Долгая смерть Майкла Мэллоя

Но пожарное дело не принесло ему счастья. В какой-то момент он был уволен за пьянство, скатывался всё ниже и ниже, пока не стал бездомным.



А в 1933 году к Мэллою подкатила компания его знакомых с предложением застраховать свою жизнь. Пьянчужке на тот момент было 60 лет.



Эту четвёрку звали Тони Марино, Джозеф Мёрфи, Фрэнсис Паска и Дэниэл Крисберг. Трое последних любили приложиться к бутылке, работали на низкооплачиваемых должностях и частенько бывали в том же баре, где пропивал добытые деньги Мэллой, а сам бар принадлежал Марино. Кому-то из них пришёл в голову занимательный план. Нужно было уговорить пьяницу застраховать свою жизнь на крупную сумму под их поручительство. Деньги на страховку ему бы дали, плюс поставили бы за подписание нескольких бумажонок пару бутылок. А потом Мэллой должен был спиться и умереть, а четвёрка получала бы страховку (как поручители). На тот момент Мэллой уже выглядел так, точно стоял одной ногой в могиле. Они планировали убить его, просто безостановочно поя в течение одной-двух недель. Никто не подкопается.



Первая часть плана удалась в начале января 1933 года. Правда, страхового агента пришлось подкупить, потому что страховать бездомного алкоголика приличные агентства не хотели. Сумма страховки составляла 3500$, что с учётом инфляции на данный момент равняется где-то 60000$. Главное, чтобы Мэллой умер от несчастного случая. Мэллою сказали, что он ставит подпись на петиции по выдвижению Марино в губернаторы округа.



Сухой закон в США отменили незадолго до этого – магазины бухла открыли свои двери 5 апреля 1932 года после 13 лет запрета. Но уже во время сухого закона Тони Марино держал небольшой подпольный бар (так называемое «speakeasy»); а так как в Нью-Йорке «сухой закон» держался до декабря 1933 года, на момент истории с Мэллоем бар оставался подпольным.



В общем, Марино дал (якобы по дружбе) неограниченный кредит Мэллою. В течение следующей недели Мэллой бухал не просто, а бухал очень много. Заботливые Марино и компания подливали ему постоянно, причём чем тяжелее напиток, тем лучше. Но умирать пьянчужка явно не собирался, и компания вынуждена была пойти на жёсткие меры.



Первым делом ему был предложен ликёр с добавленным туда антифризом. Ликёр – чтобы приглушить антифризную вонь. В любом случае, весь день Мэллой заливался этой дикой смесью, а на следующий пришёл за добавкой. Антифриз заменили скипидаром. Но и скипидар шёл в Мэллоя, точно апельсиновый сок. Поэтому к концу второго дня в жуткую смесь добавили ещё лошадиной мази. Напоминает коктейль «Сучий потрох» из романа «Москва – Петушки» (пиво жигулевское – 100 г, шампунь «Садко-богатый гость» – 30 г, резоль для очистки волос от перхоти – 70 г, тормозная жидкость – 35 г, клей БФ – 12 г, дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых – 20 г).



Так как Мэллой спокойно продолжал пить, в алкоголь добавили крысиного яда. Но и это никак не повлияло на старого пьяницу.

Тогда компания решила перейти к закуси, в качестве которой использовались на третий день недоваренные устрицы, вымоченные в метаноле. Идея пришла от Паски, который был знаком с человеком, умершим от поглощения устриц в качестве закуси к виски. Вприкуску Мэллою подсунули сэндвичи с отравленными сардинами. Но на следующий день Мэллой снова появился в баре.



Лужёный желудок Мэллоя явно не позволял убить его с помощью отравления. Поэтому компания приняла решение заморозить старика. Ночью было холодно; была избрана особо дубаковая ночь с температурой -26 °C. Вдребедан пьяного Мэллоя отвели в безлюдный парк, уложили в снег, распахнули куртку на груди и залили ледяной водой. После чего ретировались, потому что выжить в таких условиях было невозможно. Каково же было удивление негодяев, когда на следующий день Мэллой снова объявился в баре, требуя выпивки. Карикатура, изображающая Мэллоя (1933 год):