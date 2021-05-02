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Подборка гифок на различный вкус.
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Авторский пост
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Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
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Не ведитесь. Ножи, ножницы ещё нормально точат, а вот свёрла... Сверла, после десятого, особенно если они разного диаметра, на абразиве образуется яма и свёрла точаться криво.