спорт
Метки: Михаханов   Японии   борьба   весы   до и после   спорт   сумо   
3587
18
Анатолий Михаханов, весивший 295 килограммов, был одним из самых крупных спортсменов сумо. Он сделал неплохую карьеру на спортивном поприще в Японии, но в 2018 году решил заняться здоровьем и вернулся на родину.
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Метки: Михаханов   Японии   борьба   весы   до и после   спорт   сумо   
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17  комментариев
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537
Максим 2 часа назад
Учитывая те ограничения, которые накладываются на иностранных бойцов, конечно он красавец.
Каждая школа может иметь 1 или 2 иностранца, если память не изменяет. Плюс язык, чужая культура. В общем однозначно красавец, смотрел передачу про него несколько лет назад.
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3k
Bhaal 4 минуты назад
Любимый сумоист моего детства
Любимый сумоист моего детства
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369
Serg Dex 7 минут назад
Вот это вот спортом мог только назвать чей-то больной мозг, японцы известные извращенцы.
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219
Борис Колесниченко 16 минут назад
Он молодец, добился своего. Но спортом это назвать сложно, скорее шоу, еще и вредно для здоровья.
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13k
Дмитрий Полчаса назад
Немного побаяню

Ссылка www.youtube.com
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174
palkatootaja Дмитрий 13 минут назад
Хахаха "Сумашедший дом, я не могу!" ;D
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29k
Korolev Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий удален
0
5k
SR Полчаса назад
Скорее, человек-куча.
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1k
zenon Час назад
Если всё похудение пойдёт такими темпами, то скоро его из-за ручки швабры не будет видно.
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Вот интересно: а куда деть растянувшуюся кожу?
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13k
Hairy. Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 53 минуты назад
Чик-чик.
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37k
Сергей Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 39 минут назад
Сварит и съест.
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8k
Андрей Иванов Час назад
Вся фишка сумо в древности это скинуть противника на колья вокруг татами. И чем жирнее борец тем меньше шансов его сдвинуть. Ну а коли не повезло, самураи позабавятся видом кишок и кровищи. Так что все тренировки где то около кастрюль и сковородок.
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8k
Бендер Родригес Андрей Иванов Час назад
Ну кто бы сомневался! "Выжеспец"в вопросах истории Японии и истории сумо в частности.
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25k
Aqueronte 2 часа назад
Шоу уродов эти сумотори.
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2k
CHYCMYMPUK 2 часа назад
Молодец, мужик!
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