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10 фильмов о психиатрической лечебнице

10 фильмов о психиатрической лечебнице (1 фото + 10 видео)

Автор:
27 апреля 2021 17:55
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   психиатрическая лечебница   психиатрия   режиссеры   фильмы   
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То, что происходит с людьми в психиатрических клиниках обычно держится в секрете, потому что существует медицинская тайна, а уж болезни мозга до сих пор изучаются и многие из них, честно говоря, пугают.

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Метки: актеры   кино   психиатрическая лечебница   психиатрия   режиссеры   фильмы   
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12  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
О Кавказской пленнице забыли
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−3
vabo61 11 минут назад
fi-n1.com - Договорные матчи в футболе это реальность
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2k
Ermolai 45 минут назад
Почему ни слова о экранизации чеховской " Палата #6"?
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752
Миша 2 часа назад
У психиатра:
Доктор, я слишком недоверчив и подозрителен к людям.
Что ж, постараюсь вам помочь.
Небось денег моих захотел, жадная тварь?!!
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13k
Lynx 2 часа назад
Планету с обителью. Остальные - уг.
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4k
Дмитрий Lynx Час назад
Остров проклятых - один из самых лучших фильмов я когда-либо смотрел. Да и гнездо кукушки великолепен.
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13k
Lynx Дмитрий Час назад
Гнездо - отвратительный фильм, равно и достучаться до небес.
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113
Станислав Паршенков 2 часа назад
А как же фильм - "Запрещенный прием"
Запертая в психбольнице девушка сбегает в воображаемый мир. Многослойная битва-фантазия Зака Снайдера

Ссылка youtu.be
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34k
minimalism Автор поста Станислав Паршенков 2 часа назад
здорово, тоже на заметку возьму)
давайте тут в комментах поделимся, кому какие фильмы на эту тему еще в голову придут) хорошая подборка получится, на несколько вечеров)
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8k
costa Станислав Паршенков 2 часа назад
Выглядит как говнючий и тупой боевик.
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Дмитрий minimalism Час назад
Вспомнился Побочный эффект 2013 года, но там не все время в психушке. А еще и второй Терминатор (шутка).
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34k
minimalism Автор поста Дмитрий Час назад
))))))))
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