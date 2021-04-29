Приключение дедушки в России

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Ну я в соседнюю очередь втиснулся с килограммом лука в пакете, деда уже на выходе догнал и сую тому пакет в руки: "На дед, ЕШЬ!". Ну тот начал что-то мямлить про "да бабке одной на котлеты не хватило", "да не надо, сынок", "я не хочу, не буду", но я-то ведь ПРАВДУ знаю! Заставил-таки!Вот сидим мы с дедом на ступеньках магазина - он третью луковицу дожёвывает, сам плачет. Я курю и плачу. Молчим оба, всё понимаем. До чего страну-то довели?// // //В парк развлечений с детьми пошёл, - а там дед! Ну тот самый! С луковицей! Билет покупает на аттракцион. Один билет, понимаете?!Ну я быстренько абонемент ему купил на весь день, деда за руку хватаю: "Пошли, дед!". Тот лепетать начал, что мол, "внучке покататься", "сердце слабое", "люди, помогите!". Но я-то ПРАВДУ знаю, - закалка старая, неудобно ему просто такое внимание.Уже на посадке вырваться пытался, но мы с билетёром его ремнями скрутили и усадили на место. Запустили.Стоим вместе с билетёром - курим.Когда через пару часов крики стихли - прослезились, да что же за страна-то у нас ТАКАЯ!?// // //Идём с мужиками по улице, снег, ветер, мороз. А тут дед снег убирает во дворе частного дома - лопатой. И кучу нагрёб. Одну кучу. Понимаете?! Одну жалкую кучку!Ну мы с ребятами посовещались, КАМАЗ наняли, трактор с ковшом и ему ещё кубов шесть снега во двор закинули.Дед сидит плачет - на снег смотрит.Мы плачем, - да что же за страна-то у нас такая?!// // //Угадайте кого в шиномонтажке встретил? Ага! Деда! Он меня тоже узнал - убежать пытался, да куда же он убежит - колесо-то проколото! Понимаете?! ОДНО КОЛЕСО! Довели - сил нет!Ну я деду шилом быстренько три оставшихся колеса проткнул, а когда тот расплакался - ещё и запаску в нескольких местах.Стоим с шиномонтажником - курим, дед в машине заперся, выходить не хочет пока не уйду.Да что же за страна-то у нас ТАКАЯ?!// // //Ногу подвернул. зашёл в травмотологию, а там дед знакомый, - помните его? Точно! С луковицей! А теперь и пальцем сломанным, с рентгена выходит! Одним пальцем! ОДНИМ, понимаете?! Да что же это такое-то?!Дед побледнел, мямлит что "рентген не его", "да он просто спросить", "пощады". Но меня-то не обманешь! С санитаром переглянулись и без слов поняли что нужно делать!Теперь у него три пальца на левой и два на правой руке сломаны. Ну и нога до кучи.Пока деду гипс накладывали плакали все вместе, да что же за страна-то у нас ТАКАЯ!?// // //Я же того деда лукового снова встретил в больнице через пару недель. Он на каталке с ногой был - в лифт въехать пытался, да до кнопки этажа достать не мог. Ну я помог - коляску вкатил, поинтересовался здоровьем, всё ли в порядке у него? Дед смотрел подозрительно, но разговаривал. И тут выяснилось, что ему на один этаж только подняться! Всего на один! Понимаете?! Один!!!Ну что уж тут поделать?! Я его на восемнадцатый отправил, а сам на своём вышел.Уже потом курил, стоял и думал, а как же он один с восемнадцатого спускаться на коляске будет? До чего страну-то довели, понимаете?!// // //Судьба с дедом нас в стоматологии свела почти через год! Я на осмотр зашёл к доктору, а тот зуб выдёргивать. Ну вы понимаете? Один зуб! Всего один! Ну вот до чего страну довели!?Врач знакомый, я ему денег дал, а сам деда держу: "Я за восемь зубов заплатил, дед. Гуляй, рванина!"Дед вырывается, кричит что-то типа "у меня только четыре!", "а наркоз?!", "хоть один оставьте!". Но мы-то с врачом всё понимаем. Эх, мало их осталось таких - старой закалки. Гвозди бы из таких делать!Уже потом стояли с доктором и курили. Без слов всё ясно было. Распрощались так же молча и в слезах простым кивком. Что же страна-то у нас такая?!