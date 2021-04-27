30 крупнейших городов Ирландии

Дублин

Столица Ирландии. Годом основания Дублина считается 841 год. Один из старейших памятников города – Дублинский замок. Также известны собор св. Патрика, Мэнсон-хаус – резиденция лорд-мэров Дублина, здание таможни и др. Достопримечательность города – пешеходный мост Полпенни. Название связано с тем, что ранее проход по нему был платным. «Дублинская игла» – монумент, высотой в 120 метров, возведенный в 2003 году. В городе работает Музей пива Гиннесс, Национальный музей лепреконов, Ирландский музей современного искусства.

Численность населения – 553 165 человек (2016)

Корк

Город в юго-западной части страны. Самое древнее здание – Красное аббатство XIV века. Главный бульвар города – улица св. Патрика. Из музеев Корка наиболее известны галерея Кроуфорд-Арт (музей современного искусства) и историко-этнографический городской музей. В окрестностях города экскурсии проводятся в замке Бларни, с его знаменитым Камнем Красноречия. По легенде, тому кто поцелует камень, дается умение красиво и складно говорить.

Численность населения – 125 622 человека (2016)

Голуэй

Город признан культурной столицей страны, в нем проходят фестивали международного значения. Известные достопримечательности – аббатство Кайлмор, замок Линча, замок Эшфорд, Кафедральный собор и др. Популярные туристические маршруты включают Латинский квартал, Набережную улицу (Quay Street), набережную Солтхилл (Salthill Promenade). В Голуэе открыт самый большой в стране океанариум. Неподалеку от города находится Национальный парк Коннемара.

Численность населения – 79 504 человека (2016)

Лимерик

Город-графство на западе страны. Из достопримечательностей известны замок короля Иоанна, собор Девы Марии, собор Иоанна Крестителя, и другие средневековые здания. В старинном помещении таможни расположен Музей Хант с уникальной коллекцией, куда входят работы Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо. В городе много ресторанов традиционной ирландской кухни.

Численность населения – 58 319 человек (2016)

Уотерфорд

Это самый древний город Ирландии, основанный в 914 году. Главный памятник – Башня Реджинальда, названная по имени основателя города. Сейчас в ней музей истории Уотерфорда. Известен городской Музей Сокровищ, где хранятся уникальные археологические находки. В художественном центре Kite Design Studio можно приобрести сувениры и произведения местных художников. Каждый сентябрь в городе проходит Фестиваль Урожая.

Численность населения – 48 369 человек (2016)

Дроэда

Портовый город с населением около 35 тысяч человек. Неподалеку от Дроэды состоялось самое крупное сражение в истории Ирландии – Битва за Бойн. Рядом с городом находятся руины Меллифонтского аббатства, основанного в XII веке, и национальный памятник Ирландии – Ньюгрейдж. Это мегалитическое сооружение, курган-гробница, который датируется III тысячелетием до нашей эры. В мифологии кельтов его называют Курганом фей – по поверью, в ноябре феи выходят оттуда всего на одну ночь.

Численность населения – 40 956 человек (2016)

Дандолк

Город на побережье Ирландского моря. В нем проживает около 35 тысяч человек. В Дандолке и его окрестностях сохранилось много средневековых зданий – церкви св. Патрика и св. Бригитты, замок Дунмахон, францисканский монастырь, и др. Сейчас это промышленный город – в нем расположены предприятия Дженерал Электрик, Ксерокс, Хайнц и других известных фирм. В городе открыт Музей графства Дандолк.

Численность населения – 39 004 человека (2016)

Ан-Уавь

Город в графстве Мит, который населяет 32 тысяч человек. Название происходит от ирландского an Uaimh – «пещера, грот». Главная достопримечательность – древний цистерцианский монастырь и аббатство. В руинах зданий аббатства снимался фильм «Храброе сердце». Для туристов и жителей города открыты гольф-клубы, традиционный ирландский бар «Смит». Неподалеку от города расположен холм Тара – «холм королей» Ирландии.

Численность населения – 28 399 человек (2016)

Брэй

Самый крупный город графства Уиклоу с населением 36 тысяч человек. Брей известен своей киностудией Ardmore Studios, в которой снимались фильмы «Храброе сердце», «Завтрак на Плутоне» и другие. В городе проводятся ежегодный джазовый фестиваль, кинофестиваль и парад св. Патрика. Открыт центр искусств, название которого переводится как «Русалочка» – в нем можно услышать живую музыку и увидеть кинопремьеры.

