Это какой-то чертов Джейсон Борн

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Запись с видеорегистратора из машины вооруженных охранников, перевозящих смартфоны. (это в ЮАР.) На их транспорт напали злоумышленники на двух автомобилях, стреляли из автоматического оружия. Водитель машины со смартфонами неоднократно протаранил машины нападавших, после чего выскочил из машины с оружием, чтобы отстреливаться. В итоге нападавшие сбежали.
Водителя зовут Лео Принсло, и у него стрелковая школа в ЮАР
У этого мужика водителя действительно стальные бейцы. Поразительное хладнокровие и собранность. Как жаль, что там со стороны не засняли, что происходит.
Напарник у него тоже поразительно хладнокровный. Только в другом смысле.
У этого мужика водителя действительно стальные бейцы. Поразительное хладнокровие и собранность. Как жаль, что там со стороны не засняли, что происходит.
Напарник у него тоже поразительно хладнокровный. Только в другом смысле.
Это ЮАР, где убить могут за кроссовки. Одна из самых опасных стран в мире. Охранник понимал, что мирно уйти не получится, если захватят, то гарантированная смерть. Надо сражаться.
Судя по внешности, он бывший военный или коп. Опять же, возможно уже бывал в переделках. Виден опыт.
Судя по внешности, он бывший военный или коп. Опять же, возможно уже бывал в переделках. Виден опыт.
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Метки: Джейсон Борн видеорегистратор смартфон
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