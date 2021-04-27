10 фильмов о психиатрической лечебнице

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То, что происходит с людьми в психиатрических клиниках обычно держится в секрете, потому что существует медицинская тайна, а уж болезни мозга до сих пор изучаются и многие из них, честно говоря, пугают.
Есть несколько отличных фильмов, действие которых происходит в психиатрических лечебницах. Режиссеры и актеры прекрасно передали атмосферу этих заведений и то, как ведут себя люди, попадая туда.
"Пролетая над гнездом кукушки"
Классика мирового кинематографа.
Рэнди Макмерфи попадает в клинику из тюрьмы и сталкивается с одним из самых бессердечных и пугающих персонажей в истории кинематографа - медсестрой Милдред Рэтчед. Он был единственным, кто попытался восстать против нее и всей медицинской системы больницы...
Интересен помимо всего прочего, что фильм снимался в реальной психиатрической больнице и в съемках принимали участие реальные пациенты клиники.
Рэнди Макмерфи попадает в клинику из тюрьмы и сталкивается с одним из самых бессердечных и пугающих персонажей в истории кинематографа - медсестрой Милдред Рэтчед. Он был единственным, кто попытался восстать против нее и всей медицинской системы больницы...
Интересен помимо всего прочего, что фильм снимался в реальной психиатрической больнице и в съемках принимали участие реальные пациенты клиники.
"12 обезьян"
Не такое уж далекое будущее.
Неизлечимый вирус выкосил практически все население. Джеймс Коул, которого осудили на 25 лет, согласился отправиться обратно в 1996 год. В тот момент, когда началась ужасная эпидемия. Вот только происходит сбой и Коул попадает в 1990 год, где все его разговоры об эпидемии принимаются за паранойю и мужчину помещают в психиатрическую клинику.
Неизлечимый вирус выкосил практически все население. Джеймс Коул, которого осудили на 25 лет, согласился отправиться обратно в 1996 год. В тот момент, когда началась ужасная эпидемия. Вот только происходит сбой и Коул попадает в 1990 год, где все его разговоры об эпидемии принимаются за паранойю и мужчину помещают в психиатрическую клинику.
"Пиджак"
Ветеран войны в Персидском заливе был ранен в голову и уже идет на поправку. Джек вернулся в родной штат и у него до сих пор случаются приступы амнезии. После обвинения в убийстве полицейского (которого Джек не помнит) его отправляют в психиатрическую больницу. И там на Джеке начинают проверять экспериментальные препараты...
"Прерванная жизнь"
После попытки суицида Сюзанна в возрасте 18 лет оказывается в психиатрической клинике не по своей воле. Там она переживает гамму самых сложных чувств, ощущает на себе проблемы медицинской системы и знакомится с бунтаркой Лисой, которая предлагает ей сбежать...
"Остров проклятых"
1954 год. Двое американских маршалов отправляются на остров Массачусетса, чтобы расследовать исчезновение пациентки психиатрической клиники, в которой содержат 66 ненормальных преступников. Но по приезду оказывается все не совсем так, как кажется на первый взгляд...
"Готика"
Миранда, психиатр, попадает в качестве пациента в психиатрическую клинику, в которой когда-то работала. Она обвиняется в убийстве мужа, но она сама ничего не помнит, у нее провал в памяти. Вокруг Миранды начинают происходить странные, мистический события, на которые ей нужно найти объяснение.
"Ангелы вселенной"
С диагнозом шизофрения Пол оказывается в психиатрической лечебнице. Он талантливый художник и поэт, отождествляет себя с Ван Гогом и Шекспиром.
В больнице он начинает дружить с другими пациентами, одному из которых кажется, что он Гитлер, а другой наладил телепатический контакт с "Битлз".
В больнице он начинает дружить с другими пациентами, одному из которых кажется, что он Гитлер, а другой наладил телепатический контакт с "Битлз".
"Планета Ка-Пэкс"
В психиатрический институт попал очень странный человек, не снимающий солнцезащитных очков. Он называет себя Прот и рассказывает, что он с далекой планеты Ка-Пэкс, откуда он перенесся на Землю, с помощью луча света.
Прот настолько убедителен, что работники больницы начинают думать, что он и вправду представитель внеземной цивилизации.
Прот настолько убедителен, что работники больницы начинают думать, что он и вправду представитель внеземной цивилизации.
"Обитель проклятых"
В психиатрическую лечебницу поступает новый работник - Эдвард. И он понимает, что в клинике происходят разные странные вещи, а методы врачей очень не похожи на те, к которым он привык...
"Ангел за моим столом"
Джанет Фрейм - не очень красивая рыжеволосая девочка из многодетной семьи. Живет в Новой Зеландии. Она пишет рассказы, стихи, а некоторые из них даже и публикует. Дженет страдает депрессией и из-за этого попадает в психиатрическую клинику, где ей ошибочно ставят диагноз шизофрения. Девочку лечат на протяжении восьми лет и в том числе электрошоком.
История о несломленной девушке, которая выкарабкалась несмотря ни на что.
История о несломленной девушке, которая выкарабкалась несмотря ни на что.
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Доктор, я слишком недоверчив и подозрителен к людям.
Что ж, постараюсь вам помочь.
Небось денег моих захотел, жадная тварь?!!
Запертая в психбольнице девушка сбегает в воображаемый мир. Многослойная битва-фантазия Зака Снайдера
давайте тут в комментах поделимся, кому какие фильмы на эту тему еще в голову придут) хорошая подборка получится, на несколько вечеров)