Численность населения – 27 760 человек (2016)

Карлоу

Население – около 25 тыс. человек. Рядом с городом находится дольмен Браунсхилл – мегалитическое сооружение, верхний камень которого весит около тонны, и считается самым большим в Европе. Он признан национальным памятником Ирландии. Еще одна местная достопримечательность – руины замка Карлоу на реке Барроу. В городе открыт музей графства.

Численность населения – 24 272 человека (2016)

Балбригган

В городе проживает около 22 тыс. человек. Название города происходит от местной реки Бракен. Достопримечательности Балбриггана – замок Бремор XIV века, башня Мартелло, построенная во время наполеоновских войн, церковь св. Георгия 1813 года и др. Открыто много заведений традиционной ирландской кухни. Город известен как центр ткацкого производства со времен создания чулочной фабрики в XIX веке.

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Численность населения – 21 722 человека (2016)

Нейс

Название города происходит от Nás na Ríogh – «место встречи королей». По легенде, на месте города собирались князья древней Ирландии. Позже в городе иногда проходили заседания парламента. Население города по данным последней переписи – около 20 тыс. человек. В Нейсе находятся церкви XIX в. и более старинные здания. Неподалеку от города проводится Национальный фестиваль охоты.

Численность населения – 21 393 человека (2016)

Трали

Город расположен на юго-западе Ирландии. В нем проживает около 23 тыс. человек. У туристов популярен Музей округа Керри, центром которого является город, и его тематический парк «Керри: Королевство». В Трали открыт большой аквапарк «Аквадом», Национальный народный театр Ирландии. Округ богат природными заповедниками. Самые известные из них – Баллисиди Вуд, площадью 32 гектара, и заповедник залива Трали.

Численность населения – 20 869 человек (2016)

Эннис

Население составляет почти 26 тыс. человек. Название, в переводе с ирландского, означает «Остров». Город расположен на реке Фергюс, которая считается хорошим местом для рыбной ловли. Местные достопримечательности – здание старинной мельницы, здание суда и военные казармы на дороге Килруш. В Эннисе открыт центр ирландской культуры и музыки, городской музей. Туристы часто посещают местный гольф-клуб с 18-луночным полем. Проводится фестиваль традиционной музыки.

Численность населения – 20 475 человек (2016)

Уэксфорд

Ирландское название города – Лох-Гарман. Его населяют около 20 тыс. человек. Город основан викингами в 800 годах. В Уэксфорде ежегодно проводится фестиваль оперной музыки, открыто много музыкальных и театральных площадок – Национальный оперный театр, Театр Dun Mhuire, Арт-центр. Среди достопримечательностей известны «церкви-близнецы» – Брайд-стрит и Роу-стрит, а также Ирландская церковь св. Иберия.

Численность населения – 20 188 человек (2016)

Слайго

Население – около 20 тыс. человек. Город основан в 1245 году. Морисом Фитцжеральдом, главным судьей Ирландии. Сейчас это центр промышленности и торговли графства Слайго. В историческом центре города много зданий XIX века – ратуша, здание суда и другие. Для туристов открыты галерея Ниланда, мемориальный зал Гилули и Галерея моделей.

Численность населения – 19 199 человек (2016)

Баллинколлиг

Население – примерно 18 тыс. человек. Это город-спутник Корка, находится к западу от центрального города. Он известен своим центральным парком, площадь которого – 55 гектаров. На территории парка находятся здания бывшего Королевского порохового завода. Сейчас они открыты как музей для посетителей. На кладбище св. Оливера находится могила гитариста Рори Галлахера.

Численность населения – 16 308 человек (2006)

Леттеркенни

Город в графстве Донегол. Население – около 19 тыс. человек. Название происходит от ирл. Leitir Ceanainn – «склон О’Кэннона». Получил прозвище «Соборный город» т. к. в нем находился единственный в графстве католический собор. Это самое высокое здание города, построенное в XIX веке. В Леттеркенни открыт музей округа Донегол, региональный культурный центр, самый большой в округе кинотеатр. Проводится фестиваль ирландской традиционной музыки.

Численность населения – 16 017 человек (2016)

Атлон

Население – около 21 тыс. жителей. Исторический центр города – Атлонский замок (XII в). Река Шеннон, которая протекает через город, популярна как маршрут для прогулок на речном транспорте. Открыт яхт-клуб. На западном берегу реки расположен самый старый бар в Европе – бар Шон. В Атлоне ежегодно проводится литературный фестиваль и фестиваль театрального искусства.

Численность населения – 15 686 человек (2016)

Лейкслип

Город с населением около 17 тыс. человек. Известен как место, где в 1755 году была открыта первая пивоварня А. Гиннесса. В наше время в городе находится производство компаний Intel и Hewlett Packard Enterprise. Архитектурные достопримечательности – Лейкслипский замок, Каслтаун Хаус, монастырь св. Екатерины. Проводится ежегодный Лейкслипский фестиваль.

