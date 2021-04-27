30 крупнейших городов Ирландии

Города Ирландии несут на себе отпечаток многовековой истории страны. Во многих из них сохранились руины древних замков, построенных еще во времена норманнского завоевания. Неподалеку от городов можно увидеть древние мегалитические сооружения и придорожные кельтские кресты – уникальное достояние Ирландии. Созданы обширные природные заповедники и парки, на реках и озерах развито рыболовство.
Дублин
Столица Ирландии. Годом основания Дублина считается 841 год. Один из старейших памятников города – Дублинский замок. Также известны собор св. Патрика, Мэнсон-хаус – резиденция лорд-мэров Дублина, здание таможни и др. Достопримечательность города – пешеходный мост Полпенни. Название связано с тем, что ранее проход по нему был платным. «Дублинская игла» – монумент, высотой в 120 метров, возведенный в 2003 году. В городе работает Музей пива Гиннесс, Национальный музей лепреконов, Ирландский музей современного искусства.
Численность населения – 553 165 человек (2016)
Корк
Город в юго-западной части страны. Самое древнее здание – Красное аббатство XIV века. Главный бульвар города – улица св. Патрика. Из музеев Корка наиболее известны галерея Кроуфорд-Арт (музей современного искусства) и историко-этнографический городской музей. В окрестностях города экскурсии проводятся в замке Бларни, с его знаменитым Камнем Красноречия. По легенде, тому кто поцелует камень, дается умение красиво и складно говорить.
Численность населения – 125 622 человека (2016)
Голуэй
Город признан культурной столицей страны, в нем проходят фестивали международного значения. Известные достопримечательности – аббатство Кайлмор, замок Линча, замок Эшфорд, Кафедральный собор и др. Популярные туристические маршруты включают Латинский квартал, Набережную улицу (Quay Street), набережную Солтхилл (Salthill Promenade). В Голуэе открыт самый большой в стране океанариум. Неподалеку от города находится Национальный парк Коннемара.
Численность населения – 79 504 человека (2016)
Лимерик
Город-графство на западе страны. Из достопримечательностей известны замок короля Иоанна, собор Девы Марии, собор Иоанна Крестителя, и другие средневековые здания. В старинном помещении таможни расположен Музей Хант с уникальной коллекцией, куда входят работы Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо. В городе много ресторанов традиционной ирландской кухни.
Численность населения – 58 319 человек (2016)
Уотерфорд
Это самый древний город Ирландии, основанный в 914 году. Главный памятник – Башня Реджинальда, названная по имени основателя города. Сейчас в ней музей истории Уотерфорда. Известен городской Музей Сокровищ, где хранятся уникальные археологические находки. В художественном центре Kite Design Studio можно приобрести сувениры и произведения местных художников. Каждый сентябрь в городе проходит Фестиваль Урожая.
Численность населения – 48 369 человек (2016)
Дроэда
Портовый город с населением около 35 тысяч человек. Неподалеку от Дроэды состоялось самое крупное сражение в истории Ирландии – Битва за Бойн. Рядом с городом находятся руины Меллифонтского аббатства, основанного в XII веке, и национальный памятник Ирландии – Ньюгрейдж. Это мегалитическое сооружение, курган-гробница, который датируется III тысячелетием до нашей эры. В мифологии кельтов его называют Курганом фей – по поверью, в ноябре феи выходят оттуда всего на одну ночь.
Численность населения – 40 956 человек (2016)
Дандолк
Город на побережье Ирландского моря. В нем проживает около 35 тысяч человек. В Дандолке и его окрестностях сохранилось много средневековых зданий – церкви св. Патрика и св. Бригитты, замок Дунмахон, францисканский монастырь, и др. Сейчас это промышленный город – в нем расположены предприятия Дженерал Электрик, Ксерокс, Хайнц и других известных фирм. В городе открыт Музей графства Дандолк.
Численность населения – 39 004 человека (2016)
Ан-Уавь
Город в графстве Мит, который населяет 32 тысяч человек. Название происходит от ирландского an Uaimh – «пещера, грот». Главная достопримечательность – древний цистерцианский монастырь и аббатство. В руинах зданий аббатства снимался фильм «Храброе сердце». Для туристов и жителей города открыты гольф-клубы, традиционный ирландский бар «Смит». Неподалеку от города расположен холм Тара – «холм королей» Ирландии.
Численность населения – 28 399 человек (2016)
Брэй
Самый крупный город графства Уиклоу с населением 36 тысяч человек. Брей известен своей киностудией Ardmore Studios, в которой снимались фильмы «Храброе сердце», «Завтрак на Плутоне» и другие. В городе проводятся ежегодный джазовый фестиваль, кинофестиваль и парад св. Патрика. Открыт центр искусств, название которого переводится как «Русалочка» – в нем можно услышать живую музыку и увидеть кинопремьеры.
