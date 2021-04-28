30 главных достопримечательностей Адыгеи

Лаго-Наки

Плато находится не только в Адыгее, но и захватывает территорию Краснодарского края. Высота над уровнем моря – 2,2 тысячи м. Оно также частично включено в Кавказский заповедник с 1992 года. Наибольшую известность местности принесли альпийские луга. Здесь проходит один из самых популярных пеших экологических маршрутов страны. Достопримечательности рядом: Азишские пещеры.

Гора Фишт

Относится к территории и Адыгеи, и Краснодарского края. Часть Главного кавказского хребта высотой в 2,8 тысячи м. В её честь назван один из самых популярных стадионов России, расположенный в Сочи и принимавший Олимпиаду. По горе проложено несколько маршрутов восхождения разной сложности. Коралловое строение объясняется тем, что в прошлом, как предполагают исследователи, Фишт была островом.

Соборная мечеть в Майкопе

Начала принимать верующих в 2000 году. Помимо прямых функций является ещё и резиденцией Духовного управления мусульман республики и соседнего Краснодарского края. Строительство профинансировал шейх из ОАЭ, чья мать была черкешенкой. Внешний облик – стены из белого камня, а 5 куполов и верхушки 4 минаретов ярко-синие. Внутренняя отделка – стены, исписанные строками из Корана.

Свято-Михайло-Афонская пустынь

Находится в посёлке Победа, основана в 1877 году. Мужской монастырь процветал, принимал паломников. У него имелась важная святыня – частица Животворящего Креста Господня. Однако, как и многие, после революции был постепенно закрыт. В 2000-х годах началось возрождение. Не все постройки и земли вернули обители сразу, но постепенно эту ошибку исправили. Тогда же повторно освятили местный источник.

Водопады Руфабго

Можно найти в Майкопском районе. Добираются до них двумя путями: специальным туристическим по мосту (платно), диким (бесплатно), но и дорога длиннее, и склон довольно крутой. Водопады несколько отстоят друг от друга, некоторые менее заметны. Самый высокий — «Грандиозный» — 829 м над уровнем моря, самый низкий — «Три братца» — 425 м. Достопримечательности рядом: Старинные черкесские сады и Сквозная пещера и пр.

Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)

Располагается вблизи посёлка Каменномостский. Протяжённость участка – 400 м, ширина – порядка 7 м. В этом ущелье оборудован туристический маршрут с дорожками и перилами. Образование каньона связано с медленным растворением известняка. На спуске чуть ниже можно посмотреть на вольеры с представителями местной фауны. С конца 70-х годов прошлого века теснина объявлена памятником природы.

Кавказский биосферный заповедник

Простирается на 280 тысяч га на территории Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. Нынешний статус получил в 1924 году. Смешанный рельеф поверхности богат горами и пещерами. Примерно 1/5 от всех растений – редкие виды. Знаковые места: роща с тисами, растущими тут сотни тысяч лет, и кордон Лаура, где множество вольеров с оленями, зубрами, лисами и прочей живностью.

Большая Азишская пещера

Находится на границе Адыгеи и Краснодарского края. Открыта в 1911 году, а в 1987 году стала туристическим объектом. 220 из 690 м доступны для осмотра и хорошо оборудованы: настилы, свет, поручни. В пяти залах достаточно много сталактитов и сталагмитов. Они вырастают в колонны и некоторые имеют отдельные названия. Является памятником природы. До входа в Малую Азишинскую пещеру 50 м.

Ущелье Мешоко

Название переводится, как «медвежья долина». Располагается рядом с посёлком Каменномостский. Высота скал в ущелье достигает 70 м. Особое украшение местности – гроты и водопады. Над скалами нависли утёсы, сделав картину ещё более живописной. Здесь находили следы древних укреплений, датированных бронзовым веком. Поблизости есть заброшенный карьер, где в прошлом добывали известняк.

Богатырская поляна

Урочище в Майкопском районе, состоявшее из нескольких сотен дольменов. Большинство уничтожено, около полусотни сохранилось, располагается группой и образую нечто, вроде аллеи. Остальные раскинуты хаотично по всей территории. Дольмены сложены из плит и имеют почти идентичные размеры. Название пошло от поверья про народ невысоких людей, обладающих невероятной богатырской силой.

