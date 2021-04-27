FISHKINET
Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото) Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на... В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции "Раб свободен!": россиянина Лелуша отпустили с китайской "Фабрики звезд" "Раб свободен!": россиянина Лелуша отпустили с китайской "Фабрики... 35 необычных находок обычных людей 35 необычных находок обычных людей Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Прощай,черный Абдулла! Прощай,черный Абдулла! Сто двадцать секунд Сто двадцать секунд Спасение попавшей в беду цапли Спасение попавшей в беду цапли Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии Вечером на лавочке, парочка сидит Вечером на лавочке, парочка сидит Приехали на дачу и на грядках порыбачили Приехали на дачу и на грядках порыбачили Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Гифки Гифки Пампасская кошка: Эффективнее ягуара. Вечно недовольный кот убивает добычу почти в 100% случаев Пампасская кошка: Эффективнее ягуара. Вечно недовольный кот... СБУ рассекретила документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС СБУ рассекретила документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС Ради потерянного кольца три банковских работника залезли в гору мусора Ради потерянного кольца три банковских работника залезли в гору мусора Неудачные покупки, обернувшиеся провалом Неудачные покупки, обернувшиеся провалом Истинное происхождение некоторых популярных блюд Истинное происхождение некоторых популярных блюд
Рок-приколы

Рок-приколы (30 фото)

Автор:
27 апреля 2021 21:51
Метки: Юмор   приколы   рок   
1202
30
Подборка приколов о роке и про рок
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   приколы   рок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Homer 5 часов назад
Встань, скотина, и неси
Черный флаг AC/DC!

Тот кто слушает Pink Floyd
Гнать поганою метлой.

Эхххх... Молодость.... Простор для творчества и стёба)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
RomaXz 21 минуту назад
Круто сделано. Плюс :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
560
Dober Час назад
Где гитара, старый дед?
К нам приехал Megadeth!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
поручик Ржевский 2 часа назад
Это шедевр!!!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
812
Атомный Крот 3 часа назад
И когда ты бросишь этот
Слушать факин хэви-метал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
812
Атомный Крот 3 часа назад
Пашкет - это легенда ЯПа.

На фишках его присутствие не очень заметно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
turyst 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 4 часа назад
А газеты пестрили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
figny 4 часа назад
прикольно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей 4 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
alertol Варакин Алексей 4 часа назад
Мои соседи тоже слушают хорошую музыку. Хотят они того или нет ©

(недавно даже окно кирпичом разбили чтоб лучше слышно было)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей 4 часа назад
Позовите меня, парни,
На концерт Оазиса
Там хочу осуществить я
Грязную фантазию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ctrl-v 5 часов назад
Восхитительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Однажды в Сама... Саратове! Однажды в Сама... Саратове! В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные коменты и диалоги от юмористов Сети В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные коменты и диалоги от юмористов Сети "Срочно нужен баннер": как будет выглядеть заказ, если четко следовать заданию "Срочно нужен баннер": как будет выглядеть заказ, если четко следовать заданию Забавные картинки на автомобильную тематику Забавные картинки на автомобильную тематику Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3650970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
5
37
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
Редкие кадры из лихих 90-х, которые пробуждают противоречивые эмоции
2
164
Редкие кадры из лихих 90-х, которые пробуждают противоречивые эмоции
﻿
Набирающие популярность
10 ужасных вещей, которые происходили в разных школах мира
2
6
10 ужасных вещей, которые происходили в разных школах мира
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#авто аварии#в мире#СССР#фотографии#знаменитости#смех#автомобили
#фото#животные#Россия#подборка#кино#сша#история#смешно#интересное#автомир
#прикол#дтп#аварии#картинки#приколы#факты#города#шоу бизнес#авария дня#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться