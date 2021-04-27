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30 крупнейших городов Ирландии

30 крупнейших городов Ирландии (1 фото)

Автор:
27 апреля 2021 09:13
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   города   ирландия   население   отдых   фото   
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Города Ирландии несут на себе отпечаток многовековой истории страны. Во многих из них сохранились руины древних замков, построенных еще во времена норманнского завоевания. Неподалеку от городов можно увидеть древние мегалитические сооружения и придорожные кельтские кресты – уникальное достояние Ирландии. Созданы обширные природные заповедники и парки, на реках и озерах развито рыболовство.

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Метки: в мире   города   ирландия   население   отдых   фото   
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Шурман Час назад
Было желание съездить на машине потом дальше на пароме до них но мне и так холода хватает в Бельгии , да и замков насмотрелся на 100 лет вперед . Жена мне как то трип устроила по северу Франции , неделю ездили по всем мелким городкам и Мон сан Мишелю и тд , короче хватило :)
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