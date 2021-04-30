«В стране много лет воруют, врут и богу молятся»

Саратовская пенсионерка попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина, чтобы власти «убавили вранье»Пожилая женщина обратилась к Володину с просьбой: «Пожалуйста, прикрути все краники, чтобы не врали. Воруют миллиарды. Вот Пенза, вот обыск, вот 500 миллионов. Это как? Так что, кругом глухонемые? Или вот объявили в федеральный розыск нашего Прокопенко? Он как там, не голодает? Хорошо живет?
83 года работы с зарплатой 1миллион в месяц.
1631 год работы со средней зарплатой по стране в 51тыс. рублей
6424 года работы с минимальной зарплатой
Правильно - у всех разнЫЕ.
Это еще Салтыков-Щедрин говорил
Если задуматься, то подобный уровень сознания, степень логики, мышления сегодня у огромного круга населения (если не подавляющего)вне зависимости от возраста, а даже более у молодых. Такие же, по сути, бессвязные, бездоказательные, неконкретные выкрики, мемки, анекдотики заполонили интернет и никого уже не заботит постулат "бремя доказывания лежит на стороне обвинения".
Ну, хорошо, ага, Белозерцев - вор, взяточник (подозреваемый). Но ведь он же арестован! Что не так? А самое-то главное, что не засланный он к нам с Алфы-Центавра, а наш же рассейский, из нас же, из народа? Кто виноват? Власть? Так это же мы! Из нас она, власть-то!
Пообещали, что народ заживёт, а они всё не верят. Сколько ни обещай, им всё мало.