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25 крупнейших городов Перу

25 крупнейших городов Перу (1 фото)

Автор:
29 апреля 2021 09:59
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   города   население   перу   фото   
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Южноамериканское государство Перу омывается с востока водами Тихого океана. Самый большой город страны – столица Лима: она почти в 10 раз превышает по численности населения идущую следом Арекипу. В самом маленьком из списка Сан-Висенте-де-Каньете немногим больше 70 тысяч жителей. Но ему тоже есть, что предложить туристам, в том числе дегустацию местного вина или возможность осмотреть уникальный японский храм.

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Метки: в мире   города   население   перу   фото   
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1  комментарий
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Без маски Час назад
Отличная страна третьего мира .. Население в основном тупые индейцы.. Ракеты в космос не запускают.. Белый человек там инородное тело..
Чилийцы намного умнее.. Не обижайтесь на правду я говорю как есть..
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