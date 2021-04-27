10 фильмов о психиатрической лечебнице

Джанет Фрейм - не очень красивая рыжеволосая девочка из многодетной семьи. Живет в Новой Зеландии. Она пишет рассказы, стихи, а некоторые из них даже и публикует. Дженет страдает депрессией и из-за этого попадает в психиатрическую клинику, где ей ошибочно ставят диагноз шизофрения. Девочку лечат на протяжении восьми лет и в том числе электрошоком.

История о несломленной девушке, которая выкарабкалась несмотря ни на что.