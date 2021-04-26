45 главных достопримечательностей Сергиева Посада

Троице-Сергиева Лавра

Одна из самых значимых достопримечательностей Сергиева Посада, а также один из главных духовных центров российского православия. В монастыре более 50 строений – их сложно осмотреть даже за один день. Основан монастырь в 1337 году и его постройки находятся под охраной ЮНЕСКО. Наиболее древняя постройка в обители – Троицкий собор. Самое крупное сооружение – Собор Успения Божией Матери XVI века.

Сергиево-Посадский музей-заповедник

Образован в 1920 году. В основе экспозиций ценности и памятники истории Троице-Сергиевой Лавры. С русской культурой и историей города, начиная с XIV века по настоящее время, можно познакомится в одном из четырех филиалов музея. На территории Лавры расположена Ризница, выставочные залы главного корпуса на Красноармейской улице, отдельно находится Краеведческий отдел и комплекс «Конный двор».

Гремячий ключ

Расположен в 20 км от города близ деревни Взгляднево. Вода в источнике обогащена радоном и считается целебной. По легенде водопад возник после искренних молитв Сергея Радонежского, поэтому ключ является местом притяжения для паломников. Рядом с тремя родниковыми источниками находится небольшая часовня. Есть купель. Источник образует 20-метровый водопад, который каскадами стекает по обрыву реки Вондига.

Гефсиманский Черниговский cкит

Скит расположен в 3 км от Троице-Сергиевой Лавры. Основан в 1840-ых годах. От Гефсиманского скита сохранилась лишь ограда с башенками. Черниговский скит называют пещерным. Он основан юродивым Филиппушкой, который основал себе подземную келью. Пещерную церковь активно расширяли в XIX веке, над ней возвели Черниговский храм, а рядом воздвигли пятиярусную колокольню. Все сооружения скита построены в псевдорусском стиле.

Смотровая площадка «Блинная гора»

Считается лучшей смотровой площадкой в городе. С нее открывается прекрасный вид на Троице-Сергееву Лавру – все ее золоченные колокола видны как на ладони. Ранее на этом месте находился Блинный двор – место, где пекли троицкие блины для паломников и гостей города. Смотровую площадку оборудовали перед проведением Олимпиады в 1980 году. С тех пор это популярное место у туристов и жителей города.

Проспект Красной Армии

Центральная улица города. Впервые упоминается в середине XVIII века. Современное название улица получила в 1934 году, до этого она называлась Большедорожной и состояла из двух частей – Московская и Переславская. В результате реконструкции на проспекте осталось мало старинных особняков. Отголосками прошлого являются сохранившие среди современных зданий дома мещан с затейливой и ажурной резьбой.

Музей-заповедник «Абрамцево»

Подмосковная усадьба XIX века, где сохранилось множество оригинальных построек. Владелец усадьбы, писатель Сергей Аксаков, превратил ее в центр русской культуры, а следующий владелец Савва Морозов продолжил традицию создания творческой атмосферы для людей искусства. Гостями усадьбы были Гоголь, Тургенев, Васнецов, Шаляпин. Именно в Абрамцево Репин написал знаменитую картину «Девочка с персиками», а Серов полотно «Не ждали».

Красногорские торговые ряды

Возведены в начале XX века на Красногорской площади, которая издавна была городским центром торговли. Они построены в популярном в то время русском стиле. В оформлении использованы крыши, напоминающие терем, башенки со шпилями, колонны и красные кирпичные стены. В настоящее время в здании Торговых рядов размещен паломнический центр Троице-Сергиевой Лавры, монастырские магазины, кафе.

Достопримечательности Троице-Сергиевой Лавры

Самые важные объекты на территории Лавры, которые стоит осмотреть в первую очередь.

Троицкий собор

Самая древняя сохранившаяся постройка обители. Собор построен в начале XV века. Главная святыня – мощи Сергия Радонежского. Для иконостаса собора Андреем Рублевым написана знаменитая икона «Троица». Первоначальный иконостас не сохранился, роспись храма выполнена в 1635 году на основе работ Рублева и Черного. Четырехстолпный собор воздвигнут из белого камня в стиле раннемосковского зодчества.

