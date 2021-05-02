Судьба маленьких «фюреров» гитлеровской Европы

Главный его соратник и союзник - это конечно итальянский дуче-фюрер Бенито Муссолини. К власти из фашистских диктаторов он пришел первым, после марша на Рим (1922) и срежиссированных выборов (1924). С начала 30-х годов приступил к расширению провозглашённой им империи: захватил Эфиопию (1936) и Албанию (1939). Принял участие в немецкой оккупации Франции (1940), Югославии (1941). С 1940 года направил итальянские войска против сил Великобритании и Франции в их африканских колониях. С началом войны с СССР отправил на Восточный фронт «Экспедиционный итальянский корпус в России» - 62 тысячи солдат и офицеров. Летом 1942 года корпус увеличился до армии – 235 тысяч человек.

В 1941 году итальянские войска в Ливии потерпели поражение, ситуацию выправила помощь Гитлера – Африканский корпус генерала Роммеля. В мае 1943 года немецко-итальянские войска в Африке были полностью разгромлены, а в России 8-я Итальянская армия практически уничтожена, что вызвало в Италии кризис власти. Муссолини был арестован заговорщиками-военными и смещен со всех постов. Но по приказу Гитлера немецкий диверсант Отто Скорцени выкрал дуче и уже в середине сентября тот вернулся в Италию при поддержке немецкой армии, пытавшейся выбить высадившиеся на полуострове британские и американские войска. Руководил Итальянской социальной республикой, уже полностью марионеточным государством, полностью зависимым от нацистской Германии и ее армии.

27 апреля 1945 года пытался бежать в Германию, но был пойман итальянскими партизанами. На следующий день без суда был расстрелян. Трупы Муссолини, его любовницы Клары Петаччи и еще трех его приближенных привезли в Милан и подвесили за ноги для всеобщего обозрения на площади Лорето. Муссолини был единственным диктатором Второй Мировой войны с которым расправился свой же народ.