Долгая смерть Майкла Мэллоя

В дело вступил некто Херши Грин, который промышлял частным извозом. Грин не входил в изначальную компанию убийц. Марино оплатил его услуги и услуги своего знакомого вышибалы Тони Бэстоуна. Марино и Бэстоун держали старика под руки, а Грин на своём такси, разогнавшись до 72 км/ч, сбил того (кстати, у вас может возникнуть вопрос, откуда все эти сведения, да ещё и с такой точностью; отвечу: из судебных протоколов).



Такси было хорошей идеей. По крайней мере, Мэллой попал в больницу на три недели с несколькими переломами. Но выйдя на костылях из больницы, первым делом Мэллой отправился в бар к своим друзьям и неограниченному кредиту.



22 февраля 1933 года они решили, что хватит церемониться. Мэллой раздражал их уже просто сам по себе – своим чудовищным бессмертием. Поэтому они приволокли пьяного Мэллоя в комнату, которую снимал Мёрфи, вставили ему в рот шланг от газовой колонки и убили старика.



Так как убийство в противоположность первоначальным планам на несчастный случай нисколько не было похоже, пришлось подкупать коронёра, писавшего свидетельство о смерти. Было объявлено, что Майкл Мэллой скончался от крупозной пневмонии. Затем его быстренько похоронили, после чего успешно получили страховку.



Вот тут-то и случилась проруха похлеще, чем с убийством Мэллоя. Они никак не могли сойтись на том, как поделить добычу. Кроме того, начали её довольно активно тратить. По барам и вообще в этой среде пошли слухи. Да и пока компания убивала Мэллоя, у других постоянных посетителей бара и окружных доходяг возникали вопросы, что это четвёрка дружков так добра к старому бомжу. Байка, сформировавшаяся в народе, называлась «Стойкий Майк» (Mike the Durable), её рассказывали в подпольных барах по всему городу, и в какой-то момент она дошла до ушей одного ушлого полицейского. Он почувствовал, что тут можно поживиться раскрытым делом, и добился эксгумации Мэллоя. Естественно, смерть от пневмонии была тут же исключена, а четверых убийц взяли тёпленькими.



Негодяи попали под суд. Херши Грин отправился в тюрьму (потому что на нём была только попытка убийства, причём однократная и безуспешная), а остальные четверо были казнены на электрическом стуле в Синг-Синге в июле 1934 года. Что случилось с вышибалой Бэстоуном, я не знаю.



История Мэллоя стала легендарной. Существует, например, инструментальная пьеса «Вы не сможете убить Майла Мэллоя» (You Can't Kill Michael Malloy), написанная и сыгранная группой The Spent Poets.



Кстати, весьма неплохая