Успенский собор

Самый крупный храм Лавры, заложенный по велению Ивана Грозного. Построен в 1559-1585 годах и видом напоминает Успенский собор в Московском Кремле. Собор выполнен в строгом и лаконичном виде. Его украшает лишь аркатурно-колончатый пояс. К одному из краев собора примыкают могилы Бориса Годунова и его семьи. Иконостас и роспись Успенского собора каноничны и цельны – они выполнены в единой цветовой гамме с общим фоном.

Свято-Духовская церковь

Построена в 1476 году мастерами из Пскова. Небольшая, но высокая церковь своим видом напоминает сторожевую башню. Интересно выполнена церковная звонница – шесть ее столпов расположены над церковью. Оформление Свято-Духовской церкви богаче, чем у Троицкой церкви. Используются пилястры, полуколонны, терракотовый узор, кокошники. Фрески во внутреннем убранстве храма выполнены в 1655 году, иконостас в XIX веке.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи

Построена в 1699 году в качестве надвратной церкви. Она возведена над большим арочным проёмом, который служит продолжением Святых ворот. Пятиглавая церковь имеет стиль московского барокко, который характерен для «строгановских» построек. Ее украшают восьмигранные окна в окружении белых резных вставок, а главки имеют необычную многогранную форму. Внутри сохранилась изразцовая печь XVII века.

Церковь преподобного Сергия с Трапезной палатой

Одно из самых больших сооружений в обители. Строительство его закончено в 1692 году. Трапезный храм имеет оригинальную «шахматную» роспись стен. Декор фасадов, состоящий из колонн с искусной резьбой, фигурных наличников и карнизов, парапета со скульптурными раковинами, придает храму вид дворца. Лепнина и настенная живопись во внутреннем убранстве храма сохранилась с 1700-1780-ых годов.

Церковь Смоленской иконы Божией Матери

Строительство церкви происходило в 1746-1753 года. На освящении церкви присутствовала императрица Елизавета Петровна. Единственный в монастыре храм, имеющий форму круга. Образец елизаветинского барокко гармонично вписывается в общий облик обители. В нише восточной стены находится копия главной святыни храма – чудотворного образа Одигитрии. Оригинал иконы хранится в городском историко-художественном музее.

Колокольня Троице-Сергиевой Лавры

Строилась с 1741 по 1770 годы. Только работы по украшению и отделке звонницы заняли 15 лет. Ее высота составляет 88 метров, что выше колоколен в Новодевичьем монастыре и Московском Кремле. При этом архитектурный облик колокольни легок и изящен. Часы колокольни работы тульского мастера Кобылина работали 120 лет. В 2002 году заново отлили знаменитые колокола – «Первенец», «Благовестник», «Царь-колокол», весом 27, 35,5 и 72 тонны.

Церковно-археологический кабинет

Церковный музей, в чьей коллекции собраны старинные рукописные книги, древние церковные предметы, образцы иконописи, произведения религиозной живописи. Датой основания кабинета считается 1814 год. С 1917 по 1974 года церковно-археологический музей не функционировал, с 1951 года продолжилось пополнение коллекций. Музей занимает 6 анфилад бывших Царских чертогов. Ежегодно его посещает около 30 000 человек.

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Церковь преподобного Никона Радонежского

Первоначальный храм над могилой преподобного Никона Радонежского построили в 1548 году. В 1623-1624 годах на его фундаменте возведена церковь, сохранившаяся до нашего времени. Она построена по образу Троицкой церкви, однако имеет меньшие размеры и более пышный декор. Стены церкви расписаны фресками в 1635 году, от них сохранилось лишь несколько фрагментов. Большая часть икон выполнены монахиней Иулианией.

Храм преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

Построен в начале XVII века. Это единственный шатровый храм в Лавре. Его декор из пояса кокошников напоминает стиль древних построек. При этом обилие украшений на фасадах делает церковь нарядной и праздничной. Храм построен на основе больничных палат, в которых проживали больные старцы. Святыней храма является древняя икона святых Зосимы и Савватия, предстоящих образу Пресвятой Богородицы «Знамение».

Михеевская церковь

Возведена в 1734 году. Это самая маленькая церковь Троице-Сергиевой Лавры. Она расположена над могилой ученика преподобного Сергея Радонежского. Здание выполнено в стиле барокко, его венчает голландская кровля и главка с крестом. Масляная роспись и орнамент на стенах появились в XIX веке. Миниатюрный иконостас сделан в XVIII веке. Тысячи паломников приезжают в церковь, чтобы поклониться мощам преподобного Михея.

Успенская часовня над колодцем

Построена в конце XVII века. Часовня покрывает святой источник, колодец у которого воздвигнут в 1644 году. Своим видом она напоминает миниатюрный четырёхъярусный храм, увенчанный куполом с крестом. Часовня имеет богатый декор из резных деталей и многоцветной росписи. На фоне белых стен Успенского собора убранство Успенской часовни выглядит нарядно и празднично. Роспись стен часовни выполнена в XIX веке.

Водосвятная часовня-сень

Возведена в 1872 году рядом с Надкладезной часовней и Обелиском. В чугунном бассейне для освящения воды установлен позолоченный медный крест, с которого стекает в бассейн святая вода с Успенского кладезя. Освящается вода только несколько дней в году. Над бассейном установлен изящный шатер на семи колоннах, который увенчан куполом и крестом. Переустройство часовни произошло в 1930-1950-ые годы.

Усыпальница Годуновых

Небольшая каменная крипта скромного вида расположена рядом с Успенским собором. Она установлена над могилами в 1782 году. В усыпальнице захоронены останки Бориса Годунова, его жены и сына, а также царевны Ксении. Простое сооружение увенчано пирамидальной крышей серого цвета и крестом, оно не имеет никаких украшений. К стенам усыпальнице прикреплены мраморные памятные таблички с именами и годами жизни.

Достопримечательности Сергиево-Посадского музея-заповедника

В состав заповедника входят четыре основных объекта. Здесь расположены самые интересные музейные экспонаты, большие исторические коллекции и выставки.

Ризница Троице-Сергиевой Лавры

Построена в 1781 году. Является памятником архитектуры. В ризнице расположена уникальная монастырская коллекция произведений церковного искусства XIV-XVIII веков. В ней хранится около 110 000 ценных экспонатов – рукописи и старинные книги, иконы, шитье, изделия их золота и серебра, ювелирные изделия, живопись, графика, изделия декоративного-прикладного искусства. Есть мирские предметы – например, домашняя одежда Ивана Грозного.

Музейный комплекс «Конный двор»

Архитектурный памятник 1790 года расположен близ живописного Белого пруда. Конюшенное хозяйство в 1764 году содержало более 700 лошадей. Вместо множества деревянных построек, где содержали коней, по указу Екатерины II построили одно большое каменное здание. В настоящее время в его стенах размещены экспозиции, посвященные декоративно-прикладному искусству, народному творчеству, истории города.

Краеведческий корпус

Двухэтажное здание построено в 1937 году. Кирпичная постройка гармонично соединяет черты советского конструктивизма и неоклассицизма. С 1997 года в нем размещаются постоянные музейные экспозиции разной тематики. Они рассказывают об истории Троицкой железной дороги, городской бытовой жизни начала XX века и во время Великой Отечественной войны, о становлении в городе советской власти и про предвоенные годы.

Главный корпус

Основной выставочный корпус музея-заповедника, расположенный на улице Красной Армии. В нем выставлены знаменитые произведения живописи работы мастеров Сергиева Посада, а также художников России. Проводятся мастер-классы и квесты, в том числе и разработанные специально для детской аудитории. Организуются массовые праздники – Масленица, Рождественские святки, Ночь музеев, фестивали – Подкова на счастье, Русская матрешка.

Городские храмы и монастыри за пределами Лавры

Культовые православные объекты есть не только в стенах Лавры, но и в самом городе. Среди них церкви, монастыри и святые источники.

Пятницкая и Введенская церкви

Непохожие с виду друг на друга церкви построены в один год – 1547-й. Их называли «подольными», так как они расположены за оградой Троице-Сергиевой Лавры на склоне холма. Введенская церковь – высокая и узкая, похожа на работы псковских архитекторов. Более приземистая Пятницкая церковь имеет архитектурный стиль, традиционный для работ местных мастеров. Выглядит она более нарядно и имеет восьмигранную колокольню.

Ильинская церковь

Старинный храм близ Келарского пруда. Изначально возводилась как придел Казанской деревянной церкви в 1645 году. В 1765-1773 году Ильинскую церковь перестроили в камне. Это единственная церковь в округе, которая функционировала в советское время. Ильинская церковь выглядит нарядной из-за изящных пропорций и стройного силуэта колокольни. Стены храма расписаны в XIX веке мастерами из артели Малышева.

Церковь Воскресения Словущего

Построена в начале XIX века. Первоначальный деревянный храм воздвигли в XVIII веке по распоряжению царя Алексей Михайловича в память о защитниках Троицкого монастыря во время польско-литовской интервенции. По сведениям из церковных документов, во время осады в стенах монастыря погибло несколько тысяч христиан. Позднее церковь перестроили в камне. В настоящее время это восстановленный красивый храм светло-голубого цвета.

Спасо-Вифанский монастырь

Скит Вифания учрежден в 1783 году. В 1797 году, после посещения Павлом I Троице-Сергиевой Лавры, скит получил монастырский статус. К началу XX века монастырь достиг пика своего расцвета – тысячи паломников посещали его храмы в качестве духовного центра. Упадок обители начался с приходом советской власти – разрушены Преображенский храм и Храм Преображения Господня. Восстановление обители началось в конце XX века.

Пустынь Святого Параклита

Скит в деревне Смена в 6 км от Сергиева Посада, основанный в 1858 году. Его основали в уединенном месте, в лесах, в удалении от общих дорог и построек. Старцы-отшельники могли здесь вести безмолвную жизнь. Сохранилось сооружение скита 1861 года постройки – Храм Святого Духа Утешителя, уцелели колокольня и несколько деревянных келий. Обитель возродилась в 1992 году, ее посещают паломники и туристы.

Источник преподобного Саввы Сторожевского

Расположен на спуске у северных сторон Троице-Сергиевой Лавры. Назван в честь одного из учеников Сергея Радонежского. Считается, что святой источник забил после долгих и упорных его молитв. В 1990-ых годах территорию у источника облагородили – возвели круглогодичную купальню, раздевалку. Рядом построили часовню. Тару для святой воды и рубашку для купания можно приобрести в церковном ларьке.

Музеи и театры Сергиева Посада

Популярные у туристов культурно-просветительские места, не вошедшие в состав музея-заповедника и достойные не меньшего внимания.

Музей игрушки имени Н. Д. Бартрама

Хранит уникальное собрание игрушек со всего мира. Музей основан в 1918 году. В 1920-ых годах был невероятно популярен. Чаще чем его посещали только Третьяковскую галерею. С 1980-го года размещается в старинном особняке у Келарского пруда. Коллекция музея состоит из 150 000 игрушек – старинные русские народные, западноевропейские и русские времен XIX-XX веков, советские промышленные, а также собрания картин.

Музей крестьянского быта «Жили-Были»

Этнографический частный музей, расположенный рядом с мастерской художника-основателя музея. Основу коллекции составляют предметы русского быта – одежда, игрушки из глины и дерева, украшения, утюги, самовары, посуда. Проводятся выставки городских мастеров в области декоративно-прикладного искусства. По музею проводятся экскурсии. Многие экспонаты можно трогать руками, что особенно нравится детям.

Выставочный зал «Колокола Руси»

Открылся в 2015 в здании торгового центра. Посетителям рассказывают об истории колоколов, технологиях их производства. Воочию посетители увидят действующие колокола, услышат их звучание. Экспонаты музея разнообразны – билы, с помощью которых оповещали жителей города о значимых событиях, звонницы разных размеров, плоские колокола. Особый интерес вызывает необычный инструмент «Поющие трубы».

Дворец культуры имени Ю. А. Гагарина

Открылся в 1954 году. Стройка дворца культуры была объявлена народной – возводили здание жители города в субботники и в воскресники. Дворец получился не только красивым, но и с роскошным внутренним оформлением – хрустальные люстры, стены, украшенные лепниной, ковровые дорожки и блестящий паркет. Коллективы ДК успешно выступают не только на родной сцене, но и принимают участие в международных фестивалях.

