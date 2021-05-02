Это какой-то чертов Джейсон Борн

Водителя зовут Лео Принсло, и у него стрелковая школа в ЮАР



У этого мужика водителя действительно стальные бейцы. Поразительное хладнокровие и собранность. Как жаль, что там со стороны не засняли, что происходит.



Напарник у него тоже поразительно хладнокровный. Только в другом смысле.