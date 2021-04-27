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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
27 апреля 2021 08:47
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3153
25

Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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49k
alertol 2 часа назад
Комментарий к фото
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20k
Ратибор 43 минуты назад
Когда косплеишь резиновую бабу из секс-шопа...
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13k
sssss3 47 минут назад
Комментарий к фото
Карманников он таким набором до счастливого обморока доводит
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13k
sssss3 49 минут назад
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300 вечно деревянных на дереве висит, по нашим временам это литр казахской палёной
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17k
Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
ну это если водитель еще и крыса
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17k
Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
мерс в сервисе - пепелка заполнилась
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17k
Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
а ведь точно. к России тоже применимо: Россия - широкая и могучая река Волга, Енисей в утренней дымке, бескрайняя тайга. Российская Федерация - Армата, СУ-57, Искандер...
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Пфф.. спички. Это он еще иголки для чистки примуса не застал.
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12k
Anthonyus Snork Snorkoff 2 часа назад
Иголку для чистки примуса как сдачу не давали.В отличии от спичек.
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27k
Snork Snorkoff Anthonyus 55 минут назад
Еще как давали. Спички в деревне были не всегда, а вот этого добра, слали ящиками )
В продуктовом еще хлеб серый на осьмушки резали и вместо 2 копеек давали.
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67k
Фома 3 часа назад
Комментарий к фото
Бензин кончился.
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44k
zloykoyot 3 часа назад
Я не любитель Малышевой и в принципе думаю что её передачу нужно замочить в формалине, но справедливости ради надо сказать. У неё недвижимость на 6,4 млн. мёртвых президентов под Нью-Йорком. И этой фотке от насрального может поверить только отбитый на всю голову хомячок. В Нью-Йорке за эти гроши даже половину такого участка просто голой земли не купишь.

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518
Шурман 3 часа назад
У нас двери лифта открываются в сторону моей двери , бесит как только новый коврик постелил его выпинывают потому мешает открытию дверей , последний раз взбесило все и я его приклеил на 2х сторонний скотч .
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13k
Совранский Шурман 2 часа назад
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518
Шурман Совранский 2 часа назад
У нас плитка , потом еще на собрании жильцов заставят платить , на моем этаже живут 2 бабки которые самые активные в этих вопросах , да и хату эту собрался продавать , летом сменю кухню и слегка сделаю косметику и на продажу .
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14k
Alex ASK Совранский 2 часа назад
Зачем нам полумеры? Надо так:

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