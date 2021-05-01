Если ты был ребёнком в 60-ые,70-ые,80-ые,90-ые годы...

В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушек безопасности. Поездка на телеге, запряженной лошадью, в теплый летний день была несказанным удовольствием. Наши кроватки были раскрашены яркими красками с высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с лекарствами, двери часто не запирались, а шкафы не запирались никогда.
Мы пили воду из колонки на углу, а не из пластиковых бутылок. Никому не могло прийти в голову кататься на велике в шлеме. Ужас.
Часами мы мастерили тележки и самокаты из досок и подшипников со свалки, а когда впервые неслись с горы, вспоминали, что забыли приделать тормоза. После того, как мы въезжали в колючие кусты несколько раз, мы разбирались с этой проблемой. Мы уходили из дома утром и играли весь день, возвращаясь тогда, когда зажигались уличные фонари, там, где они были. Целый день никто не мог узнать, где мы. Мобильных телефонов не было! Трудно представить.
Мы резали руки и ноги, ломали кости и выбивали зубы, и никто ни на кого не подавал в суд. Бывало всякое. Виноваты были только мы и никто другой. Помните? Мы дрались до крови и ходили в синяках, привыкая не обращать на это внимания. Мы ели пирожные, мороженое, пили лимонад, но никто от этого не толстел, потому что мы носились и играли целыми днями.
Из одной бутылки пили несколько человек, и никто от этого не умер. У нас не было игровых приставок, компьютеров, 165 каналов спутникового телевидения, компакт дисков, сотовых телефонов, интернета, мы неслись смотреть мультфильм всей толпой в ближайший дом, ведь видиков тоже не было!
Каждый хоть раз записался на футбол, хоккей или волейбол, но не все попали в команду. Те, кто не попали, научились справляться с разочарованием. Некоторые ученики не были так сообразительны, как остальные, поэтому они оставались на второй год. Контрольные и экзамены не подразделялись на 10 уровней, и оценки включали 5 баллов теоретически, и 3 балла на самом деле. На переменах мы обливали друг друга водой из старых многоразовых шприцев!
Наши поступки были нашими собственными. Мы были готовы к последствиям. Прятаться было не за кого. Понятия о том, что можно откупиться от ментов или откосить от армии, практически не существовало.
Родители тех лет обычно принимали сторону закона, можете себе представить?! Это поколение породило огромное количество людей, которые могут рисковать, решать проблемы и создавать нечто, чего до этого не было, просто не существовало. У нас была свобода выбора, право на риск и неудачу, ответственность, и мы как-то просто научились пользоваться всем этим. Если вы один из этого поколения, я вас поздравляю. Нам повезло, что наше детство закончилось до того, как правительство купило у молодежи свободу за ролики, мобилы, фабрику звезд и классные сухарики.
С их общего согласия. Для их же собственного блага. На самом деле в мире не семь чудес света, а гораздо больше. Просто мы с вами к ним привыкли и порой даже не замечаем. Ну, разве не чудо - первое советское средство после бритья? Помните? Кусочки газеты... А такое чудо, как тюнинг автомобиля Москвич-412? Помните? 5-копеечные монеты по периметру лобового стекла, меховой руль, эпоксидная ручка коробки передач с розочкой и, естественно, милицейская фуражка на заднем стекле.
Пирожок с повидлом - ну разве не чудо? Никогда не угадаешь, с какой стороны повидло вылезет! А такое чудо- авоська с мясом за форточкой? Помните: полез доставать - пельмени упали! А вот этот чудесный мамин развод: "Я тебе сейчас покупаю, но это тебе на день рождения"?! Или вот эта волшебная бабушкина фраза на прощание: "Только банки верните!" А холодильник ЗИЛ помните, вот с такой ручкой? Это же "однорукий бандит"! Дергаешь ручку - сыплются банки!
Бесплатная медицина - это тоже чудо. Врач один, очереди две - одна по талонам, другая - по записи. А еще и третья была: "Я только спрошу!" Маленькое окошко из кухни в ванную - что там смотреть, объясните? Обувная ложка - лошадка? Зубной порошок - чистит как зубы, так и серебро? Писающий мальчик на двери туалета? Телевизор "Рубин" - берешь пассатижи и. ?? Молоко в треугольных пакетах? А вы говорите: "Семь чудес света!"
