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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
02 мая 2021 07:39
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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Евгений 6 часов назад
Не ведитесь. Ножи, ножницы ещё нормально точат, а вот свёрла... Сверла, после десятого, особенно если они разного диаметра, на абразиве образуется яма и свёрла точаться криво.Посмотреть
Не ведитесь. Ножи, ножницы ещё нормально точат, а вот свёрла... Сверла, после десятого, особенно если они разного диаметра, на абразиве образуется яма и свёрла точаться криво.


Не ведитесь. Ножи, ножницы ещё нормально точат, а вот свёрла... Сверла, после десятого, особенно если они разного диаметра, на абразиве образуется яма и свёрла точаться криво.
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