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25 главных городов Татарстана

25 главных городов Татарстана (1 фото)

Автор:
27 апреля 2021 09:23
Сообщество : Путешествия
Метки: город   казань   население   путешествие   татарстан   фото   
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Республика Татарстан входит в число самых экономически развитых регионов России. Идёт развитие сельского хозяйства и промышленности, происходит быстрый рост деловой активности. Это способствует развитию городов и посёлков городского типа в республике. В городах происходит естественный прирост населения, а в наиболее крупные из них переезжает большое количество людей.

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Метки: город   казань   население   путешествие   татарстан   фото   
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Вадим Игнатьев 5 минут назад
Все райцентры городами сделали. Осталось городами Высокую Гору( село) и Камское Устье( пгт) назначить. Ну ещё прирастить Казань прилегающими территориями и будет у нас 1 500 000 население.
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