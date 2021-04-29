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Зои Рот, известная в социальных сетях под названием «Девочка-катастрофа» (та самая девочка с хитрой улыбкой, которая стоит на фоне горящего дома), заработала 430 тысяч долларов, преобразовав и продав цифровое изображение своего исходного изображения в формате NFT.
Изображение молодой девушки по имени Зои Рот, фото которой стало вирусным в социальных сетях, и известное как «Девочка-катастрофа», было преобразовано в формате NFT семьей Зои и продано за 180 Ethereum (430 тысяч долларов).
На оригинальной фотографии, о которой идет речь, молодая девушка с улыбкой позирует перед горящим зданием
В своем заявлении по этому поводу девушка сказала следующее: «Возможность продавать работы показывает нам, что у нас есть некоторый контроль над работой. Но процесс продаж управлялся агентством».
Зои и ее отец, которые создали NFT токен не для разовой, а для нескольких покупок, будут получать 10-процентную комиссию с каждой продажи, которая состоится.
Сообщается, что перед аукционом Зои и ее отец тщательно изучили этот вопрос и провели онлайн-чаты с другими владельцами вирусных фотографий.
Зои, которой сегодня 21 год, получил всемирную известность благодаря фотографии, сделанной ее отцом в 2005 году.
Зои и ее отец, которые создали NFT токен не для разовой, а для нескольких покупок, будут получать 10-процентную комиссию с каждой продажи, которая состоится.
Сообщается, что перед аукционом Зои и ее отец тщательно изучили этот вопрос и провели онлайн-чаты с другими владельцами вирусных фотографий.
Зои, которой сегодня 21 год, получил всемирную известность благодаря фотографии, сделанной ее отцом в 2005 году.
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