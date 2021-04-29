В своем заявлении по этому поводу девушка сказала следующее: «Возможность продавать работы показывает нам, что у нас есть некоторый контроль над работой. Но процесс продаж управлялся агентством».



Зои и ее отец, которые создали NFT токен не для разовой, а для нескольких покупок, будут получать 10-процентную комиссию с каждой продажи, которая состоится.



Сообщается, что перед аукционом Зои и ее отец тщательно изучили этот вопрос и провели онлайн-чаты с другими владельцами вирусных фотографий.



Зои, которой сегодня 21 год, получил всемирную известность благодаря фотографии, сделанной ее отцом в 2005 году.