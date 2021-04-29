25 крупнейших городов Перу

Лима

У столицы Перу идеальное расположение: с одной стороны – Тихий океан, с другой – Анды, с третьей – река Римак. Историческая часть города – Старая Лима – имеет чёткую планировку, а её основные здания построены в креольском стиле. Архитектурный комплекс Главной площади – Кафедральный собор, ратуша, Президентский дворец. Красивый район есть и на побережье. Его название переводится как «Зеленый берег». В Лиме устраиваются фестивали, корриды, петушиные бои.

Население – 10 795 500 человек (2020).

Арекипа

Гастрономическая столица страны находится в южной части Перу. В городе базируется Конституционный суд. Исторический центр – постройки времён колонизации – входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основной материал для стен зданий – белый вулканический камень. Из Арекипы стартуют экскурсии к каньону Колка – второму по глубине на планете и к горячим источникам близ Чивая.

Население – 1 081 900 человек (2020).

Трухильо

Стоит на побережье Тихого океана и в устье реки Моче. В городе сохранились архитектурные памятники разных культур, в том числе древних – чиму и мочика. Главный экскурсионный маршрут – осмотр пирамид Солнца и Луны. Поблизости находят курорт Уанчако, где в сезон собираются сёрферы со всего мира, и город Чан-Чан, где не прекращаются археологические раскопки.

Население – 986 800 человек (2020).

Чиклайо

До побережья Тихого океана от города всего 13 километров. В самом центре Чиклайо разбит Главный парк, состоящий из двух частей. С северной стороны находится муниципальный дворец, частично отданный под музей. На центральной площади стоит кафедральный собор, к созданию которого приложил руку Эйфель. В окрестностях города сосредоточены сельскохозяйственные поля. Здесь выращивают рис, сахарный тростник и хлопок.

Население – 651 100 человек (2020).

Пьюра

Промышленный центр севера страны. В местном музее хранятся экспонаты всех культур этих территорий доколумбовской эпохи. Особое место среди архитектурных памятников занимает церковь Кармен. До комфортных пляжей из любой точки Пьюра можно добраться менее, чем за час. Рощи вечнозелёного рожкового дерева идеальны для прогулок. Теннисные корты и поля для гольфа доступны и востребованы круглый год.

Население – 522 400 человек (2020).

Куско

Один из самых древних городов на Земле. В 1950 году землетрясение повредило доминиканский монастырь и современные постройки, а архитектура эпохи инков не пострадала. Достопримечательности: церковь Компаниа, камень «с 12 углами», геоглифы на окружающих Куско горах, статуя Христа, музеи Мачу-Пикчу, Инка и доколумбового искусства, цитадель Саксауамана.

Население – 477 300 человек (2020).

Уанкайо

Столица одноименной провинции. В Уанкайо развиты народные промыслы. В последние годы кварталы застраиваются высотными зданиями, на улицах появляется всё больше современных объектов. При этом постройки колониального периода остаются важной частью городского плана. Местные праздник отличаются продолжительностью, обилием украшений и угощений, поэтому привлекают гостей со всей страны.

Население – 441 400 человек (2020).

Икитос

Город основан монахами-иезуитами. Они же построили первый речной порт на Амазонке. С этой местностью связаны легенды про сокровища Эльдорадо. В Икитосе работает галерея Сесара Кальво де Араухо: художник рисовал преимущественно родные места и соотечественников. Необычен городской район под названием Белен. В дождливые периоды добраться до этой типичной индейской деревни можно только по воде.

Население – 422 900 человек (2020).

Чимботе

Располагается на берегу одноименного залива. Город превратился в важный транспортный узел. Достопримечательности: панорамный вид с горы Серро-де-ла-Пас, бульвар Исла-Бланка с его фонтанами и мраморными скульптурами, Белый остров, который назван так из-за цвета земли. В Чимботе проходят два больших праздника: в честь Страстной недели и в честь дня рождения города.

×

Население – 386 100 человек (2020).

Пукальпа

Простирается побережья реки Укаяли. Только в середине прошлого столетия город перестал быть изолированным от внешнего мира, благодаря строительству дороги. Однако во время продолжительных ливней Пукальпа нередко испытывает трудности с коммуникациями и транспортной сетью. С помощью авиасообщения и речного порта можно добраться до Лимы. Городские кварталы резко контрастируют между собой: от традиционных до современных.

Население – 380 000 человек (2020).

Такна

Отсюда до границы с Чили около 36 километров. Такна имеет репутацию очень патриотичного города: многие улицы названы в честь борцов за независимость страны. Достопримечательности: железнодорожный музей, чья коллекция насчитывает сотни уникальных экспонатов, Баб-уль-ислам – первая мечеть в стране, центральная площадь, построенная по проекту Эйфеля.

Население – 321 700 человек (2020).

Ика

Город на этом месте был основан испанцами в середине XVI века. Его разрушило землетрясение, и уже тогда появилась нынешняя Ика. Главные музеи: музей доктора Кабрера и его коллекция гравюр на камнях, а также музей мумий. Среди песчаных дюн в 5 километрах от города благоухает оазис Уакачина. К югу от Ики есть другая уникальная достопримечательность – рисунки Наска.

Население – 310 600 человек (2020).

