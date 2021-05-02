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Судьба маленьких «фюреров» гитлеровской Европы

Судьба маленьких «фюреров» гитлеровской Европы (13 фото)

Автор:
02 мая 2021 20:00
Метки: война   европа   история   факты   
673
13

Всем известно, что Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в бункере рейхсканцелярии. Но какова судьба и конец других фашистских, полуфашистских и прочих диктаторов-сателлитов, союзников и соратников Гитлера?

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Метки: война   европа   история   факты   
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