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Это какой-то чертов Джейсон Борн

Это какой-то чертов Джейсон Борн (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 мая 2021 06:28
Метки: Джейсон Борн   видеорегистратор   смартфон   
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Запись с видеорегистратора из машины вооруженных охранников, перевозящих смартфоны. (это в ЮАР.) На их транспорт напали злоумышленники на двух автомобилях, стреляли из автоматического оружия. Водитель машины со смартфонами неоднократно протаранил машины нападавших, после чего выскочил из машины с оружием, чтобы отстреливаться. В итоге нападавшие сбежали.

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Метки: Джейсон Борн   видеорегистратор   смартфон   
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7  комментариев
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3k
Олег Белов Час назад
Нападение на машины перевозящая телефоны! Не золото, не деньги или брильянты, а телефоны. Вот от этого офигиваю. Похоже у них там наши 90тые.
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6k
vitenok 21 минуту назад
Мне нравится, как автор сразу разглядел спеца. Спец спеца видит издалека, как говорится. Так и представляю, сурово сжатые губы бывалого шестиклассника, усталый с прищуром взгляд, затекшая от долгого сидения на диване жопа, мгновенное понимание ситуации, и опыт, основанный на просмотре всех частей Джона уика...
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15k
Maks Es Час назад
Капитализм как он есть.
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