Сады и парки Сергиева Посада

Приятные и красивые места для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Парк «Скитские пруды»

Живописные пейзажи парка привлекают множество посетителей в любое время года. Он расположен у Гефсиманского и Черниговского скитов. Искусственный парковый Скитский пруд основан в XVIII веке. Гефсиманский пруд ранее использовался для рыбного хозяйства. У прудов установлена ротонда, есть причалы и рыбацкие мостики. По парку проложены аллеи, есть скейтпарк, спортивные и тренажерные площадки, детские зоны для игр.

Пафнутьевский сад

Раскинут у стен Троице-Сергиевой Лавры. Считается, что ранее на этой территории выращивали капусту для монастырской братии. Огород позднее засадили яблонями и смородиной, в 1920-ые годы основали парк отдыха. Сейчас это благоустроенная зеленая зона с пешеходными аллеями, лавочками, красивыми клумбами и ухоженным газоном. С древних времен сохранилась кирпичная беседка Луковой башни и старинная ограда.

Келарский пруд

Создан в 1552 году по велению келаря Троице-Сергиевой Лавры Адриана Ангелова. В начале XIX века на пруду сооружена каменная плотина, в 1970-ых годах противопаводковая система. Облагороженной является северо-западная часть пруда неподалёку от Музея игрушки – обустроены детские площадки, есть небольшой сквер, ресторан. В пруду обитают лебеди – черные и белые. Для них возведен небольшой домик.

Памятники и мемориалы Сергиева Посада

Самые известные исторические и современные памятники и скульптуры города.

Мемориал воинской Славы

Открыт в 1960-ом году на месте братской могилы погибших воинов в честь празднования дня Победы в Великой Отечественной Войне. В состав мемориала входят гранитные плиты, на которых указаны более 200 фамилий павших солдат – жителей Сергиева Посада, и Вечный огонь, зажжённый от огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. В памятные даты к мемориалу возлагают цветы, проходят торжественные мероприятия.

Памятник Сергию Радонежскому

Памятник преподобному установлен у входа в Троице-Сергиеву Лавру в 2000 году. Создание и установка памятника проводилась на пожертвования горожан. Освятил памятник Патриарх Всея Руси Алексий II. В высоту бронзовая скульптура составляет 5 метров. Скульптор Чухаркин и архитектор Журавлев изобразили Сергия напутствующим людей на жизнь в согласии и мире, со свитком монашеских заповедей в руках.

Памятник Петру и Февронии

Памятник установлен в 2005 году к 700-летнему юбилею преподобного Сергия Радонежского. Скульптором памятника стал К.Чернявский. В руках у святых покровителей семьи и брака икона Пресвятой Богородицы, у их ног сидят зайцы. Скульптуры изготовлены из бронзы. Высота памятника – 3 метра. Памятник находится в живописном месте у Келарского пруда. По городской традиции к памятнику часто приезжают новобрачные.

Памятник родителям Сергия Радонежского

Открыт в 2014 году на проспекте Красной Армии. Памятник находится в небольшом зеленом сквере, рядом установлены лавочки, есть смотровая площадка. Памятник изображает родителей преподобного Сергия – Марию и Кирилла, вместе с тремя детьми – Стефаном, Петром и Варфоломеем (в будущем Сергием). Бронзовая скульптура высотой 3,5 метра установлена на прямоугольном постаменте. Создал скульптуру Константин Чернявский.

Скульптура «Чудо о птицах»

Расположена на смотровой площадке Блинной горы. Это живописное место с прекрасным видом на Лавру. Автор необычного памятника – Мария Тихонова, множество работ которой являются украшением города. Она изобразила преподобного Сергия Радонежского, к которому слетаются голуби. Образ символизирует легенду, по которой во время молитвы к Сергию слетелись прекрасные птицы, предвещающие появление учеников и последователей.

Памятный знак пострадавшим за веру в Христа в годы гонений

Установлен в 2012 году. Автор проекта – Мария Тихонова. Памятный знак открыт по инициативе и на средства фонда Павла Флоренского. Он расположен рядом с местом, где жил священник и ученый Флоренский, расстрелянный в 1937 году. Скульптура представляет собой крест, прорвавшийся сквозь каменную поверхность. Он символизирует мощь веры. Постамент памятника из красного гранита изготовлен также в виде креста.