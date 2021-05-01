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Если ты был ребёнком в 60-ые,70-ые,80-ые,90-ые годы...

Если ты был ребёнком в 60-ые,70-ые,80-ые,90-ые годы... (14 фото)

Автор:
01 мая 2021 15:35
Сообщество : Cavok
Метки: СССР   воспоминания   детство   
1097
14

В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушек безопасности. Поездка на телеге, запряженной лошадью, в теплый летний день была несказанным удовольствием. Наши кроватки были раскрашены яркими красками с высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с лекарствами, двери часто не запирались, а шкафы не запирались никогда.

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Метки: СССР   воспоминания   детство   
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17  комментариев
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13k
Patmaz 3 часа назад
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13k
Yasen_Perec 23 минуты назад
5-й пункт не догнал, как можно сказать, что я ещё на работе, если мне позвонили и я разговариваю с домашнего?
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266
Семён Полчаса назад
Чё такое "пароль системного доступа"?
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1
Kim27RUS 43 минуты назад
Комментарий к фото
город Невельск, Сахалинская область
ж/д переезд, рядом со средней школой №1
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1
Kim27RUS 45 минут назад
Комментарий к фото
город Невельск, Сахалинская область
ж/д переезд, рядом со средней школой №1
город Невельск, Сахалинская область
ж/д переезд, рядом со средней школой №1
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9k
Schandmaul Час назад
афтар иди ты знаешь куда? может быть мы дожили до наших лет просто потому что нам повезло? я двух друзей похорнил в детстве, тоже игрались, "Наши кроватки были раскрашены яркими красками с высоким содержанием свинца" конечно ничего страшного, но как удивляемся, почему у знакомых в 40 лет кто то раком заболел, хоть не пил и не курил.. Гуляли весь день где попало и никто не знал где, вот раздолье всяким Чикатилам и Сливко..
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220
Sandmann Час назад
Просто спасибо!
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925
sedoisever 2 часа назад
Половина из списка: "такими мы стали" – чушь. А написать: "Правительство купило у молодежи свободу за ролики, мобилы... может только какой-нибудь наивный протестун. У молодёжи мало свободы? Её у неё с перебором.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Как же лайкодрочеры любят этот текст. Раз в пару месяцев всплывает
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−54
Vovan RomaXz 2 часа назад
те кто пишет "Мы при СССР" как правило паспорт получили в 2014 году или позже :)
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21k
Ваня 2 часа назад
последняя фото явно не из союза...
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−54
Vovan 2 часа назад
>>Если ты был ребёнком в 60-ые,70-ые,80-ые,90-ые годы...
Поздравляю, у вас задержка в развитии если ты сорок лет ребёнок.
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12k
albedo 3 часа назад
Эх, всегда вспоминаю
Ссылка youtu.be
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Один вопрос: причем здесь авиация?
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