Подборка интересных исторических ретро фотографий.
2.
Самый большой корабль XIX века - Левиафан, Нью-Йорк, 1859 год
3.
Празднование победы над фашистскими войсками в Москве на Красной Площади - 9 мая 1945 года
4.
Завод Форд, конец 1960-х годов
5.
Арнольд Шварценеггер, 1975 год
7.
Газировка с сиропом. Москва, 1983 год
8.
Элегантная Клаудия Шиффер в платье от Valentino, 1995 год
9.
Новогодняя вечеринка, 1960-х
10.
Девичник 1920-х годов
11.
Знаменитые мафиози. Меер Лански, Аль Капоне, Ники Джонсон с корешами. Атлантик-Сити. США. Апрель 1929 г.
12.
Сальвадор Дали, 1947 год
13.
Анатолий Собчак танцует с Клаудией Шифер, Санкт-Петербург, 1996 год
15.
Сан-Франциско. 1956 год
16.
Велосипед "Ветерок", мальчик и котёнок. Москва. Второй Раушский переулок. 1958 год
17.
Елена Малышева (слева)
18.
Реставрация Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. 1979 год
19.
Ужин в ресторане «Окна в мир» на вершине Северной башни Всемирного торгового центра, Нью-Йорк, 1993 год
20.
Завод Порше 911 в Штуттгарте, 1970 год
21.
Человек-ракета, 1934 год
22.
Тренировка на пожарной станции Мальмё, Швеция, 1905 год
23.
Совместные тренировки перед стыковкой "Союза" и "Аполлона", 1975 год, Хьюстон
24.
Страж Моны. Лувр. 1971 год
25.
Роберт Уодлоу, самый высокий человек в своем родном городе Альтон, штат Иллинойс, 1939 год
26.
Автомобиль тестируют на устойчивость к удару молнии подавая разряд в 3 млн. вольт, 1942 год
27.
Паровоз движется по затопленной улице во время наводнения в Бостоне, 1915 год.
28.
Дирижабль Columbia пролетает над вершиной Эмпайр Стейт Билдинг, 1931 год
29.
Городской транспорт в Мюнхене, Германия, 1944 год
30.
Танец на небоскрёбе, США, 1926 год
31.
Иранские стюардессы до Исламской революции
32.
Стюардесса американских авиалиний, 1967 год
33.
Молочные коктейли для всей семьи в жаркий солнечный день, Флорида, 1967 год
34.
Наглядная агитация, Иваново, 1975 год. "Невесты" не поделили чего–то в туалете
35.
Ковер-самолет на Лубянке, 1957 год
36.
Китоглав из берлинского зоопарка переживает бомбежки в ванной у медсестры, 1945 год
37.
Оружейный магазин в Челябинске. Российская империя. «Дикий Запад», который мы потеряли.
38.
На пляже Ипанема, Рио–де–Жанейро, 1990 год
39.
Прототип сверхзвукового пассажирского самолета Boeing 2707, 1970 год, США
Авторский пост
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