Хульяка

Нынешний город на этих землях юго-востока страны построен относительно недавно, поэтому он лишён исторических построек и памятников архитектуры. Здесь есть курортный потенциал, реализованный не до конца. Туристы часто используют местность, как перевалочный пункт. Из Хульяка стартуют экскурсии к озеру Титика – самому большому пресноводному водоёму Южной Америки.

Население – 308 400 человек (2020).

Аякучо

Удобно расположен на юге страны у автодороги, соединяющей Лиму и Куско. Местные ремесленники работают с деревом кожей и серебром, их продукция – лучшие сувениры региона. В начале прошлого века в городе было больше двух десятком храмов. Большая часть из них сохранилась до сих пор в неизменном виде. В 24 километрах от Аякучо находится самое древнее в Перу поселение Пикимачай.

Население – 235 200 человек (2020).

Кахамарка

Местоположение – горы на севере Перу. Носит неофициальный титул «столицы перуанского карнавала». Большая часть зданий относится к XVII-XVIII векам. Традиционные двухэтажные дома покрыты двускатными крышами и декорированы узорчатыми камнями. Главные достопримечательности – комплексы Ла Реколета и Белен. В Вербное воскресение в Кахамарке проходит Праздник крестов.

Население – 223 900 человек (2020).

Уануко

Лежит на восточных склонах Центральных Кордильер Анд. Город сыграл важную роль в войне за независимость страны. Главные архитектурные достопримечательности – церкви колониального периода. Регион в целом сельскохозяйственный, выращивают фрукты, кофе, хлопок, тростник. В Уануко происходит распределение готовой продукции, налажены торговые сети.

Население – 214 800 человек (2020).

Сульяна

Простирается по долине реки Чиры. Окрестности покрыты рисовыми полями, а также рощами банановых и кокосовых пальм. В прошлом эти территории принадлежали индейским народностям, включая инков, чиму, моче, тальян. Об их истории можно узнать в местном музее. Вблизи города есть водохранилище Поэчос, пригодное как для пляжного, так и для активного отдыха на воде.

Население – 204 200 человек (2020).

Уачо

Находится в устье реки Уаура, а также на побережье Тихого океана. В 30 километрах от Уачо добывают соль. В порту преимущественно пришвартованы рыболовные суда. Здесь же открыт завод по обработке рыбы и морепродуктов. Главная достопримечательность округи – монументальный археологический памятник Бандурриа. Город принимает ежегодный фестиваль морских свинок.

Население – 165 900 человек (2020).

Тарапото

Город стоит в живописном уголке Перу: предгорье Анд и река Майо делают рельеф местности неповторимым. У туристов популярны сплавы, походы и активный отдых на лоне природы. В 14 километрах от Тарапото можно найти водопад Ахуашийаку, высота которого около 40 метров. Продолжается изучение близлежащего археологического памятника Полиш с его петроглифами и рисунками.

Население – 162 700 человек (2020).

Пуно

У побережья Титикаки в окружении более мелких озёр основан город Пуно. Его называют культурной столицей Перу. Местный фольклор, музыка и танцы известны далеко за пределами страны. На плавающих островах, сделанных из тростника, до сих пор живут индейцы Урос, сохранившие традиции предков. Развитая транспортная сеть используется как для торгов, так и для путешествий.

Население – 137 800 человек (2020).

Уарас

Стоит на реке Санта на западе страны. Город неоднократно страдал от землетрясений и прорыва плотины. Близлежащий национальный парк Уаскаран назван в честь горы – самой высокой точки Перу. На его территории есть уникальный объект – лагуна Льянгануко. Пешие походы по Андам – популярное туристическое направление. К востоку от города лежит археологический комплекс Чавин-де-Уантар.

Население – 129 100 человек (2020).

Тумбес

Город граничит с Эквадором. Регион славится пляжами с мелким песком и живописными лагунами. Дайвинг, виндсёрфинг, катание на водных лыжах – основные виды досуга. В Тумбесе интересная архитектура, включая кафедральный собор и комплекс зданий вокруг центральной площади. Из бухты Писарро стартуют разнообразные экскурсии. Близлежащие острова можно осмотреть как с гидом, так и самостоятельно, арендовав лодку.

Население – 107 500 человек (2020).

Талара

Портовый город расположен у мыса Париньяс. До прихода колонистов на этой территории были только песчаные дюны. Нефтедобыча позволила превратить скромное поселение в процветающий город. На въезде гостей встречает статуя Иисуса Христа, установленная на платформе. Песчаные пляжи – одна из причин для визита в Талару. В 24 километрах простирается лес – необычное явление для пустынного региона.

Население – 97 500 человек (2020).

Хаэн

Административный центр одноименной провинции на севере страны. Городской музей рассказывает о культуре бракаморов. Другие достопримечательности: частный заповедник Готас-де-Агуа, ботанический сад, собор, возведённый в современном стиле. Вблизи Хаэна в 2010 году археологи нашли массивнее сооружения из камня, похожие на древние пирамиды. Они построены в промежутке между 800 и 2000 годами до нашей эры.

Население – 81 100 человек (2020).

Сан-Висенте-де-Каньете

Основан в 1556 году. До Лимы порядка 140 километров. После отмены рабства основной объём тяжелого труда переложили на плечи китайцев. В городе сохранились дом в азиатском стиле и японский храм – уникальные постройки для Перу. Вина из этого региона известны и за пределами страны. В последнюю неделю августа Каньете принимает фестиваль Чёрного искусства.

Население – 70 800 человек (2020).