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Савранская Канатная Дорога

Начала свою работу в 2014 году. Протяжность – 1,5 км. Подъём совершается почти на 1 км над уровнем моря, а скорость передвижения вагончика – 1,1 м/с. Прогулка происходит среди зелени. Вековые сосны и чистый воздух способствуют погружению в атмосферу местного колорита. Наверху можно побродить по Главному Кавказскому хребту или посетить Грот желаний – необычную сквозную пещеру.

Веревочный парк приключений «Тетис»

Полноценный комплексный аттракцион с несколькими видами программ. При покупке билета можно выбрать какое-то одно направление или оплатить общий доступ. Троллей – спуск на специальном приспособлении со скоростью 50 км/ч. Каньонинг – спуск по каньону горной реки. Подъём по воздушной тропе подойдёт любителем скалолазания. Ещё есть вариант покататься на самых высоких качелях (не для слабонервных).

Скала Чертов палец

Расположена недалеко от станицы Даховская. В зависимости от выбранного времени года туристы по дороге пробуют местные орехи, яблоки и другие дикие дары природы. По пути к скале попадаются и другие любопытные объекты, вроде Чёртовой арки. Прямо под Чёртовым пальцем поляна, подходящая для пикника. Если выдвигаться от станицы, то пеший путь в одну сторону – более 3 часов.

Национальный музей Республики Адыгея

Открылся в городе Майкоп в 1925 году. Путь к полноценному музею был долгим, и держаться в первые годы существования удавалось на энтузиазме отдельно взятых людей. Они собрали богатую этнографическую коллекцию, подробно проследили роль адыгов (черкесов) в истории страны и сохранили многие старинные традиции. Экспозиция состоит из костюмов, предметов народного творчества и быта, а также археологических находок.

Даховский мост

Находится в одноименной станице. Построен через горную реку в самом начале XX века. Его возведением занимались казаки-мятежники, которых не сослали в Сибирь и оставили в Адыгее для тяжёлых работ. Мост активно использовали, но он хорошо сохранился. Чтобы предотвратить разрушение и уберечь важный исторический объект, рядом с ним построили современную конструкцию из бетона и металла.

Дендрарий в поселке Гончарка

Занимает площадь в 150 га в Гиагинском районе. Носит имя председателя колхоза Букреева, который и положил начало созданию парка в 1970 году. Первоначально разводили только местные деревья, а потом получили саженцы из сочинского дендрария и принялись экспериментировать с экзотикой. На данный момент бок о бок произрастает более 350 видов. В Центральной зоне есть сад камней.

Городской парк Майкопа

Образован в центре города в 1966 году. За ним долго не ухаживали, поэтому в конце нулевых пришлось проводить обширную реконструкцию, чтобы придать месту отдыха надлежащий вид. Помимо появившихся лавочек, плитки с орнаментом, точек с закусками и кафе, работают аттракционы, а также большой открытый бассейн, который набирают летом. Одна из местных красот – «Часы» – фонтан со светомузыкой.

Музей природы Кавказского Заповедника

Расположен в поселке Гузерипль с 1965 года. Вход платный и сначала надо пройти через главный пост самого заповедника. По пути к нему встречаются дольмены и памятник воинам. Музей разбит на залы. В самом первом рассказывается о создании заповедника. В последующих речь идёт о местных флоре и фауне: стоят чучела, объёмные макеты, диаграммы и воссозданы небольшие фрагменты разных природных зон.

Гора Большой Тхач

Находится на границе между республикой Адыгеей и Краснодарским краем. Абсолютная высота – более 2,3 тысячи м. Название переводится, как «вечно молодой бог». Является частью одноименного природного парка и вместе с ним входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Горный массив похож на неровную зубчатую стену, склоны которой снизу покрыты зеленью, а ближе к вершинам голые.

Долина аммонитов

Этот памятник природы удастся рассмотреть подробно, если спуститься к реке Белой между двумя посёлками: Каменномостским и Тульским. Аммониты – окаменелости, оставшиеся от древних моллюсков, которые вымерли наравне с динозаврами. Их спиралевидные раковины внушительных размеров разбросаны повсюду. Есть и другие фигурные камни, напоминающие: когда-то Адыгея была скрыта под водами океана.