Численность населения – 27 760 человек (2016)
Карлоу
Население – около 25 тыс. человек. Рядом с городом находится дольмен Браунсхилл – мегалитическое сооружение, верхний камень которого весит около тонны, и считается самым большим в Европе. Он признан национальным памятником Ирландии. Еще одна местная достопримечательность – руины замка Карлоу на реке Барроу. В городе открыт музей графства.
Численность населения – 24 272 человека (2016)
Балбригган
В городе проживает около 22 тыс. человек. Название города происходит от местной реки Бракен. Достопримечательности Балбриггана – замок Бремор XIV века, башня Мартелло, построенная во время наполеоновских войн, церковь св. Георгия 1813 года и др. Открыто много заведений традиционной ирландской кухни. Город известен как центр ткацкого производства со времен создания чулочной фабрики в XIX веке.
Численность населения – 21 722 человека (2016)
Нейс
Название города происходит от Nás na Ríogh – «место встречи королей». По легенде, на месте города собирались князья древней Ирландии. Позже в городе иногда проходили заседания парламента. Население города по данным последней переписи – около 20 тыс. человек. В Нейсе находятся церкви XIX в. и более старинные здания. Неподалеку от города проводится Национальный фестиваль охоты.
Численность населения – 21 393 человека (2016)
Трали
Город расположен на юго-западе Ирландии. В нем проживает около 23 тыс. человек. У туристов популярен Музей округа Керри, центром которого является город, и его тематический парк «Керри: Королевство». В Трали открыт большой аквапарк «Аквадом», Национальный народный театр Ирландии. Округ богат природными заповедниками. Самые известные из них – Баллисиди Вуд, площадью 32 гектара, и заповедник залива Трали.
Численность населения – 20 869 человек (2016)
Эннис
Население составляет почти 26 тыс. человек. Название, в переводе с ирландского, означает «Остров». Город расположен на реке Фергюс, которая считается хорошим местом для рыбной ловли. Местные достопримечательности – здание старинной мельницы, здание суда и военные казармы на дороге Килруш. В Эннисе открыт центр ирландской культуры и музыки, городской музей. Туристы часто посещают местный гольф-клуб с 18-луночным полем. Проводится фестиваль традиционной музыки.
Численность населения – 20 475 человек (2016)
Уэксфорд
Ирландское название города – Лох-Гарман. Его населяют около 20 тыс. человек. Город основан викингами в 800 годах. В Уэксфорде ежегодно проводится фестиваль оперной музыки, открыто много музыкальных и театральных площадок – Национальный оперный театр, Театр Dun Mhuire, Арт-центр. Среди достопримечательностей известны «церкви-близнецы» – Брайд-стрит и Роу-стрит, а также Ирландская церковь св. Иберия.
Численность населения – 20 188 человек (2016)
Слайго
Население – около 20 тыс. человек. Город основан в 1245 году. Морисом Фитцжеральдом, главным судьей Ирландии. Сейчас это центр промышленности и торговли графства Слайго. В историческом центре города много зданий XIX века – ратуша, здание суда и другие. Для туристов открыты галерея Ниланда, мемориальный зал Гилули и Галерея моделей.
Численность населения – 19 199 человек (2016)
Баллинколлиг
Население – примерно 18 тыс. человек. Это город-спутник Корка, находится к западу от центрального города. Он известен своим центральным парком, площадь которого – 55 гектаров. На территории парка находятся здания бывшего Королевского порохового завода. Сейчас они открыты как музей для посетителей. На кладбище св. Оливера находится могила гитариста Рори Галлахера.
Численность населения – 16 308 человек (2006)
Леттеркенни
Город в графстве Донегол. Население – около 19 тыс. человек. Название происходит от ирл. Leitir Ceanainn – «склон О’Кэннона». Получил прозвище «Соборный город» т. к. в нем находился единственный в графстве католический собор. Это самое высокое здание города, построенное в XIX веке. В Леттеркенни открыт музей округа Донегол, региональный культурный центр, самый большой в округе кинотеатр. Проводится фестиваль ирландской традиционной музыки.
Численность населения – 16 017 человек (2016)
Атлон
Население – около 21 тыс. жителей. Исторический центр города – Атлонский замок (XII в). Река Шеннон, которая протекает через город, популярна как маршрут для прогулок на речном транспорте. Открыт яхт-клуб. На западном берегу реки расположен самый старый бар в Европе – бар Шон. В Атлоне ежегодно проводится литературный фестиваль и фестиваль театрального искусства.
