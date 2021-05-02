Судьба маленьких «фюреров» гитлеровской Европы

Всем известно, что Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в бункере рейхсканцелярии. Но какова судьба и конец других фашистских, полуфашистских и прочих диктаторов-сателлитов, союзников и соратников Гитлера?
Главный его соратник и союзник - это конечно итальянский дуче-фюрер Бенито Муссолини. К власти из фашистских диктаторов он пришел первым, после марша на Рим (1922) и срежиссированных выборов (1924). С начала 30-х годов приступил к расширению провозглашённой им империи: захватил Эфиопию (1936) и Албанию (1939). Принял участие в немецкой оккупации Франции (1940), Югославии (1941). С 1940 года направил итальянские войска против сил Великобритании и Франции в их африканских колониях. С началом войны с СССР отправил на Восточный фронт «Экспедиционный итальянский корпус в России» - 62 тысячи солдат и офицеров. Летом 1942 года корпус увеличился до армии – 235 тысяч человек.
В 1941 году итальянские войска в Ливии потерпели поражение, ситуацию выправила помощь Гитлера – Африканский корпус генерала Роммеля. В мае 1943 года немецко-итальянские войска в Африке были полностью разгромлены, а в России 8-я Итальянская армия практически уничтожена, что вызвало в Италии кризис власти. Муссолини был арестован заговорщиками-военными и смещен со всех постов. Но по приказу Гитлера немецкий диверсант Отто Скорцени выкрал дуче и уже в середине сентября тот вернулся в Италию при поддержке немецкой армии, пытавшейся выбить высадившиеся на полуострове британские и американские войска. Руководил Итальянской социальной республикой, уже полностью марионеточным государством, полностью зависимым от нацистской Германии и ее армии.
27 апреля 1945 года пытался бежать в Германию, но был пойман итальянскими партизанами. На следующий день без суда был расстрелян. Трупы Муссолини, его любовницы Клары Петаччи и еще трех его приближенных привезли в Милан и подвесили за ноги для всеобщего обозрения на площади Лорето. Муссолини был единственным диктатором Второй Мировой войны с которым расправился свой же народ.
Правитель Венгерского королевства (1920-1944). Придерживался прогерманской ориентации. В союзе с Гитлером отхватил часть территории Чехословакии, участвовал в войне против Югославии. 27 июня 1941 года объявил войну СССР, отправил против воинские контингенты общей численностью до 250 тыс. человек.
В 1944 году после захвата Венгрии войсками СС стал практически марионеткой Гитлера. После войны перебрался в Португалию. Умер в 1957 году в возрасте 88 лет в достатке и довольстве. Судим не был.
Фактический правитель Румынии, премьер-министр (1940-44 гг) . С осени 1940 года передал нефтедобывающую промышленность Румынии под контроль Германии. Отправил на войну с СССР более 220 тыс. румынских солдат.
В 1944 году был свержен восставшим народом, арестован и выдан советскому правительству, которое после войны передало его румынским властям. Расстрелян по приговору суда.
Главнокомандующий армией Финляндии (1939-1946), президент Финляндии (1944-1946). В начале Великой Отечественной войны воевал на стороне Германии, блокируя своими войсками Ленинград с севера. Добровольцы из Финляндии воевали в батальоне ваффен-СС «Нордост».
В 1944 году Финляндия заключила мир с СССР и союзниками, и начала боевые действия против Германии. Маннергейм после войны избежал судебного преследования. Умер в 1951 году.
Глава испанского государства (1939-1975). Пришёл к власти при активной военной помощи Германии. Испания официально не объявляла войну союзникам, однако Франко направил одну дивизию добровольцев на Восточный фронт. Поддерживал Германию больше экономически: через Испанию Гитлер получал латиноамериканскую нефть.
После войны Испания по инициативе Франко стала прибежищем для многих деятелей диктаторских режимов. К суду не привлекался, умер в 1975-м в возрасте 82 лет.
Премьер-министр Португалии (1932-1968). В 1930-х годах дистанцировался от гитлеровской Германии, хотя поддерживал отношения с Франко. Португалия не принимала прямого участия в войне, хотя оказывала различные услуги обеим сторонам конфликта. Союзникам позволила пользоваться своей военной базой на Азорских островах. Германии поставляла вольфрам, плюс служила для неё транзитным хабом.