Гранитное ущелье

Располагается вблизи станицы Даховской. Его протяжённость – приблизительно 4 км, а ширина – около 200 м. В округе много достопримечательностей, вроде родника Золотого или горы Трезубец. Осмотреть ущелье удобнее с одной из природных смотровых площадок. Особенно красиво здесь в период цветения каштанов и барбариса. Зимой же часть бурного потока замерзает, что тоже выглядит эффектно.

Казачий камень

Мимо этой достопримечательности поселка Каменномостский сложно пройти из-за его габаритов: путешествуя по округе, придётся обогнуть камень. Название объясняется одной из легенд: казаки сдвигали с места скалу при разделе земель, чтобы забрать себе больше территории. Другое наименование – Девичий: якобы девушка, переодевшись джигитом, оказалась единственной, кто смог запрыгнуть на камень на коне.

Сахрайские водопады

Их несколько (Мамрюк, Манькин шум и прочие), расположены у посёлка Усть-Сухрай. Самый известный из группы называется Разлом. Территория вокруг подходит для посиделок, есть беседки. Летом работают кассы, и за осмотр водопада вблизи придётся заплатить, в остальное время – вход свободный, однако вода в образованном водопадом озере становится холодной, и искупаться не удастся.

Гора Монах

Относится к Майкопскому району. Высота – примерно 500 м. Вершина плоская, что выделяет природный объект на общем фоне. Имеются родник и гроты, а также остатки древней кладки и дольмены. Очертания горы с определённого ракурса напоминают лицо сморщенного сурового старика, поэтому выбрано такое название. Другая легенда гласит, что этот образ вырезал монах, так замаливая свои грехи.

Скала Раскол

Местоположение – село Хамышки. Высота стен – до 100 м, ширина разлома – от 2 до 8 м. Геологический памятник виднеется среди леса. После землетрясения, произошедшего много лет назад, через всю скалу прошла огромная трещина, и теперь одна из частей несколько отдалилась от основания и выглядит отдельным образованием. Ниже протекает Бзыха, и на ней образовались водопады высотой до 5 м.

Озеро Псенодах

Занимает часть площади плато Лаго-Наки. Очертаниями напоминает широкую улыбку. Длина – около 150 м, а ширина – около 70 м. Средняя глубина – меньше 1 м, хотя есть глубокий провал ближе к юго-западной части. Через ключи-посредники Псенодах подпитывается водами с Фишта. С 2012 года около озера введён особый охранный режим, чтобы не дать путешественникам окончательно угробить местную экологию.

Каньон реки Цице

Чаще всего маршрут путешественники строят от озера Псенодах. Туристов мало, так как добираться до места непросто. Чтобы осмотреться и сделать красивые фото, передвигаться придётся непосредственно по руслу Цице. По этой причине лучше приезжать в каньон в конце лета, когда уровень воды опускается, и она ещё прогрета. По берегам много валунов, встречаются гроты, а снежник даже частично перекрывает течение.

Хаджохский карьер

Место бывшей добычи известняка и других горных пород у поселка Каменномостский. Дно заброшенного карьера покрыто мелким родниками, которые и образовали со временем озеро Красное. Вода чистая и неизменно холодная. А специфический цвет получается из-за скал и выхода ископаемых. В окрестностях проводится традиционная Туристическая гонка. Удобное расположение привлекает не только туристов, но и местных.

Пшехский водопад

Образовался между горами Фишт и Пшеха-Су. Делит внешне единый горный массив на части, однако стекает по скалам, покрытым мхом, не углубляясь в разлом. Высота – более 160 м. Летом поток становится слабее по объективным причинам. К водопаду ведёт удобная дорога, вокруг которой лесополоса. Есть специальные туристические маршруты. На такие экскурсии нередко берут детей.

Термальные источники Адыгеи

В республике их можно встретить в разных местах. Туристические комплексы предлагают либо снять апартаменты рядом на долгий срок, либо отдохнуть у источников всего пару часов. Считается, что в Адыгее нет термальных источников с температурой ниже +20 градусов. Наиболее популярными являются те, что относятся к Майкопскому району. Например, «Аква-Термо» или «Водная Ривьера».