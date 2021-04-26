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45 главных достопримечательностей Сергиева Посада

45 главных достопримечательностей Сергиева Посада (1 фото)

Автор:
26 апреля 2021 09:01
Сообщество : Путешествия
Метки: города   достопримечательность   отдых   отпуск   сергиев посад   фото   
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Город, одинаково популярный как у туристов, так и у паломников. Десятки тысяч верующих съезжаются в Сергиев Посад, чтобы поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского. В его честь назван город, с его именем связаны многие знаковые места. Радонежский считается основателем Троице-Сергиевой Лавры – мужского монастыря, известного во всем мире как крупный религиозный центр со старинной и красивой архитектурой.

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Метки: города   достопримечательность   отдых   отпуск   сергиев посад   фото   
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2  комментария
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3k
Едондер пуп 56 минут назад
Сергий РАДОНежский обогатил источник радоном))) А ещё там же, в Сергиево-Посадском районе есть предприятие по захоронению радиоактивных отходов с названием "Радон". Надеюсь, что оно с источником никак не связано))
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13k
Corvus Corax Полчаса назад
"Радонежский считается основателем ..."
Это не фамилия. Без имени отдельно не употребляется. Все равно, что написать Московский/Калужский/Хабаровский и т.д.
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