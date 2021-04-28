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30 главных достопримечательностей Адыгеи

30 главных достопримечательностей Адыгеи (1 фото)

Автор:
28 апреля 2021 10:31
Сообщество : Путешествия
Метки: адыгея   красота   отдых   природа   фото   
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Главные достопримечательности Адыгеи – природные красоты. Есть музеи и религиозные объекты, но они лишь дополнение к горам, водопадам, озёрам и прочему. Путешественники смогут чередовать впечатления, знакомясь с рукотворными памятниками в перерывах между походами. Многие интересные места сосредоточены в Майкопском районе. Также богата на колоритные виды приграничная зона республики с Краснодарским краем.

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Метки: адыгея   красота   отдых   природа   фото   
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