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«В стране много лет воруют, врут и богу молятся»

«В стране много лет воруют, врут и богу молятся» (1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 15:03
Метки: власть   володин   народ   саратов   

Саратовская пенсионерка попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина, чтобы власти «убавили вранье»Пожилая женщина обратилась к Володину с просьбой: «Пожалуйста, прикрути все краники, чтобы не врали. Воруют миллиарды. Вот Пенза, вот обыск, вот 500 миллионов. Это как? Так что, кругом глухонемые? Или вот объявили в федеральный розыск нашего Прокопенко? Он как там, не голодает? Хорошо живет?

Пепелац

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Метки: власть   володин   народ   саратов   
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7k
Rus77 3 часа назад
Заднеприводный Славик Володин - такой же вор как и всё его окружение...
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7k
Андрей А Час назад
Когда обычный чиновник спиз@@@ил один миллиард-это:
83 года работы с зарплатой 1миллион в месяц.
1631 год работы со средней зарплатой по стране в 51тыс. рублей
6424 года работы с минимальной зарплатой
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8k
Шурум-бурум Час назад
ой, опять этот мудак светанулся) и этого мудака какие-то долбообы хотят в президентское кресло сука посадить...
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19k
Не местный Час назад
Ну все бабушку посадят как экстремиста!
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8k
Andrei Час назад
А как, интересно вы определяете, кто из говорящих правду "бубушка молодец", а кто "иностранный агент"?
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29k
Головасыр коричнештанник Andrei 6 минут назад
простой русский народ на бунт встаёт поздно и без лидера. терпим пока и ваших и наших
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
это бабушка ещё "вежливая" , некоторых чиновников хочется поймать и бить по наглой жирной морде и задавать не удобные вопросы. некоторые просто берега потеряли.
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13k
Lynx 2 часа назад
Бабуля сильно осведомлена для спонтанных речей и своих лет. Эмоций нет - так не говорят в сердцах. Заготовка.
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7k
Перст Указующий Lynx 57 минут назад
количество эмоций у всех разное
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13k
Lynx Перст Указующий 48 минут назад
*эмоций* мн. ч.
Правильно - у всех разнЫЕ.
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37k
dima423 2 часа назад
оппозиционерка блин)) соболь такая наверно будет в 90 лет) все ей не так, по факту то че она нового сказала? Рассказала бы какая у нее пенсия, на что не хватает...а то небось еще внукам денежку пересылает) ну воруют...а когда не воровали? сама ж говорит в детстве зерно в штанах воровала)
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119k
arek14 dima423 13 минут назад
Бывший директор ФСИН Александр Реймер вышел по УДО. Посадили на 8 лет, отсидел 3 в колонии, работая библиотекарем. Украл 2,7 млрд рублей на закупке электронных браслетов
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55k
Почитатель стекломоя 2 часа назад
У начальника службы кадров МВД, нашли две тонны денег https://zen.yandex.ru/media/ss2/u-nachalnika-slujby-kadrov-mvd-nashli-dve-tonny-deneg-608664511ae7ef64beaba95fhttps://zen.yandex.ru/media/ss2/u-nachalnika-slujby-kadrov-mvd-nashli-dve-tonny-deneg-608664511ae7ef64beaba95f
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Ну а что бабушка хотела? Раньше за зёрнышки в труселях, могли по законом военного времени и к стенке поставить, но воровали же... А теперь, когда за это не стреляют, более того, даже наградить могут и неужели не будут воровать?
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Да и воровать то в прямом смысле этого слова не надо - просто выпиши себе зарплату в несколько десятков миллионов баксов в год и наслаждайся жизнью... Всё же законно.
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Просто бабуся так и не поняла, что всё началось с зёрнышек во время войны, потом чиновникам усиленные продпайки, потом после войны - отдельные квартиры, машины, потом дальше больше - чайки, госдачи, персональные санатории, повышенная пенсия. Потом возможность приватизировать всё что хочешь. Теперь миллионные зарплаты в долларах. Что изменилось то?
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21k
Юрьевич Час назад