Мы раньше много чего делали такого, что сейчас и в голову не придет делать. Более того, если ты сегодня хоть раз сделаешь то, что тогда делал постоянно - тебя не поймут, а могут и за сумасшедшего принять. Ну вот, например, автоматы с газированной водой. Там еще был стакан граненый - один на всех! Сегодня никому и в голову не придет пить из общего стакана! Сегодня его украдут через пять секунд после установки автомата, ровно за три секунды до того, как утащат и сам автомат! А раньше ведь все пили из этих стаканов. обычное дело!
И ведь никто не боялся подхватить какую-нибудь заразу? Кстати, эти стаканы использовали для своих дел местные пьяницы. И, представьте себе, вы только представьте это - они возвращали стакан на место!
Не верите? А тогда - обычное дело! А люди вешающие простыню на стену, выключающие свет и бормочущие что-то себе под нос в темноте. Секта? Нет, обычное дело! Раньше в каждом доме проходила церемония, которая называлась - задержите дыхание - диафильм! Помните это чудо?! У кого сейчас работает проектор диафильмов? Дым валит, едкий запах по всей квартире. Дощечка такая с письменами. Что вам представляется?
Индийский великий жрец Арамонетригал? На самом деле это выжигание. Обычное дело! Миллионы советских детей выжигали открытки мамам на 8 Марта - мамочка, поздравляю с международным женским днем. Желаю тебе мирного неба над головой, а твоему сыну - велосипед? А еще все сидели в ванной, причем на опущенном стульчаке, причем в темноте и светил там только красный фонарь... Догадались? Обычное дело- печатали фотографии.
Вся наша жизнь на этих черно-белых фотографиях, отпечатанных собственными руками, а не бездушным дядькой из Кодак... Ну, вы же помните. Что такое фиксаж? Девчонки, а вы помните резиночки? Удивительно, но ни один мальчишка на свете не знает правила этой игры! А сбор макулатуры в школе? До сих пор мучает вопрос - зачем?
Да, это мы были такими, а вот такими мы стали:
1. По ошибке ты печатаешь свой пароль системного доступа на микроволновке;
2. У тебя список из 15 номеров, чтобы связаться со своей семьей, которая состоит из 3 человек;
3. Ты отправляешь e-mail своему коллеге, что сидит в соседнем кабинете;
4. Ты потерял контакт со своими друзьями или семьей, потому что у них нет адреса электронной почты;
5. После рабочего дня ты возвращаешься домой и отвечаешь по телефону так, словно ты еще на работе;
7. Ты впадаешь в состояние паники, если вышел из дома без мобильного телефона, и ты возвращаешься за ним;
8. Ты просыпаешься утром и первая вещь, которую ты делаешь - подсоединяешься к Интернет, даже до того, как выпьешь кофе;
9. Сейчас ты читаешь этот текст, ты с ним согласен и улыбаешься;
10. Еще хуже, ты уже знаешь, кому ты перешлешь это сообщение;
11. Ты слишком увлечен, чтобы заметить, что номер 6 в этом списке отсутствует;
12. Тебе понадобилась лишь секунда, чтобы пробежать еще раз по сообщению и убедиться, что номера 6 действительно нет.
Источник:
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Понравилось39
ж/д переезд, рядом со средней школой №1
ж/д переезд, рядом со средней школой №1
город Невельск, Сахалинская область
ж/д переезд, рядом со средней школой №1
1965 года рождения.
И я люблю СССР - это великая страна, где сын деревенского столяра мог стать академиком и получить нобелевскую премию за НАУКУ!!!
https://cameralabs.org/11847-fotograf-ed-van-der-elsken-vlyubljonnaya-kamerahttps://cameralabs.org/11847-fotograf-ed-van-der-elsken-vlyubljonnaya-kamera
Поздравляю, у вас задержка в развитии если ты сорок лет ребёнок.