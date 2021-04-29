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"Девушка-катастрофа" заработала более 400 000 долларов на своей интернет-славе

"Девушка-катастрофа" заработала более 400 000 долларов на своей интернет-славе (4 фото)

Автор:
29 апреля 2021 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Девушка-катастрофа   Зои Рот   зароботки   люди   мем   продажа   фото   
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Зои Рот, известная в социальных сетях под названием «Девочка-катастрофа» (та самая девочка с хитрой улыбкой, которая стоит на фоне горящего дома), заработала 430 тысяч долларов, преобразовав и продав цифровое изображение своего исходного изображения в формате NFT.

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Метки: Девушка-катастрофа   Зои Рот   зароботки   люди   мем   продажа   фото   
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5  комментариев
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66k
Без маски 2 часа назад
На западе говорят деньги это ничто но хорошее начало..
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13k
Serg2001 Без маски 2 часа назад
Увы...
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7k
Миха 11 минут назад
https://trends.rbc.ru/trends/industry/604f3f139a794797b44b7a70https://trends.rbc.ru/trends/industry/604f3f139a794797b44b7a70
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424
alex 24 минуты назад
Кто-нибудь объясните, зачем покупать мем, которым забит интернет ? Вот у вас есть полмиллиона баксов. Вы покупаете этот мем. Нахрена ? Брать с него деньги за будущие публикации ? Но никто его не будет постить, если за это надо будет заплатить.
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13k
Serg2001 2 часа назад
Человек, который придумал всплывающую рекламу, уже извинился перед человечеством. Будут ли потом извиняться люди, которые придумали делать мемы платными? Хотя... деньги же не пахнут.
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