Минусы конечно наставят, но всё-таки выскажусь. Вся ТРАГЕДИЯ нашей жизни в том, что эта бабушка ничем не лучше того самого прокопенко... Бабушка, в молодости в время войны, на току к себе в труселя отсыпала горсть зерна, а прокопенко сейчас 500 миллионов. Бабуся тогда воспользовалась ситуацией, а он сделал тоже самое теперь. В чём разница? Горсть зерна во время войны и голода и 500 миллионов теперь? В чём? Каждый воспользовался ситуацией и украл. Вот в чём трагедия! И так делали и делают многие в нашей стране. Просто зёрна грузят, а другие у госказны лопатами деньги распределяют... У всех разные возможности, но пользуются ситуацией и воруют и те и другие. Претензии какие? Что вы на своей работе можете свиснуть рулон туалетной бумаги, а кто-то 500 миллионов?
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5k
Пепелац Автор поста Юрьевич 19 минут назад
Украсть горсть зерна, что бы не семья не умерла с голоду и украсть 500 миллионов что бы пить хеннесси это немного разное украсть...
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
Эх бабуля!
Это еще Салтыков-Щедрин говорил
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32k
Alex 2 часа назад
Молодец бабуля, пусть этот чмо обтекает теперь.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Как может болтун Госдумы Володин уменьшить вранье, если он сам - болтун?
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8k
portmen77 2 часа назад
Вы меня простите, я по второму образованию психолог. Так вот у бабушки все признаки старческого слабоумия. Выраженная депривация мышления (в огороде бузина) Это конечно возрастная норма. Но выдавать это за какой то выкрик живительной правды... Уважайте старость пожалуйста. Не нужно на этом хайпить.
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3k
Борис Карабанов portmen77 2 часа назад
Это, разумеется, совершенно очевидно. Ну, и что? Зато такое кликушество народу очень нравится - "Наш человек! Правду-матку режет!". Имидж Жириновского, в принципе, на этом построен и он оказался самым прочным, до сих пор собирает свою аудиторию и позволяет его обладателю тридцать лет купаться в высших благах и льготах государства.
Если задуматься, то подобный уровень сознания, степень логики, мышления сегодня у огромного круга населения (если не подавляющего)вне зависимости от возраста, а даже более у молодых. Такие же, по сути, бессвязные, бездоказательные, неконкретные выкрики, мемки, анекдотики заполонили интернет и никого уже не заботит постулат "бремя доказывания лежит на стороне обвинения".
Ну, хорошо, ага, Белозерцев - вор, взяточник (подозреваемый). Но ведь он же арестован! Что не так? А самое-то главное, что не засланный он к нам с Алфы-Центавра, а наш же рассейский, из нас же, из народа? Кто виноват? Власть? Так это же мы! Из нас она, власть-то!
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8k
portmen77 Борис Карабанов 2 часа назад
Спасибо. Не за одобрение. Вы мне ненадолго вернули веру в человечество. Это очень много.
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1k
Kmach 2 часа назад
Хотели рынок, получайте.
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5k
maclay 2 часа назад
"Пятиминутное хождение в народ !"
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74k
InfoVoin 2 часа назад
Я так понимаю, что нужно до 90 лет нам доживать чтобы не боятся кутузки, это не хорошо(((
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19k
Добрый Алабай InfoVoin 2 часа назад
Иди комментируй в своём сообществе. Если ты там банишь тех, кто с тобой не согласен, то не лезь в чужие посты.
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74k
InfoVoin Добрый Алабай 2 часа назад
Это не ТВОЙ пост, сиди слюнями от злости брызгай.
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19k
Добрый Алабай InfoVoin 38 минут назад
Какая злость, убогий? Ты о себе слишком возомнил. Так, лёгкое брезгливое презрение. Вас тут два недоделка. Кучка говна (точка зрения) и ты - диванный воен. Оба баните несогласных с вами. Утырки сопливые.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Сумбурно конечно, но вот что тут скажешь? Про урбанизацию, укрупнение сельскохозяйственных предприятий, где корпорации съедают мелкого производителя, а потом они же диктуют цены на сахар, масло и прочая прочая. Обидно конечно, что деревня, которая войну пережила, послевоенное время, загнулась в наше время(а скорее в лихие 2000-е). И бабушку в любом случае жаль, по тому, как жизнь должна быть достойная...
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3k
KL11 2 часа назад
Молодец. Она победила зомбоящик.
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2k
Максим 3 часа назад
Экстремистка какая! Лодку раскачивает.
Пообещали, что народ заживёт, а они всё не верят. Сколько ни обещай, им всё мало.
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143
MAKAPka 3 часа назад
Бабуля молодец !!!
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