Режим Салазара пережил войну, вопросов к нему не возникало. Скончался в мире и почёте в возрасте 81 года.
Диктатор Хорватии (1941-1945). Пришёл к власти благодаря нападению Гитлера на Югославию и её расчленение на ряд зависимых от Германии государств. Воевал в основном против югославской партизанской армии. Тем не менее, направил на Восточный фронт, в помощь вермахту, один добровольческий полк. Также три дивизии воевали с Красной Армией на территории Хорватии. Во главе т.н. Независимого государства Хорватия организовал геноцид сербов. После войны скрывался в Европе, затем перебрался в Латинскую Америку, где стал советником по безопасности президента Аргентины Хуана Перона. После покушения (1957) переехал в Испанию, умер в 1959 году. Судим не был.
Эти фашистские диктаторы хоть и были союзниками нацистской Германии, но все-таки вели собственную, какую-никакую собственную независимую политику. Спорили и не соглашались с Гитлером, в конце войны стали искать мира с союзниками. Пример Маннергейма налицо. Но кроме них в оккупированной Европе было и десяток других «фюреров», которых и диктаторами сложно назвать – обычные куклы-марионетки идущие в кильватере германской политики и держащиеся у власти исключительно на немецких штыках.
Глава марионеточного Французского государства (1940-1944), т.е. части Франции, которая не вошла в Третий Рейх. Содействовал формированию добровольческого легиона, отправленного в 1941 году под Москву.
Приговорён к расстрелу, который заменили пожизненным заключением.
Премьер-президент марионеточного правительства Норвегии (1942-1945). По сути пешка в руках главы германской администрации Норвегии Йозефа Тербовена. За время войны из норвежцев сформированы 2 дивизии ваффен-СС.
Расстрелян после войны по приговору суда. Его фамилия стала нарицательной – «квислингами» стали во многих странах звать предателей.
Глава марионеточного правительства Нидерландов (1942-1945 гг). Хотя Гитлер объявил Мюссерта «лидером нидерландского народа», на самом деле был помощником рейхскомиссара Нидерландов Артура Зейсс-Инкварта (бывший канцлер Австрии). Как и прочие содействовал формированию частей ваффен-СС. В годы оккупации по приказу Мюссерта были арестованы тысячи голландцев. Немцы не полностью доверяли Мюссерту, в частности, потому что он не поддерживал массовые убийства евреев.
7 мая 1945 года был арестован. Писал из тюрьмы о своём секретном изобретении в области морских перевозок, просил о встрече с президентом США Трумэном, но получил отказ. 7 мая 1946 года Антон Адриан Мюссерт был расстрелян.
Войтех Тука - премьер-министр Словакии (1939-1944). Марионеточное государство было создано Германией в ходе раздела Чехословакии. По требованию Гитлера отправил две дивизии на Восточный фронт.
Приговорён к смертной казни, умер до исполнения приговора в августе 1946-го. Предшественник Туки на посту премьера, а затем президент Словакии (1939-1945) Йозеф Тисо, главный вождь словацких националистов, был выдан американцами Чехословакии и повешен в апреле 1947 года.
Глава «правительства национального спасения Сербии» (1941-1944) –очередным марионеточным государством созданным немцами во время войны. . Сформированные в Сербии части ваффен-СС использовались основном на территории Югославии для борьбы с партизанским движением.
Был передан британцами югославским властям, в феврале 1946-го во время судебного процесса выбросился из окна.
Греческий генерал турецкого происхождения. 23 апреля 1941 года в нарушение приказа греческого главнокомандующего подписал с представителями немецкого и итальянского командования акт о капитуляции греческих войск, после чего стал первым премьер-министром марионеточного правительства оккупированной Греции (1941—1942). Его преемником на этом посту был Константинос Логофетопулос.
В 1945 году греческим судом приговорён к смерти. Приговор был заменён на пожизненное заключение. Умер от лейкемии в мае 1948 года. Константинос Логофетопулос в 1944 году бежал в Германию, захвачен в плен американцами, которые выдали его в 1946 году греческим властям. Осуждён к пожизненному заключению, в 1951 году освобождён. Умер в 1961 году в возрасте 83 лет.
Источник:
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