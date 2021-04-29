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Приключение дедушки в России

Приключение дедушки в России (1 фото)

Автор:
29 апреля 2021 13:40
Метки: Россия   Юмор   дед   
716
1
Захожу в магазин возле дома, - а там дед луковицу покупает. Одну луковицу, понимаете? Одну!

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Метки: Россия   Юмор   дед   
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17  комментариев
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5k
insaider 2 часа назад
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1k
Андрей Обломский 43 минуты назад
Кто из комментаторов может сразу ответить, какой размер пенсии у их бабушек и дедушек? Не задумываясь и не перезванивая?.. Спросите и подумайте... Я живу в соседней стране, той самой, стране с мозгом порушенным майданом. Ну не к этому. В 2013-м я вышел на пенсию в 45 лет, меня пенсия вполне устраивает, плюс льготы, плюс работа... А вот у моего товарища мать проработала в литейном цеху и ушла на пенсию, естественно, по "горячей сетке". У неё пенсия меньше моей в 3 раза. Хорошо, когда есть дети, которые могут помочь, а ведь много одиноких стариков, или у которых дети с логикой и понятием как у автора поста. Пост - какая то дикая дичь...
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3k
Алексей Андрей Обломский 47 секунд назад
Моя мама, 1950 г.р. 43 года стажа в сельском хозяйстве. "Вышли" её на пенсию в 2012г. Пенсия 17 с чем-то т.р.
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3k
Сергей Час назад
Э, ты чё там куришь?? Я такой травы ещё не видел !
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9k
uutb 2 часа назад
Не дай Бог тебе быть дедом, который одну луковицу покупает...
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13k
sssss3 uutb Полчаса назад
Лучше в крематорий, а то по 2-3 убийства, 5-6 ходок, а он такой довольный!!! Пенсию заработал, твою между прочим прожирает. Вон в самой демократичной в газовую камеру и на удобрения ...
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9k
uutb sssss3 Полчаса назад
Так, всех после 65-ти в крематорий! Зачем, они зря место занимают?
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13k
sssss3 uutb 24 минуты назад
Идиот
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13k
Serg2001 sssss3 23 минуты назад
А потом такой дед от голода твою жену или ребенка на нож поставит, чтобы в зону вернуться. Как такая перспектива?
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6k
Летучий Мыш Serg2001 7 минут назад
Предлагаете вместо тюрьмы сразу в крематорий?
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653
Вальдемар 2 часа назад
Тёща внукам на Нинтендо switch 400 евриков выслала, спросила хватит ли на приставку и игру любимому внуку, жена сказала что ла. Теща хлрошо, а то ещё пришлю. А вот зятю на PS-5 денег не прислала, ну вот что за страна
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4k
Мистер Фикс 2 часа назад
О, что-то новенькое

А то думал, будет слезливая сказочка про то, как бедным бабушкам/дедушкам на кассе сердобольные граждане оплачивали продукты.
Лет 10 назад в ходу такие были)
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17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
хоть посыл и отвратный, написано отлично
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