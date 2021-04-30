«В стране много лет воруют, врут и богу молятся»

Саратовская пенсионерка попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина, чтобы власти «убавили вранье»Пожилая женщина обратилась к Володину с просьбой: «Пожалуйста, прикрути все краники, чтобы не врали. Воруют миллиарды. Вот Пенза, вот обыск, вот 500 миллионов. Это как? Так что, кругом глухонемые? Или вот объявили в федеральный розыск нашего Прокопенко? Он как там, не голодает? Хорошо живет?