Численность населения – 15 686 человек (2016)
Лейкслип
Город с населением около 17 тыс. человек. Известен как место, где в 1755 году была открыта первая пивоварня А. Гиннесса. В наше время в городе находится производство компаний Intel и Hewlett Packard Enterprise. Архитектурные достопримечательности – Лейкслипский замок, Каслтаун Хаус, монастырь св. Екатерины. Проводится ежегодный Лейкслипский фестиваль.
Численность населения – 15 504 человека (2016)
Грейстонс
Город на берегу Ирландского моря и морской курорт. Население – 14,5 тыс. человек. Название переводится как «Серые камни» – от каменистой прибрежной зоны. В городе открыты парк спорта и отдыха, поля для гольфа. Развит парусный спорт, гребля и рыбалка. Проводятся фестивали и концерты.
Численность населения – 14 569 человек (2006)
Клонмел
Население – около 17 тыс. человек. Название города происходит от ирландского Cluain Meala – «медовый луг». Архитектурные памятники – церковь Девы Марии, здание казарм Кикхэма, и руины оборонительных стен города. В Клонмеле находится музей графства Типперари, центром которого является город, и Центр Искусств округа. Открыты Мемориальный Театр (в здании бывшей методистской часовни) и молодежный театр. Проводится ежегодный фестиваль искусств.
Численность населения – 14 257 человек (2016)
Килларни
Численность населения – около 15 тыс. человек. В городе развита промышленность, в основном текстильная. Это один из главных туристических центров Ирландии, поэтому создана торговая и развлекательная инфраструктура, ориентированная на гостей города. Из достопримечательностей известны Замок Росс, собор св. Марии, усадьба Килларни-Хаус. Природные памятники – Национальный парк Килларни, местные озера и Черная долина.
Численность населения – 14 017 человек (2016)
Арклоу
Это город в графстве Уиклоу. Население – около 12 тыс. человек. Название, в переводе с ирландского, означает «большое устье». Имеется в виду устье реки Авока, самой крупной в округе. Реку пересекает мост Девятнадцати арок – это самый длинный каменный мост Ирландии. Каждый год в городе проводится фестиваль искусств «Морской бриз» и музыкальный фестиваль.
Численность населения – 12 967 человек (2016)
Талламор
Административный центр графства Оффали в провинции Ленстер. В нем проживает около 13 тыс. человек. Город известен как родина ирландского виски Талламор Дью, первая винокурня по производству которого открылась в 1829 г. Открыт туристический центр Талламор Дью. Из достопримечательностей в Талламоре наиболее известны замок Шарлевиль, придорожный кельтский крест Дарроу и уникальные парковые зоны к югу от города.
Численность населения – 11 444 человека (2016)
Каслбар
Население – 12 тыс. человек. Название города происходит от ирландского Caisleán an Bharraigh – «замок Барри». Это замок, основанный нормандским завоевателем де Барри в XIII веке. Позже на его месте были построены казармы, которые сейчас являются туристическим объектом. В городе находятся арт-центр Линенхолл и Королевский театр. Арт-центром проводится ежегодный фестиваль детского искусства.
Численность населения – 11 087 человек (2016)
Маллингар
Город в графстве Уэтсмит. Население – около 20 тыс. человек. Главные достопримечательности – озера Лох-Оуэл, Лох-Дерравараг и Лох-Эннелл. Это любимое место рыболовства для местных жителей и туристов. Городской парк Маллингара предлагает отдых для всей семьи. Маллингар – торговый и промышленный город. Главная отрасль – производство пьютера (сплав олова) и изделий из него.
Численность населения – 9 986 человек (2016)
Килкенни
Его население – всего 22 тыс. человек вместе с пригородами. Килкенни известен своей знаменитой маркой красного пива, названной в честь города. Достопримечательности города – Приорат Келлса, собор св. Каниса, Ратуша и другие старинные здания. Известны Килкенни-колледж (основан в 1538 г), где учился Джонатан Свифт, и студия Cartoon Saloon, мультфильмы, снятые на которой, номинировались на «Оскар».
Численность населения – 9 807 человек (2016)
Дрихад-Нуа
Малый город Ирландии с населением около 19 тыс. человек. Название на ирландском языке означает «Новый мост». Английское название – Ньюбридж. Неподалеку от города находятся руины августинского аббатства. Открыты для посетителей ипподром Керраг, поля для гольфа, парк Лиффи и развлекательный центр Гейблс.
Численность населения – 7 682 человека (2016)
Порт-Лиише
Один из малых городов Ирландии, в нем проживает около 21 тыс. человек (вместе с предместьями). Это административный центр графства Лииш в провинции Ленстер. Неподалеку от города находится музей-особняк Эмо-Корт. В графстве расположен также замок Балламор – одно из древнейших зданий Ирландии.
Численность населения – 3 951 человек (2016)
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