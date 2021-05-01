Если ты был ребёнком в 60-ые,70-ые,80-ые,90-ые годы...

Да, это мы были такими, а вот такими мы стали:

1. По ошибке ты печатаешь свой пароль системного доступа на микроволновке;

2. У тебя список из 15 номеров, чтобы связаться со своей семьей, которая состоит из 3 человек;

3. Ты отправляешь e-mail своему коллеге, что сидит в соседнем кабинете;

4. Ты потерял контакт со своими друзьями или семьей, потому что у них нет адреса электронной почты;

5. После рабочего дня ты возвращаешься домой и отвечаешь по телефону так, словно ты еще на работе;

7. Ты впадаешь в состояние паники, если вышел из дома без мобильного телефона, и ты возвращаешься за ним;

8. Ты просыпаешься утром и первая вещь, которую ты делаешь - подсоединяешься к Интернет, даже до того, как выпьешь кофе;

9. Сейчас ты читаешь этот текст, ты с ним согласен и улыбаешься;

10. Еще хуже, ты уже знаешь, кому ты перешлешь это сообщение;

11. Ты слишком увлечен, чтобы заметить, что номер 6 в этом списке отсутствует;

12. Тебе понадобилась лишь секунда, чтобы пробежать еще раз по сообщению и убедиться, что номера 6 действительно нет.