Численность населения – 15 504 человека (2016)

Грейстонс

Город на берегу Ирландского моря и морской курорт. Население – 14,5 тыс. человек. Название переводится как «Серые камни» – от каменистой прибрежной зоны. В городе открыты парк спорта и отдыха, поля для гольфа. Развит парусный спорт, гребля и рыбалка. Проводятся фестивали и концерты.

Численность населения – 14 569 человек (2006)

Клонмел

Население – около 17 тыс. человек. Название города происходит от ирландского Cluain Meala – «медовый луг». Архитектурные памятники – церковь Девы Марии, здание казарм Кикхэма, и руины оборонительных стен города. В Клонмеле находится музей графства Типперари, центром которого является город, и Центр Искусств округа. Открыты Мемориальный Театр (в здании бывшей методистской часовни) и молодежный театр. Проводится ежегодный фестиваль искусств.

Численность населения – 14 257 человек (2016)

Килларни

Численность населения – около 15 тыс. человек. В городе развита промышленность, в основном текстильная. Это один из главных туристических центров Ирландии, поэтому создана торговая и развлекательная инфраструктура, ориентированная на гостей города. Из достопримечательностей известны Замок Росс, собор св. Марии, усадьба Килларни-Хаус. Природные памятники – Национальный парк Килларни, местные озера и Черная долина.

Численность населения – 14 017 человек (2016)

Арклоу

Это город в графстве Уиклоу. Население – около 12 тыс. человек. Название, в переводе с ирландского, означает «большое устье». Имеется в виду устье реки Авока, самой крупной в округе. Реку пересекает мост Девятнадцати арок – это самый длинный каменный мост Ирландии. Каждый год в городе проводится фестиваль искусств «Морской бриз» и музыкальный фестиваль.

Численность населения – 12 967 человек (2016)

Талламор

Административный центр графства Оффали в провинции Ленстер. В нем проживает около 13 тыс. человек. Город известен как родина ирландского виски Талламор Дью, первая винокурня по производству которого открылась в 1829 г. Открыт туристический центр Талламор Дью. Из достопримечательностей в Талламоре наиболее известны замок Шарлевиль, придорожный кельтский крест Дарроу и уникальные парковые зоны к югу от города.

Численность населения – 11 444 человека (2016)

Каслбар

Население – 12 тыс. человек. Название города происходит от ирландского Caisleán an Bharraigh – «замок Барри». Это замок, основанный нормандским завоевателем де Барри в XIII веке. Позже на его месте были построены казармы, которые сейчас являются туристическим объектом. В городе находятся арт-центр Линенхолл и Королевский театр. Арт-центром проводится ежегодный фестиваль детского искусства.

Численность населения – 11 087 человек (2016)

Маллингар

Город в графстве Уэтсмит. Население – около 20 тыс. человек. Главные достопримечательности – озера Лох-Оуэл, Лох-Дерравараг и Лох-Эннелл. Это любимое место рыболовства для местных жителей и туристов. Городской парк Маллингара предлагает отдых для всей семьи. Маллингар – торговый и промышленный город. Главная отрасль – производство пьютера (сплав олова) и изделий из него.

Численность населения – 9 986 человек (2016)

Килкенни

Его население – всего 22 тыс. человек вместе с пригородами. Килкенни известен своей знаменитой маркой красного пива, названной в честь города. Достопримечательности города – Приорат Келлса, собор св. Каниса, Ратуша и другие старинные здания. Известны Килкенни-колледж (основан в 1538 г), где учился Джонатан Свифт, и студия Cartoon Saloon, мультфильмы, снятые на которой, номинировались на «Оскар».

Численность населения – 9 807 человек (2016)

Дрихад-Нуа

Малый город Ирландии с населением около 19 тыс. человек. Название на ирландском языке означает «Новый мост». Английское название – Ньюбридж. Неподалеку от города находятся руины августинского аббатства. Открыты для посетителей ипподром Керраг, поля для гольфа, парк Лиффи и развлекательный центр Гейблс.

Численность населения – 7 682 человека (2016)

Порт-Лиише

Один из малых городов Ирландии, в нем проживает около 21 тыс. человек (вместе с предместьями). Это административный центр графства Лииш в провинции Ленстер. Неподалеку от города находится музей-особняк Эмо-Корт. В графстве расположен также замок Балламор – одно из древнейших зданий Ирландии.

Численность населения – 3 951 человек (2016)