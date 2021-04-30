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Долгая смерть Майкла Мэллоя

Долгая смерть Майкла Мэллоя (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 05:52
Метки: Долгая   Майкл Мэллой   смерть   
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Это история ирландского бомжа по имени Майкл Мэллой (Michael Malloy), чья смерть попала в целый ряд списков «удивительных и занимательных кончин».
Правда, на премию Дарвина она не тянет, потому что сам Мэллой в ней не виноват.
Мэллой был эмигрантом в первом поколении. Он приехал в США из графства Донегол (Ирландия) в конце XIX века и надеялся найти в Новом Свете своё счастье. Молодой и крепкий, Мэллой устроился работать пожарником.

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Метки: Долгая   Майкл Мэллой   смерть   
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66k
Без маски 3 часа назад
Иван скажи честно ты участвовал в школьной редколлегии?!..
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Виталий Касандров 2 часа назад
Ну да .уже более года наверное данную история не постили на фишках, так что можно по новой.
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